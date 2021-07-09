中加合作开展水泥行业二氧化碳捕捉

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萨斯喀彻温省雷吉娜, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国建筑材料科学研究总院（CBMA）和总部位于加拿大的International CCS Knowledge Centre（以下简称“Knowledge Centre”）之间达成合作协议，将同步推进对碳捕捉技术的理解和知识共享，从而实现全球水泥行业的大幅减排。



该协议的第一项举措水泥窑项目碳捕捉利用试验将有助于CBMA运用Knowledge Centre的模型和测试平台的前端工程设计（FEED），该平台的二氧化碳（CO 2 ）捕捉能力约为每天155公斤CO 2 /天。该项目将以利用水泥窑产生的燃烧后烟气的碳捕捉系统为基础进行构建和试点。

Knowledge Centre将担当观察员的角色，了解并深入洞察水泥窑运营的特性及其与燃烧后碳捕捉系统的集成。该协议授权Knowledge Centre访问运营数据，如进一步设计、测试、基于模型的数据、与排放有关的信息以及对CO 2 捕捉测试平台进行的各项改进。

这项合作协议属于加拿大和中国之间的双边科学和技术合作，即China-Canada Science & Technology Cooperative Action Plan（中国-加拿大科学技术合作行动计划）的一个组成部分。 该协议还与中国政府在2030年之前实现碳达峰和在2060年之前实现碳中和的目标一致，与中国水泥行业加速低碳技术创新方面的努力同步。

通过碳捕获试点平台，CBMA预计将利用可在中国建材集团有限公司（CNBM）众多工厂中应用的技术，以适应规模可能扩大至商业示范的应用。中国建材集团有限公司（CNBM）是全球最大的水泥生产商，也是CBMA的母公司。

Knowledge Centre目前正在加拿大埃德蒙顿利哈伊的水泥厂对一项全面的燃烧后碳捕捉系统进行可行性研究，具体方法是在著名的加拿大边界大坝第3单元CCS设施应用源于商用煤炭发电厂的大规模CCS经验的相同模型。

引述

“The International Knowledge Centre很荣幸成为CBMA的合作伙伴，协助其CCS发展和部署，帮助中国实现其雄心勃勃的碳达峰和碳中和目标，这有益于全世界。”

- Conway Nelson，International CCS Knowledge Centre战略和利益相关者关系副总裁

中国建材集团 周育先董事长：水泥行业要实现碳中和必然通过碳捕捉的方式，只有坚持脱碳技术路线，利用CCS技术尽可能吸收生产过程中各环节排放的二氧化碳，才有可能实现深度减排目标。

- 中国建材集团（CNBM）董事长周育先

其他信息

水泥厂排放概述

中国-加拿大科学技术合作行动计划

媒体联系人

International CCS Knowledge Centre

Jodi Woollam

传播与媒体关系主管

jwoollam@ccsknowledge.com

电话：+1-306-565-5956 / 手机：+1-306-520-3710

ccsknowledge.com

@CCSKnowledge

关于International CCS Knowledge Centre（简称Knowledge Centre）：秉承促进全球对大规模CCS的理解并推进其部署以减少全球温室气体排放的使命，Knowledge Centre通过完全集成的边界大坝3号CCS设施和全面的第二代CCS研究（称为Shand CCS可行性研究）中获得的基础学习收获，提供实施大规模CCS项目以及CCS优化的专业知识。Knowledge Centre由BHP和SaskPower创立，自2016年起在独立董事会的指导下运营。更多信息请访问： https://ccsknowledge.com/

关于中国建筑材料科学研究总院（CBMA）：中国建筑材料科学研究总院是中国业界最大的国有综合研究开发和设计公司，作为中国最大的综合建筑材料行业集团——中国建材集团有限公司（CNBM）的技术创新平台运作。CBMA承担了大量对国家具有重要意义的研究和开发方案，推动了建筑材料行业节能和减排技术的发展。CBMA拥有数十个实验室和测试中心，是建筑材料行业创新技术标准的倡导者，涵盖水泥、混凝土、墙壁材料、玻璃、陶瓷、耐火材料和新型材料。更多信息请访问： http://cbma.com.cn/en/index.jsp

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