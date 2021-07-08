Tetra Trust 成為加拿大首個通過認證的加密貨幣資產託管人，並完成由策略投資者財團領導的融資

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該金融機構於 2021 年 7 月 5 日獲得註冊證書，成為加拿大首家受監管的加密貨幣資產託管人。Tetra Trust 還完成了由一群策略投資者領導的多輪融資，其中包括 Coinbase Ventures、Mogo、加拿大證券交易所及 Coinsquare 等。



艾省卡加利, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tetra Trust Company (「Tetra Trust」) 是一家受監管的金融機構，很高興宣佈其成為加拿大首家合資格的加密貨幣資產託管人。Tetra Trust 於 2021 年 7 月 5 日獲得艾省政府頒發的註冊證書，並符合 National Instrument 31-103 註冊要求、豁免和持續註冊人義務及 National Instrument 81-102 投資基金。

Tetra Trust 的核心業務是加密貨幣資產的託管和儲存，包括比特幣、以太幣及各種其他數位資產與代幣化證券。在 Tetra 推出之前，加拿大加密貨幣託管市場僅限於美國供應商和不受監管的加拿大託管人。

Tetra Trust Company 行政總裁 Eric Richmond 說：「我們很高興公告 Tetra Trust 作為加拿大首個合資格的加密貨幣資產託管人，並將為市場引入以加拿大為本的解決方案。加拿大已成為加密貨幣相關上市公司、交易所買賣基金和交易平台的熱點，以及在加拿大有迫切需要受監管的託管服務供應商。」

Tetra Trust 還宣佈結束多輪融資，其中包括加拿大首屈一指的加密貨幣交易所數碼資產交易平台 Coinsquare；Coinbase 的投資部門（NASDAQ: COIN）Coinbase Venture 是世界上最大的公開交易的加密貨幣交易所；加拿大證券交易所（CSE）；加拿大領先的公開交易數碼支付和金融技術公司 Mogo Inc.（NASDAQ: MOGO; TSX: MOGO）；Urbana Corporation（TSX: URB, URB.A）；Caldwell Growth Opportunities Fund 及其他公司。

Odyssey Trust Company 行政總裁兼 Tetra Trust 董事會主席 Jenna Kaye 說：「在過去的六個月中，我們看到數碼資產的普及程度出現重大變化。當我們思考未來時，我們知道數碼化是重要一環，我們了解監管在提高資本市場對該領域信心的重要性。Tetra 的獨特之處在於此想法是由一個財團引領這項計劃，並優先考慮針對加拿大市場的託管解決方案。」

Tetra Trust 估計，目前的加密託管服務市場規模達數百億美元，而其目標是到 2021 年底管理的資產價值超過 10 億美元。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tetratrust.com

關於 Tetra Trust Company

Tetra Trust Company 總部位於艾省卡加利，是一家受監管的加密貨幣託管人，專注於加密貨幣密鑰管理，允許加密貨幣服務供應商、投資者和受託人降低盜竊與損失的風險。

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