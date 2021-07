Microsoft valitsi Innofactorin Vuoden Ohjelmistotaloksi 2021

English Finnish

Innofactor Oyj:n lehdistötiedote 9.7.2021 klo 9:00

Microsoft palkitsi Innofactorin Vuoden 2021 Ohjelmistotalokumppanina Suomessa. Valinta on osoitus Innofactorin tekemästä pitkäaikaisesta ohjelmistokehityksestä ja kattavasta työstä suomalaisten organisaatioiden digitalisaation edistämiseksi.

Valinta kohdistui erityisesti Innofactor Dynastyyn. Innofactor Dynasty on syvälle Microsoftin teknologioihin integroitu monipuolinen tiedon- ja asianhallinnan ohjelmistokokonaisuus, joka helpottaa ja tehostaa erityisesti julkisen sektorin organisaatioiden päivittäistä työtä ja päätöksentekoa. Innofactor Dynasty mahdollistaa kattavasti kehitysmahdollisuuksia uusille tuotemoduuleille ja Microsoft-innovaatioille.

”Haluan kiittää Microsoftia erinomaisesta vuosikymmenien yhteistyöstämme. Valinta Microsoftin Vuoden Ohjelmistotalokumppaniksi Suomessa on osoitus siitä, että Innofactor on merkittävä ohjelmistojen ja tuotteistettujen palveluiden tarjoaja – sen ohella, että edistämme modernia digitaalista organisaatiota systeemi-integraattorina. Olen ylpeä huipputiimistämme, asiakkaistamme sekä Dynasty-ohjelmistostamme. Lupaamme innovoida myös jatkossa toimivamman maailman puolesta ja auttaa asiakkaitamme menestymään”, toteaa Innofactorin perustaja ja toimitusjohtaja Sami Ensio.

Innofactor on kehittänyt Dynasty-ohjelmistoaan jo yli 30 vuoden ajan vastaamaan asianhallinnan ammattilaisten tarpeisiin sekä toimimaan saumattomasti osana asiakkaiden työskentelytapoja ja järjestelmiä. Ohjelmistokokonaisuus sisältää joustavia tuotteita ja moduuleja, joita ovat esimerkiksi tiedonohjaus, dokumentinhallinta, asianhallinta, kokoushallinta, sähköinen allekirjoitus ja sopimusten hallinta sekä pitkäaikaissäilytys ja arkisto. Uusimpaan Innofactor Dynasty 10 -versioon on panostettu erityisesti pilviratkaisuna, jotta se mahdollistaisi entistäkin paremman käyttäjäkokemuksen, tietoturvan ja integroitavuuden. Dynasty toimii hyvin kaikenkokoisilla päätelaitteilla – myös mobiilisti.

Innofactorin muita ohjelmistotuotteita ovat esimerkiksi Innofactor DataSight ja Innofactor TeamsMate. DataSight on Microsoftin Azure-pilvialustaan ja PowerBI:hin perustuva kustannustehokas tiedolla johtamisen ratkaisu, jonka avulla Microsoft-ekosysteemissä toimivat organisaatiot voivat koota sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä peräisin olevaa dataa lähes reaaliaikaisiksi raporteiksi. DataSight tarjoaa näkyvyyden organisaation keskeisiin liiketoiminnan mittareihin, mikä antaa paremmat valmiudet reagoida markkinan muutoksiin tarvittaessa nopeastikin. TeamsMate on puolestaan uudenlainen SaaS-palvelu, joka parantaa Microsoft Teamsin hallinnoitavuutta ja tuottavuutta esimerkiksi automatisoimalla tiimien nimeämisperiaatteita, luomista ja arkistointia. Sovellus auttaa organisaatioita onnistumaan yhteistyössä ratkaisemalla Teamsiin liittyviä yleisimpiä haasteita, mikä on osoittautunut erityisen tärkeäksi etä- ja hybridityöskentelyn maailmassa.

Valinta Vuoden Ohjelmistotaloksi on Innofactorin kolmas Microsoftilta kuluvan vuoden 2021 aikana saama tunnustus. Keväällä Innofactorille myönnettiin Windows and SQL Server Migration to Microsoft Azure Advanced Specialization -status ja aiemmin kesällä Modernization of Web Applications to Microsoft Azure Advanced Specialization ‑status. Muita Innofactorin saamia merkittäviä Microsoft-tunnustuksia viime vuosilta ovat esimerkiksi valinta vuoden 2018 Microsoft Dynamics -kumppaniksi Ruotsissa sekä Terveyskylä.fi-verkkopalvelun voittama kansainvälinen Microsoft Health Innovation Awards -kilpailu vuonna 2018. Innofactor Norja sai puolestaan vuoden 2018 Microsoft Security Partner -tunnustuksen. Suomessa Innofactor on valittu aiemmin kahteen kertaan vuoden Microsoft-kumppaniksi. Innofactorilla on myös yhteensä 16 Microsoftin Gold-kompetenssia.

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. +358 50 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles