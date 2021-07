Le CN annonce une aide immédiate de 1,5 M$ pour le village de Lytton et la Première Nation de Lytton, en Colombie-Britannique

MONTRÉAL, 08 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé qu’il versera un montant supplémentaire de 1,5 M$ afin de venir en aide sans tarder au village de Lytton et à la Première Nation de Lytton, en Colombie-Britannique.



« Les collectivités et les Premières Nations se trouvant le long du réseau du CN sont nos voisins et à Lytton, nos voisins font face à une crise. Les membres de notre personnel font partie de ces collectivités, et nous serons encore là pour aider les gens à rebâtir et à se relever de cet incendie quand il ne fera plus les grands titres. Nous avons beaucoup de travail devant nous. »

Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN



La contribution du CN servira à répondre aux besoins exprimés par la collectivité de Lytton et la Première Nation de Lytton.

Des membres du personnel du CN sont sur place depuis que le feu de forêt a pris la semaine dernière; ils collaborent avec les enquêteurs et apportent leur aide aux autorités. Nous avons offert des générateurs électriques, des conteneurs frigorifiques, des tablettes électroniques, des provisions, de la nourriture et d’autres produits de première nécessité aux résidants qui ont trouvé refuge dans des logements temporaires.

De plus, le CN a proposé de doubler les dons faits par ses quelque 26 000 cheminots en appui aux efforts de secours.

Nous avons fait savoir aux dirigeants locaux et des Premières Nations que nous sommes prêts à apporter notre aide de toutes les manières possibles, que ce soit pour fournir des services ou du matériel. Le montant de 1,5 M$ annoncé aujourd’hui s’ajoute aux fonds déjà remis pour répondre aux besoins immédiats des résidants.

Plusieurs membres du personnel du CN vivent à Lytton et dans les environs. Le CN leur a fourni un soutien immédiat et s’est assuré que tout le monde était sain et sauf.

