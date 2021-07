Global Bioenergies remercie ses actionnaires

en leur permettant d’accéder aux produits de la gamme LAST

à moitié prix pendant deux mois

Paris, le 09 juillet 2021 – Sur simple demande, les actionnaires présents au capital le 11 juin 2021 bénéficieront d’un code privilège utilisable sur le site www.colors-that-last.com et valable sur tous les produits de la gamme. Cette offre leur permettra d’accéder à l’ensemble des produits de la gamme à moitié prix jusqu’au 19 septembre inclus.

Si vous étiez actionnaire de Global Bioenergies le 11 juin 2021, écrivez un email à actionnaires-du-11-juin@global-bioenergies.com en précisant votre nom, prénom et adresse, qui seront comparés au fichier des actionnaires établi à cette date. Vous pouvez transférer cette offre à un(e) proche en mettant en copie l’email de cette personne (possibilité de transfert limitée à un seul contact). Vous recevrez en retour le code privilège ouvrant le droit à cette réduction.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une capacité suffisante pour permettre à la Société d’accéder au marché en créant, dans un premier temps, une marque de maquillage longue durée en propre lancée en 2021. La Société travaille à l’augmentation progressive de ses capacités de production, et porte l’ambition d’améliorer l’empreinte environnementale non seulement du domaine de la cosmétique, mais aussi d’autres domaines tels que les transports ou les matériaux. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Téléphone : 01 64 98 20 50

actionnaires-du-11-juin@global-bioenergies.com

Pièce jointe