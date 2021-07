“Falcon’Beyond Global”作为一家完全集成的开发企业成立，提供知识产权驱动的公园、度假村、媒体和商品服务

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

新企业通过主题公园、度假村、特色电影、连续剧、消费品等,将专有的“Katmandu”和合作伙伴IP推向全球市场。

与Meliá Hotels International成立合资企业,带来40个国家中主要旅游目的地顶级房地产和全球业务覆盖能力。

佛罗里达州奥兰多, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 凭借在欧洲获得成功的主题公园、屡获殊荣的创意团队、获得专利的技术以及在主要旅游目的地对全球房地产的使用权,Falcon’s Beyond Global™, LLC作为一家完全集成的企业,在全球范围内推动以故事为导向的体验式娱乐活动。

目前的实践证明,大多数IP特许经营企业几乎不可能在同一时间完成媒体内容、消费品以及最重要的——基于所在位置的主题娱乐活动——的快速部署。

在与Meliá Hotels International合资的强力支持下,这家新企业将是唯一一家能够同时在整个媒体领域激活整个知识产权项目的垂直一体式娱乐强手,这有望改变份额达4400亿美元的接待服务和娱乐行业。

Meliá是世界排名第一的休闲酒店集团,在40个国家/地区拥有390家酒店,而且其中很多都位于顶级的海滩目的地。该集团正在与Falcon’s Beyond公司合作,在多个大洲的旗舰级物业中开发公园和度假区套餐项目。

今年5月,领先的景点设计和总体规划公司Falcon’s Creative Group与主题娱乐公司Katmandu Group联手,Falcon’s Beyond由此正式成立。

这次强强组合立即缔造出一个唯一的完全集成型资源,从而对娱乐IP进行同步激活,其中包括从流媒体开发到主题公园场点收购;总体规划到具体项目;沉浸式娱乐和景点设计到商品创造;以及全面彻底的世界一流的公园和度假村运营。

扩大和发展Katmandu IP

Falcon’s Beyond的第一个重点工作就是将其IP Expander™模式应用到其原创并全资拥有的Katmandu IP的快速发展中——这一模式已经为数百万到访过西班牙马略卡Sol Katmandu Park & Resort的欧洲人所欢迎,同时,Meliá’s Sol Hotel中越来越多以Katmandu冠名的儿童夏令营也将采用这一模式。

观众与Katmandu世界中永恒而又相互交织的故事产生共鸣——在那里,神话人物在野外探险中走入生活,富有想象力的沉浸式现实、神秘的喜马拉雅雪人以及多元文化的探险活动激发着人们的想象力。

通过新的角色、流媒体视频系列和商品,大获成功的Katmandu IP将一步步地实现扩张。借助独特的技术能力,Falcon’s Beyond将把Katmandu打造成第一个世界级的主题公园,让每一个娱乐和景点都能够“像同一个传奇故事中的同一个章节”一样贴合中心故事,并且与每个游客的体验进行数字化连接。

更多的Katmandu主题公园正在Meliá位于多米尼加蓬他卡纳、西班牙特内里费岛以及其他主要旅游目的地的度假村中开发。

让不可能成为可能

“Falcon’s Beyond Global代表着最终的组合,其中包括无限的故事叙述潜力、敏捷灵活的房地产可扩展性以及富有想象力的向多个类别的扩展,”Falcon’s Beyond Global首席执行官兼原Falcon’s Creative Group创始人Cecil D. Magpuri表示。“我们开发出以故事为导向的沉浸式体验,这让我们能够以前所未有的速度将产品推向市场,消除了IP特许经营商和开发商在尝试进行这项活动时面临的各种巨大挑战。”

“我们真的是在将不可能变成可能,”Falcon’s Beyond Global执行主席兼Katmandu Group联合创始人Scott Demerau表示。“通过与Meliá的合作,我们创建了一种新的规范,用于构建从海滩度假社区到混合用途娱乐空间的高性价比、“大体验、小尺寸”的主题公园。Falcon’s Beyond Global为此带来了全面的技术、设计和媒体专业知识方面的补充。我们携手合作,为各个公司提供以前绝对无法企及的服务。这对于开发人员、新兴IP乃至娱乐业巨头来说都是一项巨大的益处。”

打造“大体验、小空间”公园

Meliá Hotels和Katmandu Group最初于2012年开始合作,它们成立了一家合资企业,在西班牙马略卡推出Sol Katmandu Park & Resort度假公园,并通过“客房式娱乐”为海滩度假增添了体验。他们的概念证明在Meliá Sol投资组合中得到全面展示,使得Meliá Sol在欧洲酒店大奖赛中从超过10万酒店中脱颖而出,被评为“欧洲服务创新首选酒店”。Trivago Global将这个公园度假区评为“西班牙亲子游首选酒店”。Katmandu公园连续三年被TripAdvisor评为西班牙三大顶级公园之一,并成为“2020年游客最佳选择”。

