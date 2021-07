Falcon’s Beyond Global, IP 중심 파크, 리조트, 미디어, 상품 만드는 종합 개발사로 출범

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

테마 파크, 리조트, 영화, 에피소드 시리즈, 소비 상품 등 개발해 ‘Katmandu’ 브랜드와 파트너 IP를 글로벌 시장에 선보일 계획

Meliá Hotels International과의 합작으로 40개국 주요 관광지에서 최고 부지와 글로벌 사업 노하우 확보

플로리다주 올랜도, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 유럽에서 성공을 증명한 테마 파크와 화려한 수상 이력의 크리에이티브 팀, 특허 기술, 세계 유명 관광지에 대한 접근성 등을 두루 갖춘 Falcon’s Beyond Global™ LLC가 스토리 중심의 체험 엔터테인먼트를 실현할 종합 기업으로 공식 출범했다.

지금까지 지식재산(IP) 프랜차이즈가 미디어 콘텐츠와 소비 상품, 장소 기반 테마 엔터테인먼트를 동시에 빠른 속도로 보급하기란 불가능에 가까웠다.

Meliá Hotels International과 합작해 출범한 이 신생 기업은 트랜스미디어의 전 범위를 아울러 지식재산을 활성화시킬 세계 유일의 수직 통합형 엔터테인먼트 파워하우스로 4,400억 규모의 숙박 서비스와 엔터테인먼트 분야를 혁신할 잠재력을 지녔다.

40여개 국에서 유명 해변 부지를 비롯해 390개가 넘는 부동산을 소유한 세계 1위 레저 호텔 그룹 Meliá가 여러 대륙 내 주요 부지에서 Falcon’s Beyond와 함께 리조트 겸 테마 파크를 공동 개발하고 있다.

Falcon’s Beyond는 지난 5월 유원지 설계 및 마스터 계획 회사인 Falcon’s Creative Group과 테마 엔터테인먼트 회사인 Katmandu Group이 합병하면서 만들어졌다.

두 대형 회사의 만남으로 스트리밍 미디어 개발부터 테마 파크 인수, 오프라인 프로젝트 마스터 계획, 몰입형 놀이기구와 유원지 설계, 상품 제작, 세계적 수준의 파크와 리조트 운영 등을 지원해 동시다발적으로 엔터테인먼트 IP를 활성화시키는 종합 기업이 탄생했다.

Katmandu IP의 확장과 진화

가장 먼저 Falcon’s Beyond는 자체 소유한 오리지널 브랜드 ‘Katmandu’ IP가 한층 더 진화하도록 IP Expander™ 모델을 적용하는 것에 주력할 방침이다. Katmandu IP는 스페인 Sol Katmandu Park & Resort를 방문하는 수백만 유럽인들에게 이미 인지도가 높고, Meliá 소유의 Sol 호텔 내에도 Katmandu 브랜드의 키즈 캠프가 꾸준히 늘고 있다.

신나는 모험을 떠나는 신비한 캐릭터들, 상상의 세계가 불러일으키는 놀라움, 신기한 설인 종족, 다양한 문화 배경의 모험가들이 등장하는 Katmandu 유니버스는 촘촘히 짜인 이야기들로 꾸준히 호응을 얻고 있다.

신규 캐릭터를 선보이는 것과 더불어 스트리밍 비디오 시리즈와 소비 상품을 함께 제작해 Katmandu IP를 오프라인 영역에서 한층 더 확장하겠다는 계획이다. 독보적인 기술 역량을 보유한 Falcon’s Beyond는, “한 가지 전설의 다양한 챕터”처럼 보이도록 중심 서사에 모든 놀이기구와 유원지를 맞춰 재단장하고, 각 방문객의 경험을 디지털로 연결해 Katmandu를 세계 최고 수준의 테마 파크로 만들고자 한다.

도미니카공화국 푼타 카나, 스페인 테네리페를 비롯해 주요 관광지에 있는 Meliá 리조트 부지 내의 Katmandu 파크도 추가로 개발할 예정이다.

