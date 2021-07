「Falcon's Beyond Global」正式推出，以作為由知識產權驅動的公園、度假村、媒體和商品的全面整合發展企業

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

新企業透過主題公園和渡假村、專題電影、劇集系列、消費者產品等方法將專有的「Katmandu」和合作夥伴的知識產權推向全球市場。



與 Meliá Hotels International 進行的合資企業為 40 個國家的主要旅遊勝地提供優質房地產和全球營運機會。

美國佛羅里達州奧蘭多, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon’s Beyond Global™, LLC 在歐洲證實主題公園的成功、擁有屢獲殊榮的創意團隊、專利技術以及在主要旅遊勝地獲得全球地產的機會,現已作為一家全面整合的企業隆重成立,在全球推動由故事驅動的體驗式娛樂。

到目前為止,大多數知識產權特許經營權已證實幾乎不可能同時在媒體內容、消費者產品及(最難的)根據位置提供的主題娛樂中快速部署。

與 Meliá Hotels International 合資的新企業將成為唯一能在整個跨媒體領域同時啟動知識產權的垂直整合娛樂巨頭,並有潛力改變 4,400 億美元的款待和娛樂類別。

Meliá 是全球首屈一指的休閒酒店集團,在 40 個國家 / 地區擁有超過 390 間酒店,其中很多位於主要海灘名勝,現正與 Falcon's Beyond 在多個大陸的旗艦物業共同開發主題公園與渡假村組合。

Falcon's Beyond 在 5 月正式成立,當時領先的景點設計和主規劃公司 Falcon 旗下的 Creative Group 與主題娛樂公司 Katmandu Group 結合。

這個強大的組合即時為同步娛樂知識產權啟動開創唯一一個完全整合的來源,從串流媒體開發到主題公園場地收購、作出主要規劃、實體項目、創作沉浸式遊樂設施和景點設計到商品製作;以至世界一流的公園和渡假村操作。

擴大和發展「Katmandu」知識產權

Falcon's Beyond 的第一個主要重點是將其 IP Expander™ 模型在其原始和全資擁有的「Katmandu」知識產權中套用,而該產品早已備受數百萬名歐洲人追捧,他們曾到訪西班牙馬略卡島的 Sol Katmandu Park & Resort,以及 Meliá 旗下各家 Sol 酒店不斷增長的 Katmandu 品牌兒童營地清單。

觀眾與 Katmandu 宇宙中永恆交錯的故事產生共鳴,其中傳說中的人物在野外冒險、充滿想像力、沉浸式國度、難以發現的雪人,以及跨文化冒險者之中活靈活現。

隨著加入新角色、串流影片系列和商品,經過驗證的 Katmandu 知識產權將進行實地擴展。透過獨特的技術能力,Falcon's Beyond 會將 Katmandu 所有的遊樂設施和景點集中於一個故事,像「同一個傳說中的章節」,並與訪客體驗作出數碼連接,這將會世界第一個以此方式所建造出來的一流主題公園。

位於多明尼加共和國蓬塔卡納、西班牙特內里費島和其他主要旅遊勝地的 Meliá 渡假村等更多 Katmandu 公園現正進行發展。

實現不可能的目標

Falcon's Beyond Global 行政總裁及 Falcon's Creative Group 創始人 Cecil D. Magpuri 說:「Falcon's Beyond Global 代表著無限的敘事潛力、敏捷靈活的地產可擴展性,以及對多種類別富有想像力擴展的最終組合。我們開發共融、以故事為本的體驗,以前所未有的速度打入市場,並在知識產權特許經營權和開發商嘗試自行努力時消除所有巨大挑戰。」

Falcon's Beyond Global 執行主席兼 Katmandu Group 共同創始人 Scott Demerau 說:「我們真的可以實現不可能的目標。透過與 Meliá 攜手合作,我們為從海灘渡假村到混合使用型娛樂空間編寫一份全新的遊戲規則,用於構建符合成本效益的『大體驗、小足跡』(Big-Experience, Small-Footprint) 主題公園。Falcon's Beyond Global 為這個公式帶來技術、設計和媒體專業知識方面的全面補充。我們一同提供一些公司以前根本無法獲得的產品。這對開發人員、新興知識產權,甚至娛樂巨頭都是重大優勢。」

打造「大體驗、小足跡」公園

Meliá 酒店和 Katmandu Group 最初在 2012 年合資成立,以便在西班牙馬略卡島推出 Sol Katmandu Park & Resort,並提供『附設客房的娛樂』以補充海灘假期體驗。」 他們的概念證明躍身 Meliá Sol 產品組合榜首,並在歐洲酒店大獎中獲提名為全歐洲第 1 大服務創新酒店,戰勝 100,000 多家酒店。Trivago Global 將該個公園及渡假村組合評為在西班牙與孩子旅遊的最佳酒店。TripAdvisor 連續三年將 Katmandu Park 評為西班牙三大公園之一,也成為 2020 年旅客最佳之選 (Travelers’ Choice Best of the Best)。