Falcon’s Beyond Global将提升这一独特且久经考验的“大体验、小空间”主题公园模式,用于Katmandu和全球的其他IP。这需要利用与Meliá的合资关系,因为该公司在全球范围内的业务覆盖将促进在美洲、欧洲、亚洲及其他地区的所有旅游目的地实现业务增长。获得更多重要IP的权利已经得到保障,Falcon’s Beyond正在与其他合作方商讨,将以前所未有的速度部署完整的超媒体叙事。该公司参与过总额超过1000亿美元的总体规划和设计项目,凭借其世界一流的景点和体验赢得了多项设计大奖。

大型公园的革命性替代方案

传统的“大型主题公园”需要至少6-8年的规划、数十亿的投资、艰难的房地产收购、建设新的交通基础设施、城市规划以及5-7年的建设。

Falcon’s Beyond提供了一种革命性的替代方案。

Falcon’s专有的娱乐和景点符合世界级的尖端水平,以故事为导向,独树一帜。其获得专利的技术非常独特,通过对密集旅游热点度假村中开发不足的土地善加利用,能够在“大体验、小空间”的公园中创造超大型公园体验。借助Falcon's提供的专家型的持续运营,Falcon’s Beyond的公园部署可在24-36个月的时间内完成,并且只需建造大型公园的一小部分费用。

一个真正的颠覆者

“Meliá致力于为世界各地的客人带来非凡的体验,”Meliá Hotels International首席运营官André Gerondeau表示。“Katmandu主题公园和度假村将是我们未来故事的重要组成部分,我们认为这一举措使我们在提供”客房式娱乐”方面比其它酒店领先五年。Meliá的每位员工都很高兴能与Falcon’s Beyond具有创新思想和经验丰富的开发专家合作。”

“Falcon’s Beyond以及其前所未有的、富有想象力的和已经部署的IP激活模式彻底改变了已经确立的娱乐行业范式,”行业领袖、Epic Story Media创始人Ken Faier表示,Epic Story Media是一家提供全方位服务、创始人驱动型儿童娱乐公司。“我们亲自见证Falcon’s的创造,并为能够探索这一伟大的合作感到由衷的高兴。家庭在探索以宏大的IP为基础的激动人心的体验方面有着巨大的需求。”

Falcon’s Beyond Global凭借其在知识产权扩展、许可和沉浸式体验方面的专业知识,拥有将想象中的世界变成现实的前所未有的力量——这可以激励观众和客人的想象力,并留下终生难忘的记忆。

关于Falcon’s Beyond Global, LLC

Falcon’s Beyond Global LLC的总部位于佛罗里达州奥兰多,是一家完全集成的顶级体验式娱乐开发企业,专门从事知识产权扩展业务。该公司通过拥有和运营的主题公园、度假村、景点、专利技术、特色电影、连续剧、消费品、许可等,将公司专有的及合作伙伴的IP推向全球市场。该公司获得过多个设计奖项,并在全球39个国家提供设计服务。公司由四个核心部门组成:Falcon’s Treehouse(总体规划和设计)、Falcon’s Digital Media、Falcon’s Licensing和Falcon’s Parks & Resorts。故事叙述是所有Falcon’s Beyond Global项目的指导性力量,藉此将想象中的世界变为现实。了解更多信息,请访问:www.falconsbeyondglobal.com

关于Meliá Hotels International

Meliá Hotels International(MHI)于1956年在西班牙马略卡帕尔马成立,在40多个国家/地区拥有390多家营业中或将要开业的酒店。他们以Gran Melia Hotels & Resorts、Paradisus by Melia、ME byMeliá、Melia Hotels & Resorts、INNSiDE by Melia、Sol by Melia以及TRYP by Wyndham品牌经营。公司是度假酒店的全球领导者,提供以休闲为灵感的城市酒店的强大度假体验,并藉此成为该领域不断增长的市场的领导者。S&P Global发行的《2020年SAM可持续发展年鉴》将公司评为全球最具可持续性酒店公司(银奖),并被Financial Times和Statista评为“2021年欧洲气候领导者企业”(Europe’s Climate Leaders 2021)。Melia Hotels International还是IBEX 35成员,并是Merco排名中获得最佳企业声誉的西班牙酒店公司。了解更多信息,请访问:www.meliahotelsinternational.com

