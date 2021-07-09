XR Casino旨在通过增强现实（AR）、混合现实（MR）和虚拟现实（VR）技术颠覆在线和体育博彩行业

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Malay

全球扩展现实市场规模预计将从2021年的330亿美元增长到2026年的逾1250亿美元，年均复合增长率（CAGR）达到30%



预计到2025年，美国在线体育博彩市场规模将达到150亿美元，年均复合增长率达到50%

预计到2027年，在线博彩市场规模将达到1270亿美元，年均复合增长率达到11.5%

波多黎各圣胡安, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 InvestorWire -- XR Casino, Inc （下称“XR Casino”或“公司”）今天宣布其MVP推出日期，该公司是有史以来第一个跨技术的多人游戏区块链技术在线博彩平台，可实现增强现实（AR）、混合现实（MR）和虚拟现实 (VR)等扩展现实（XR）技术。

公司正在开发首个扩展现实平台，以让使用不同设备的用户能够相互玩扩展现实博彩游戏。最初的游戏将包括21点、轮盘赌和老虎机，并将在2021年8月21日发布的MVP版本中推出。体育博彩、百家乐、宾果、双骰、扑克和基诺牌等均在开发中。

支持的设备包括微软的Hololens 1和2、Magic Leap的Magic Leap 1、HTC Vive、Oculus Quest 2、三星的Gear VR和支持AR的智能手机和设备，以及苹果的iPhone、iPad和超过39款安卓智能手机和设备。

游戏功能包括：

多人游戏

私人游戏室

公共游戏室

文字和语音聊天

XR Casino首席执行官Dan Martinez表示：“XR技术正在改变我们彼此互动的方式，从而可消除我们对昂贵设备的需求。“苹果、谷歌、Facebook和微软等科技业巨头对AR、VR和MR进行了大量投资，以通过硬件和软件解决方案加快大规模采用。XR Casino在为在线、传统赌场和体育博彩公司提供XR SaaS解决方案方面具有先发优势。我们的解决方案可为博彩业创造价值，并提供有竞争力的差异化，以吸引世界各地年龄囊括65后至00后的新玩家。”

关于XR Casino, Inc.

XR Casino, Inc.是第一个采用增强现实（AR）、混合现实（ MR）和虚拟现实（VR）等扩展现实（XR）技术的跨技术、多人参与区块链技术在线博彩平台。如需了解更多信息，请访问 www.xr.casino 。

前瞻性声明

本新闻稿中包含可能构成“前瞻性声明”的某些声明。这些前瞻性声明基于某些假设提供对未来事件的当前预期，并包括与任何历史或当前事实没有直接关系的任何陈述。鉴于公司备案中可能披露的各种重要因素，实际结果可能与该等前瞻性声明所表明的结果有重大差异。除这些因素外，由于更多的一般性因素，实际未来表现、结果和结局可能会有重大差异，包括（但不限于）一般行业和市场条件以及增长率、经济条件、政府和公共政策变化等。本新闻稿中包含的前瞻性声明代表公司在本新闻稿发布之日的观点，这些观点可能会改变。但是，尽管公司可能选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明，但公司明确否认对此承担义务。这些前瞻性声明不应作为公司在本文截至日期之后任何日期的观点，读者不应作为判断依据。此类前瞻性声明是公司网站和备案文件中详细说明的风险。

联系信息：

info@xr.casino

investors@xr.casino

新闻服务

InvestorWire

Los Angeles, California

www.InvestorWire.com

212.418.1217

Editor@InvestorWire.com

图片请见

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed5cfbf3-755a-4c5f-a832-9d14cafd7e7f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cfda210a-f73a-4a23-909d-d1a5967ecda4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3c72329-0755-4e6e-a3ef-fa58045a6e2e