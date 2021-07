EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Foreløbige hovedtal for 2. kvartal 2021

Den 9. juli 2021

Selskabet oplyser de foreløbige hovedtal for 2. kvartal 2021. Flere poster vil kunne påvirkes i den endelige opgørelse herunder af valutakursopgørelse, skat med videre.



Ledelsen forventer, at resultatet for 2. kvartal 2021 før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) vil blive DKK 7,8 mio., dermed forventes EBVAT for første halvår 2021 at blive DKK 12,4 mio. Lejeloven er nu tilbagerullet, og de reducerede lejeindtægter fra 2020 og 1. kvartal 2021 er opkrævet ved lejerne i 2. kvartal. Det har bevirket, at EBVAT som forventet er steget i 2. kvartal 2021. Resultat før kurs- og værdireguleringer og skat EBVAT for 2021 forventes på nuværende tidspunkt at ligge i det seneste udmeldte interval på DKK 23,0-24,5 mio.

I de foreløbige tal er indregnet tabshensættelser på erhvervsdebitorer med 225 TDKK i 2. kvartal.

Coronanedlukningen i Berlin har været mere omfattende og varet i længere tid, end vi har oplevet i Danmark. Såvel restauranter som detailhandel åbnede først i starten af juni, og hotellerne har først kunnet byde turister velkommen i starten af juli. De vanskelige betingelser for især caféer, hoteller og restauranter samt den langsommelige udbetaling af covid-19-hjælpepakkerne betyder, at nogle af selskabets erhvervslejere ikke har haft likviditet til at betale deres leje i 2. kvartal 2021. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S forventer, at dele af den tilgodehavende husleje bliver betalt i løbet af de næste måneder. Hvorvidt konsekvenserne af covid-19-nedlukningerne på sigt vil få tomgangen til at stige og dermed påvirke EBVAT, kan ledelsen fortsat ikke vurdere. Risikoen indregnes derfor ikke yderligere i forventningerne for 2021.

Den foreløbige værdiregulering af selskabets ejendomme ligger på DKK 68 mio. for perioden 1. april - 30. juni 2021 og dermed på DKK 76 mio. for halvåret. Den forventede positive værdiregulering skyldes, at Tysklands Forfatningsdomstol erklærede Berlins restriktive lejelov, Mietendeckel, for ugyldig midt i april. Lejestigninger bliver således igen en naturlig del af ejendommenes udviklingspotentiale. Stikprøver ved mæglere og valuarer har bekræftet opskrivningen af ejendommenes værdi. Som følge af den nye situation med lejestigninger har selskabet sat en proces i gang i 3. kvartal, hvor valuarer gennemfører en fuld vurdering af samtlige ejendomme i porteføljen.





De endelige tal for 2. kvartal offentliggøres i halvårsrapporten den 26. august 2021.

