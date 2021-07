L'Inuulisautinut Niuvirvik ouvre ses portes à Iqaluit, au Nunavut

WINNIPEG, Manitoba, 09 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Inuulisautinut Niuvirvik a ouvert ses portes le jeudi 8 juillet 2021 à 8h00 pour accueillir les Iqalummiut (habitants d'Iqaluit), leurs voisins et les visiteurs dans son centre de bien-être, le premier du genre.



Le nom Inuulisautinut Niuvirvik a été choisi lors d'un concours organisé au sein de la communauté. Il signifie « un endroit où obtenir des choses pour un esprit et un corps sains », un nom tout à fait approprié. La gagnante du concours, Opah Picco, a envoyé ses vœux de réussite et ajouté : « C'est pour moi une grande satisfaction de savoir que les Inuit identifieront facilement ce magasin grâce à son nom. »

Les clients d'Inuulisautinut Niuvirvik y trouveront tout ce qu'il faut pour une bonne santé : des produits d'alimentation sains et des jus de fruits Booster Juice, mais aussi les services d'équipes de pharmaciens et d'opticiens, entre autres. « Tout commence par une bonne santé », explique Tom Kennedy, directeur du magasin. « Nous avons travaillé dur pour sélectionner des produits et développer des recettes, des blogs et une signalétique permettant de mener une vie saine facilement. »

Dans le cadre de son approche du bien-être, l'équipe de pharmacie d'Inuulisautinut Niuvirvik offre des services allant au-delà des prescriptions. Elle peut recommander des médicaments sans ordonnance, répondre aux questions sur le bien-être et les médicaments, aider les clients à surveiller leur pression artérielle et leur glycémie, et mettre en place des renouvellements et des rappels concernant le traitement médical des patients.

Le centre optique constitue une grande première pour le Nunavut. On y propose des bilans complets de la vue, des lunettes sur ordonnance et des lunettes de soleil, des lentilles de contact et des réparations de lunettes, ainsi que des recommandations en cas de sécheresse oculaire et d'autres conseils pour conserver une bonne vision. Son système avancé de soins oculaires est le premier du genre au Canada.

« Nous sommes très heureux de cette opportunité de fournir aux Iqalummiut un assortiment nouveau et complet de produits plus sains, nos tout premiers services optiques et nos services de pharmacie étoffés dans notre nouveau magasin, Inuulisautinut Niuvirvik », a déclaré Mike Beaulieu, vice-président des opérations des magasins canadiens pour The North West Company. « Nous constatons déjà l'enthousiasme des clients concernant l'ouverture, à l'intérieur du magasin, de la première franchise Booster Juice du Nunavut. Nous reconnaissons la nécessité d'apporter des choix alimentaires plus sains au nord du pays, et nous sommes impatients de connaître l'avis de nos clients au sujet de nos nouveaux assortiments plus sains. »

Inuulisautinut Niuvirvik a célébré son ouverture officielle avec une petite soirée « portes ouvertes » le mercredi 7 juillet, suivie d'une cérémonie d'inauguration avec coupure de ruban le jeudi 8 juillet au matin. Elder Elisapi Anigmiuq a énoncé la prière d'ouverture, puis le maire, Kenneth Bell, et Victor Tootoo, membre du conseil d'administration de The North West Company et président de NVision Insight Group, ont tous deux prononcé un bref discours. Pour marquer cette occasion, Inuulisautinut Niuvirvik a fait un don de 5 000 dollars au Joanasie School Breakfast Program (programme Joanasie de petit-déjeuner à l'école), et Neevee Wilkins a accepté le chèque en leur nom.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Inuulisautinut Niuvirvik à Iqaluit », a déclaré le maire, M. Bell. « La communauté se réjouit des nouveaux services et des nouvelles opportunités d'emploi que le magasin offrira et, bien sûr, de l'arrivée des produits Juice Booster. »

« L'ouverture de ce magasin est pour nous une grande satisfaction », a déclaré Larry Fortes, directeur des ventes et des opérations de The North West Company. « Cela a nécessité des efforts considérables dans des conditions très difficiles et je tiens à remercier notre promoteur immobilier, Nunastar Properties Inc., ainsi que les nombreuses équipes qui ont rendu cela possible. Nous sommes fiers de présenter Inuulisautinut Niuvirvik à Iqaluit et dans les régions environnantes, et sommes impatients de servir la communauté. »

À propos de The North West Company

The North West Company est un distributeur qui sert principalement les communautés rurales du Canada et de l'Alaska, ainsi que des îles du Pacifique Sud et des Caraïbes. Nous nous engageons à aider nos clients à vivre mieux en leur apportant les meilleurs produits et services, et en perpétuant une tradition de soutien communautaire. Les magasins Northern et NorthMart de The North West Company sont le plus grand employeur privé local de populations autochtones au Canada, avec environ 3 000 employés et une masse salariale annuelle supérieure à 65 millions de dollars.

