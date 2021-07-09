XR Casino 旨在透過擴增實境、混合實境和虛擬實境技術顛覆網上賭博和體育博彩行業

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全球擴展的實際市場規模預計將從 2021 年的 330 億美元增至 2026 年的 1,250 億美元以上，複合年均增長率為 30%



美國網上體育博彩市場的規模預計在 2025 年前將以複合年均增長率 50% 增至高達 150 億美元。

網上賭博市場規模預計將在 2027 年前以複合年均增長率 11.5% 增至高達 1,270 億美元

波多黎各聖胡安, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 經 InvestorWire - XR Casino, Inc （「XR Casino」或「公司」）是史上第一個針對像擴增實境、混合實境和虛擬實境等各種延展實境技術的跨技術、多人模式、區塊鏈科技的網上賭博平台，今天宣佈其最有價值產品的發佈日期。

公司現正著手開發第一個延展實境平台，將允許不同裝置的用戶一同玩 XR 賭場遊戲。最初的遊戲包括廿一點、輪盤和老虎機，並將在 2021 年 8 月 21 日推出的最有價值產品版本中出現。體育博彩、百家樂、賓果、花旗骰、撲克和白鴿票都正在開發中。

受支援的裝置清單包括 Microsoft 的 Hololens 1 和 2 及 Magic Leap 的 Magic Leap 1、HTC Vive、Oculus Quest 2、Samsung 的 Gear VR，以及支援擴增實境的智能手機和裝置，如 Apple iPhone、iPad 和超過 39 款 Android 智能手機和裝置。

遊戲特色包括：

多人遊戲

私人遊戲室

公共遊戲室

文字和語音聊天

XR Casino 行政總裁 Dan Martinez 說：「延展實境技術正在改變人與人之間的互動方式，並消除對昂貴設備的需求。Apple、Google、Facebook 和 Microsoft 等科技巨頭已將大筆資金投資於擴增實境、虛擬實境和混合實境，旨在透過硬件和軟件解決方案加快大規模採用。XR Casino 擁有先發制人的優勢，為網上、傳統賭場和體育博彩公司提供延展實境軟件即服務 (SaaS) 解決方案。我們的解決方案為博彩業創造價值，並提供與別不同的競爭，以吸引全球 X、Y 及 Z 世代玩家。」

關於 XR Casino, Inc.

XR Casino, Inc. 是史上第一個針對像擴增實境、混合實境和虛擬實境等各種延展實境技術的跨技術、多人模式、區塊鏈科技的網上賭博平台。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.xr.casino 。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述可能構成「前瞻性陳述」。前瞻性陳述根據某些假設提供當前對未來事件的期望，並包括與任何歷史或當前事實沒有直接關係的任何陳述。由於可能在公司文件中披露的各種重要因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述的內容存在重大差異。除該等因素外，實際未來業績、成果和結果可能因更多一般因素而存在重大差異，包括（但不限於）一般行業和市場條件、增長率、經濟狀況，以及政府和公共政策變化。本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表公司截至本新聞稿發佈之日的觀點，而這些觀點可能有變。然而，雖然公司可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述，但公司明確表示不承擔任何義務。不應依賴這些前瞻性陳述來代表公司在此新聞稿發佈日期後任何日期的觀點。此類前瞻性陳述是公司網站和文件中詳細說明的風險。

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