XR Casino cherche à révolutionner les secteurs des jeux d'argent et des paris sportifs en ligne grâce aux technologies de réalité augmentée (RA), de réalité mixte (RM) et de réalité virtuelle (RV)

La taille du marché mondial de la réalité étendue devrait passer de 33 milliards USD en 2021 à plus de 125 milliards USD en 2026, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 30 %



La taille du marché des paris sportifs en ligne aux États-Unis devrait augmenter à un CAGR de 50 % pour atteindre 15 milliards d'ici 2025

La taille du marché des jeux d'argent en ligne devrait augmenter à un CAGR de 11,5 % pour atteindre 127 milliards USD d'ici 2027

SAN JUAN, Porto Rico, 09 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- XR Casino, Inc (« XR Casino » ou la « Société »), la toute première plateforme de jeux en ligne à technologie croisée, multijoueurs et basée sur la technologie blockchain pour les technologies de réalité étendue (XR) telles que la réalité augmentée (RA), la réalité mixte (RM) et la réalité virtuelle (RV), annonce aujourd'hui la date de lancement de sa version MVP.

La Société développe actuellement la toute première plateforme de réalité étendue qui permettra aux utilisateurs de jouer à des jeux de casino XR ensemble sur différents appareils. Les jeux initiaux comprennent le blackjack, la roulette et les machines à sous et seront présentés dans sa version MVP lancée le 21 août 2021. Les paris sportifs, le baccara, le bingo, le craps, le poker et le keno sont en cours de développement.

La liste des appareils pris en charge comprend Hololens 1 et 2 de Microsoft, Magic Leap 1 de Magic Leap, HTC Vive, Oculus Quest 2, Samsung Gear et les smartphones et appareils compatibles RV et RA tels que l'iPhone et l'iPad d'Apple ainsi que plus de 39 smartphones et appareils Android.

Les fonctions de jeu incluent :

Jeux multijoueurs

Salles de jeux privées

Salles de jeux publiques

Chats vocaux et textes

« Les technologies XR changent notre façon d'interagir et réduisent le besoin en équipements coûteux », a déclaré Dan Martinez, PDG de XR Casino. « Les géants de la technologie tels qu'Apple, Google, Facebook et Microsoft ont fortement investi dans la RA, la RV et la RM pour accélérer l'adoption de masse par le biais de solutions matérielles et logicielles. XR Casino possède l'avantage de premier plan de fournir des solutions SaaS de XR aux casinos traditionnels, en ligne et aux entreprises de paris sportifs. Nos solutions créent de la valeur pour le secteur des jeux d'argent et offrent une différenciation concurrentielle pour attirer de nouveaux joueurs des générations X, Y et Z dans le monde entier. »

À propos de XR Casino, Inc.

XR Casino, Inc. est la toute première plateforme de jeux en ligne basée sur la technologie blockchain, multi-technologies et multijoueurs pour les technologies de réalité étendue (XR) telles que la réalité augmentée (RA), la réalité mixte (RM) et la réalité virtuelle (RV). Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.xr.casino .

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs ». Les énoncés prospectifs fournissent des attentes actuelles d'événements futurs basées sur certaines hypothèses et incluent toute déclaration qui ne se rapporte pas directement à un fait historique ou actuel. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs importants pouvant être divulgués dans les documents déposés par la Société. Outre ces facteurs, la performance, les résultats et les réalisations futurs réels peuvent différer sensiblement en raison de facteurs plus généraux, y compris (sans s'y limiter) les conditions générales de l'industrie et du marché et les taux de croissance, les conditions économiques et les changements des politiques gouvernementales et publiques. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse représentent les points de vue de la Société à la date de celui-ci, et ces points de vue pourraient changer. Toutefois, si la Société peut choisir d'actualiser ces énoncés prospectifs ultérieurement, elle décline expressément toute obligation de le faire. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant le point de vue de la Société à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs sont des risques détaillés dans le site Internet et les dépôts de la Société.

Contact :

info@xr.casino

investors@xr.casino

Contact pour les services de presse

InvestorWire

Los Angeles, Californie

www.InvestorWire.com

212.418.1217 Bureau

Editor@InvestorWire.com