Falcon's Beyond 將提升這個獨特並通過驗證的「大體驗、小足跡」模型,其中包括為 Katmandu 和世界其他知識產權舉辦的「大經驗、小足跡」主題公園,善用與 Meliá 的合資企業,用其全球營運業務在美洲、歐洲、亞洲及其他地區的任何旅遊景點均可實現增長。其他重要的知識產權權利已經確定,而 Falcon's Beyond 的其他權利現正與其他方進行討論,旨在以過人速度部署完整的跨媒體表達方式。公司至今已參與過超過 1,000 億美元的整體規劃和設計項目,並因其世界一流的景點和體驗贏得無數的設計獎。

為大型公園帶來革命性的替代方案

傳統的「大型主題公園」需要至少 6 至 8 年的規劃、數十億美元的投資、難以完成的地產收購、新的運輸基礎設施、城市規劃和 5 至 7 年的建設。

Falcon's Beyond 可以提供革命性的替代方案。

Falcon 的專有遊樂設施和景點不但世界一流、尖端技術、以故事主導,也是同類第一。其專利技術可在「大體驗、小足跡」公園中提供大型公園體驗,在密集旅遊熱點中善用現有渡假村使用不足的土地。Falcon's Beyond 公園可以在短至 24-36 個月的時間內在大型公園中部署,而 Falcon 可提供專業持續的操作。

真正的顛覆者

Meliá Hotels International 營運總監 André Gerondeau 表示:「Meliá 致力為全球訪客帶來非凡的體驗。Katmandu 主題公園和渡假村將是我們向前發展歷程的重要組成部分,而我們覺得這項提供『附設客房的娛樂』倡議促使我們比其他酒店業發展快五年。Meliá 仝人都很高興能與 Falcon's Beyond 富有創意思維和經驗豐富的開發專家攜手合作。」

提供全方位服務、以創造者為先的兒童娛樂公司 Epic Story Media 創始人 Ken Faier 說:「Falcon's Beyond 及其前所未有、充滿想像力和現已部署的知識產權啟動模式可完全改變既定的娛樂業範式,」 我們親眼目睹 Falcon's 的創作,而我們很高興能夠探索這個非凡的合作項目。目前圍繞優良知識產權尋求令人興奮體驗的家庭,實在有很大需求。」

Falcon's Beyond Global 在知識產權擴展、許可和沉浸式體驗方面的專業知識,在全球擁有前所未有的力量,可將想像中的世界變為現實,從而激發觀眾和訪客大感讚嘆,留下一生難忘的回憶。

關於 Falcon's Beyond Global LLC

Falcon's Beyond Global, LLC 總部設於美國奧蘭多,是一家全面整合的頂級體驗娛樂開發企業,專於知識產權擴展。公司透過擁有和經營主題公園和度假村、景點、專利技術、專題電影、劇集系列、消費者產品、許可權等,將其專有和合作夥伴知識產權帶到全球市場。公司至今贏得無數的設計獎項,並在全球 39 個國家/地區提供設計服務。它由四個核心部門組成:Falcon's Treehouse(主規劃及設計)、Falcon's 數碼媒體、 Falcon's 許可權,以及 Falcon's 公園和渡假村。敍事是所有 Falcon's Beyond 項目背後的指導力量,而該計劃可將幻像世界變成現實。如欲了解更多詳情,請瀏覽 www.falconsbeyondglobal.com

關於 Meliá Hotels International

Meliá Hotels International (MHI) 在 1956 年成立,位於西班牙馬略卡島帕爾馬,在 40 多個國家/地區開設超過 390 家酒店。他們以 Gran Meliá Hotels & Resorts、Paradisus by Meliá、ME by Meliá、Meliá Hotels & Resorts、INNSiDE by Meliá、Sol by Meliá,及 TRYP by Wyndham 等名稱經營。公司是渡假村酒店的全球領導者,而渡假村體驗使其成為不斷發展、崇尚休閒的城市酒店市場的領導者。由《S&P Global》發表的《2020 年可持續發展年鑑》將 Meliá 列為全球最可持續的酒店公司之一(銀獎),公司並獲《金融時報》及 Statista 評為 2021 年歐洲氣候領袖之一。Meliá Hotels International 也是 IBEX 35 的成員,是根據 Merco 排名擁有最佳企業聲譽的西班牙酒店公司。如欲了解更多詳情,請瀏覽 www.meliahotelsinternational.com

