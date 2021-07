XR Casino will Online-Glücksspiele und Sportwettenbranche mit Technologien der Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) aufmischen

French German

Der globale Markt für Extended Reality wird voraussichtlich von 33 Mrd. USD im Jahr 2021 auf über 125 Mrd. USD im Jahr 2026 anwachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30 % entspricht



Der US-Markt für Online-Sportwetten wird bis 2025 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 50 % auf 15 Milliarden ansteigen

Für den Online-Glücksspielmarkt wird ein Wachstum von 11,5 % jährlich (CAGR) und damit ein Anstieg auf 127 Milliarden USD bis 2027 erwartet

SAN JUAN, Puerto Rico, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- über InvestorWire – XR Casino, Inc. („XR Casino“ oder das „Unternehmen“), die erste auf technologieübergreifender, Multiplayer- und Blockchain-Technologie basierende Online-Glücksspielplattform für Extended-Reality-Technologien (XR) wie Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR), gibt heute das MVP-Erscheinungsdatum bekannt.

Das Unternehmen entwickelt derzeit die erste Extended-Reality-Plattform, mit der Benutzer verschiedener Geräte XR-Casino-Spiele gemeinsam spielen können. Zu den ersten Spielen gehören Blackjack, Roulette und Slots, die ab dem 21. August 2021 in der MVP-Version vorgestellt werden. Sportwetten, Baccarat, Bingo, Craps, Poker und Keno befinden sich in der Entwicklungsphase.

Zu den unterstützten Geräten gehören HoloLens 1 und 2 von Microsoft sowie das Magic Leap 1 von Magic Leap, HTC Vive, Oculus Quest 2, Gear VR von Samsung und AR-fähige Smartphones und Geräte wie das Apple iPhone, iPad sowie über 39 Android-Smartphones und -Geräte.

Zu den Spielfunktionen gehören:

Multiplayer-Spiele

Private Game-Rooms

Öffentliche Game-Rooms

Sprach- und Chatnachrichten

„XR-Technologien verändern die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren, und reduzieren den Bedarf an teurer Ausrüstung“, so Dan Martinez, CEO von XR Casino. „Technologieriesen wie Apple, Google, Facebook und Microsoft haben stark in AR, VR und MR investiert, um die Massenanwendung sowohl durch Hardware- als auch Softwarelösungen zu beschleunigen. XR Casino ist ein Pionierunternehmen bei der Bereitstellung von XR SaaS-Lösungen für Online-Casinos, herkömmliche Casinos und Sportwettenanbieter. Unsere Lösungen schaffen einen Mehrwert für die Glücksspielbranche und bieten eine Differenzierung im Wettbewerb, um neue Spieler der Generationen X, Y und Z weltweit anzusprechen.“

Über XR Casino, Inc.

XR Casino, Inc. ist die erste auf technologieübergreifender, Multiplayer- und Blockchain-Technologie basierende Online-Glücksspielplattform für Extended-Reality-Technologien (XR) wie Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xr.casino .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen liefern aktuelle Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse auf der Grundlage bestimmter Annahmen und enthalten Aussagen, die sich nicht direkt auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens dargelegt werden können, wesentlich von denen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen angegeben werden. Zusätzlich zu diesen Faktoren können die tatsächliche zukünftige Performance und die Ergebnisse aufgrund allgemeiner Faktoren, einschließlich (ohne Einschränkung auf) allgemeiner Branchen- und Marktbedingungen, Wachstumsraten, wirtschaftlicher Bedingungen sowie Änderungen der Regierungspolitik und Richtlinien, wesentlich abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten des Unternehmens zum Datum dieser Pressemitteilung dar; diese Ansichten können sich ändern. Zwar kann das Unternehmen entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, ist zu einer solchen Aktualisierung jedoch ausdrücklich nicht verpflichtet. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese Ansichten des Unternehmens nur zum Zeitpunkt der Pressemitteilung gelten. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um Risiken, die auf der Webseite des Unternehmens und in seinen Unterlagen aufgeführt sind.