불가능을 가능하게 만들다

Falcon’s Beyond Global CEO이자 Falcon’s Creative Group의 창립자인 Cecil D. Magpuri는 “Falcon’s Beyond Global는 무한한 스토리텔링 잠재력과 기민하고 유연한 부지 확장성, 다양한 분야로 확장 가능한 상상력이 결합한 결과물을 보여준다”며 “우리는 무궁무진한 스토리 중심 경험을 개발하고, IP 프랜차이즈와 개발자가 겪던 어려움을 극복해 빠른 속도로 그 경험을 시장에 선보일 수 있다”고 말했다.

Falcon’s Beyond Global 최고경영자이자 Katmandu Group 공동 창립자인 Scott Demerau는 “우리는 불가능한 것을 가능하게 만들고 있다”며 “Meliá와의 파트너십으로 해변 리조트 커뮤니티부터 다목적 엔터테인먼트 공간을 활용해 ‘소규모 공간에서 풍성한 경험’을 선사하는 테마 파크를 비용 효율적으로 만들 수 있었다. Falcon’s Beyond Global은 기술, 설계, 미디어 전문성을 부족함 없이 지원한다. 그 결과 기존 기업들은 절대 접근할 수 없었던 것을 제공하고 있다. 이는 개발자와 IP 프랜차이즈, 나아가 엔터테인먼트 대기업들에 큰 혜택”이라고 말했다.

‘소규모 공간에서 풍성한 경험’을 선사하는 파크 조성

Meliá Hotels와 Katmandu Group은 2012년 처음 합작해 마요르카에 있는 Sol Katmandu Park & Resort를 개장하고 ‘룸 제공 엔터테인먼트’로 해변 휴양 경험을 더 풍성하게 하는 데 힘을 합친 바 있다. 이 테마 파크&리조트는 확실한 컨셉으로 Meliá Sol 포트폴리오 중에서도 단연 최고 실적을 보였고, 10만 개 호텔을 대상으로 한 European Hospitality Awards에서 서비스 혁신 부문에서 유럽 호텔 중 1위를 차지했다. 또한, Trivago Global이 선정한 어린이 동반 스페인 여행을 위한 호텔 탑 3에 이름을 올렸다. TripAdvisor는 스페인 테마 파크 탑3에 Katmandu Park를 3년 연속으로 선정했으며, 2020년에는 관광객 선정 베스트 시설로 꼽았다.

Falcon’s Beyond는 “소규모 공간에서 풍성한 경험”을 선사하는 독특하고 증명된 모델을 한층 더 발전시켜 전 세계 Katmandu 테마 파크와 기타 IP에 접목하고자 한다. 합작 법인을 함께 만든 Meliá의 글로벌 사업 규모를 적극 활용해 아메리카, 유럽, 아시아, 그 밖에 세계 관광 명소에서 성장을 꾀할 생각이다. Falcon’s Beyond 대규모 IP에 관한 권리를 추가로 확보해둔 상태이며, 현재 유례없는 속도로 종합적 트랜스미디어를 구현할 방안을 여러 업체와 논의 중이다. 총합 1,000억 달러 규모의 마스터 계획 및 설계 프로젝트를 진행해왔으며, 수준급의 유원지와 서비스로 다수의 디자인 어워즈에서 수상했다.

초대형 파크에 대한 혁신적 대안

기존의 ‘초대형 테마 파크’는 설계하는 데에만 최소 6~8년이 걸리고 수백억 달러가 소요되며 부지 매입이 어려울 뿐 아니라 교통 인프라 구축, 도시 계획, 5~7년의 건축 기간 등의 부담 요인을 안고 있다.

이에 Falcon’s Beyond는 혁신적인 대안을 제시한다.

Falcon의 독자적인 놀이기구와 유원지는 세계 수준급으로 혁신적이며, 이야기 중심적이고, 유일무이하다. 특허 기술로 “소규모 공간에서 풍성한 경험”을 선사하는 테마 파크를 조성해 독특한 방식으로 초대형 파크 수준의 경험을 제공한다. 이러한 방식은 관광객 밀집도가 높은 기존의 리조트 인근 미사용 부지를 활용하기에 가능한 것이다. Falcon’s Beyond는 전문적이고 지속적인 운영 서비스를 함께 제공해 초대형 파크 대비 훨씬 적은 비용으로 24~36개월 만에 파크를 만들 수 있다.

진정한 혁신

Meliá Hotels International 최고 운영 책임자인 André Gerondeau는 “Meliá는 전 세계 투숙객들에게 환상적인 경험을 제공하고자 적극 노력하고 있다”면서 “Katmandu 테마파크와 리조트는 앞으로 우리 회사의 스토리가 계속되는 데 중요한 역할을 맡게 될 것이다. 이번 이니셔티브는 숙박 시설에 엔터테인먼트를 제공한다는 점에서 숙박업계 (트렌드)를 5년 앞서 가는 결과로 이어질 것이라 판단한다. Meliá는 Falcon’s Beyond의 크리에이티브하고 경험이 풍부한 개발 전문가들과 협업하게 되어 기쁘게 생각한다”고 말했다.

업계 리더이자 풀서비스 형태의 크리에이터 주도 키즈 엔터테인먼트 기업인 Epic Story Media 창립자 Ken Faier는 “Falcon’s Beyond의 독창적이고 창의적이며 다양하게 도입된 IP 활성화 모델은 기존의 엔터테인먼트 산업 패러다임을 완전히 뒤바꾸고 있다”면서 “우리는 Falcon이 진행 중인 사업을 가장 먼저 확인했으며 이번에 대규모 협업을 하게 되어 기대가 크다. 특히 훌륭한 IP를 중심으로 한 흥미진진한 경험을 찾는 가족 단위 수요가 크다”고 말했다.

지적재산권 확장, 라이선싱, 몰입형 경험 분야에서 전문성을 갖춘 Falcon’s Beyond Global은 상상속의 세상을 현실로 구현하는 독보적 능력을 갖추고 있으며 오디언스와 투숙객들에게 평생 남을 기억을 선사한다.

Falcon’s Beyond Global LLC 개요

미국 플로리다주 올랜도에 본사를 둔 Falcon's Beyond Global, LLC는 지적 재산권 확장을 전문으로 하며 최고 수준의 경험을 제공하는 완전히 통합된 형태의 엔터테인먼트 개발 기업이다. 자사는 테마파크, 리조트, 명소, 자체 개발 기술, 영화, 에피소드 시리즈, 소비재, 라이선싱 등을 소유, 운영하는 형태로 자체적인 IP 및 파트너사의 IP를 글로벌 시장에 제공한다. 자사는 다수의 디자인 상을 수상했으며 전 세계 39개 국가에 걸쳐 디자인 서비스를 제공한다. 자사는 Falcon’s Treehouse (마스터 계획 및 디자인), Falcon’s Digital Media, Falcon’s Licensing, Falcon’s Parks & Resorts 등 4개 사업부로 구성되어 있다. Falcon’s Beyond의 각종 프로젝트를 뒷받침하는 것은 바로 상상 속 세상을 현실로 구현하는 스토리텔링이다. 자세한 정보는 www.falconsbeyondglobal.com에서 확인할 수 있다.

Meliá Hotels International 개요

1956년 스페인 팔마데마요르카에서 창립한 Meliá Hotels International (MHI)은 40여 국가에 걸쳐 390곳 이상의 호텔을 운영하거나 운영 준비 중이다. 이들 호텔은 Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá, TRYP by Wyndham 등의 브랜드로 운영되고 있다. 자사는 리조트 호텔 분야 글로벌 리더로 리조트 사업 경험을 통해 성장세에 있는 레저 제공 도심 호텔 시장의 리더가 되었다. Meliá는 S&P Global이 발행하는 Sustainability Yearbook 2020에서 Most Sustainable Hotel Companies in the World 리스트에 등재(Silver Medal)되었으며 Financial Times & Statista가 선정하는 Europe’s Climate Leaders 2021에도 꼽혔다. Meliá Hotels International은 IBEX 35 회원사로 Merco Ranking이 꼽은 최고 명성을 가진 스페인 호텔 기업이다. 자세한 정보는 www.meliahotelsinternational.com에서 확인할 수 있다.

