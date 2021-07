EUROBIO SCIENTIFIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE PAR EUROBIO SCIENTIFIC AVEC TP ICAP

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE

PAR EUROBIO SCIENTIFIC AVEC TP ICAP (Europe)

Paris, le 9 juillet 2021 – 17h45

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, Eligible PEA-PME), confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du 30 juin 2021 :

Nombre d’actions Eurobio Scientific (ALERS) : 13 433 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 260 467,23 euros

Au cours du premier semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 73 584 titres 1 467 490,10 EUR 329 transactions VENTE 73 411 titres 1 473 657,77 EUR 432 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions Eurobio Scientific (ALERS) : 13 260 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 257 149,62 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 10 avril 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions Eurobio Scientific (ALERS) : 31 573 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 55 902,07 euros

Il est rappelé que dans le cadre de l’acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc, le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31 décembre 2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous financier

Chiffre d’affaires premier semestre 2021 : 26 juillet 2021 après Bourse

A propos d'Eurobio Scientific



Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 148 collaborateurs, trois unités de production basées en région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.







Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr







Les actions d'Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris



Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech.



Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP





Contacts

Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Directeur Général

Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 Calyptus

Mathieu Calleux / Gregory Bosson

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 68 68

eurobio-scientific@calyptus.net

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur les, informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou qui sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

Achats Vente ALERS FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en € nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en € Total 329 73 584 1 467 490,10 432 73 411 1 473 657,77 01/01/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 04/01/2021 2 231 3 869,45 2 281 4 818,95 05/01/2021 3 591 9 958,50 6 311 5 383,50 06/01/2021 3 1 021 17 174,25 1 1 17,25 07/01/2021 1 1 17,10 2 251 4 292,10 08/01/2021 1 1 17,30 1 1 17,30 11/01/2021 1 1 17,25 16 2 621 46 495,75 12/01/2021 1 1 18,65 16 1 921 36 587,15 13/01/2021 12 1 551 29 413,65 1 1 19,15 14/01/2021 1 1 19,40 13 1 291 25 679,90 15/01/2021 1 1 20,40 12 1 641 34 269,40 18/01/2021 1 1 21,40 4 551 11 791,40 19/01/2021 1 1 21,90 7 1 091 23 934,90 20/01/2021 1 1 22,10 6 771 17 578,10 21/01/2021 1 1 23,20 2 91 2 129,20 22/01/2021 5 2 211 49 775,90 1 1 22,90 25/01/2021 4 1 521 32 931,80 8 1 311 29 916,80 26/01/2021 5 1 971 43 224,80 2 131 2 986,80 27/01/2021 5 1 831 38 557,80 5 791 17 472,80 28/01/2021 5 1 781 35 899,50 3 471 9 919,50 29/01/2021 3 891 18 035,30 2 201 4 200,30 01/02/2021 1 1 20,70 6 1 511 31 369,70 02/02/2021 1 1 20,60 5 911 19 107,60 03/02/2021 1 1 21,50 7 1 511 33 088,50 04/02/2021 3 1 071 22 856,90 2 68 1 495,90 05/02/2021 1 1 21,10 5 801 17 372,10 08/02/2021 1 1 22,20 5 751 16 672,20 09/02/2021 4 1 511 31 959,50 1 1 21,50 10/02/2021 4 1 411 28 851,50 6 1 161 24 979,50 11/02/2021 4 1 351 28 574,70 1 1 21,70 12/02/2021 1 1 20,90 1 1 20,90 15/02/2021 2 381 7 887,20 1 1 21,20 16/02/2021 5 1 641 33 588,60 1 1 20,60 17/02/2021 4 1 121 22 213,90 1 1 20,40 18/02/2021 6 1 681 32 479,50 1 1 20,00 19/02/2021 2 271 5 149,00 6 1 911 37 822,00 22/02/2021 4 1 031 20 274,70 1 1 20,20 23/02/2021 5 1 281 24 570,65 1 1 19,65 24/02/2021 2 131 2 456,30 5 1 391 26 857,30 25/02/2021 1 1 18,85 1 1 18,85 26/02/2021 2 301 5 644,00 3 593 11 389,00 01/03/2021 1 1 19,10 4 1 051 20 153,10 02/03/2021 1 1 18,85 5 1 181 22 886,85 03/03/2021 4 771 14 640,65 2 2 39,30 04/03/2021 4 751 13 887,90 1 1 18,90 05/03/2021 3 341 6 287,50 1 1 18,50 08/03/2021 1 1 18,50 4 1 141 21 333,00 09/03/2021 1 1 18,55 7 1 801 34 224,55 10/03/2021 1 1 19,50 4 821 16 203,00 11/03/2021 2 36 702,30 4 761 15 258,80 12/03/2021 2 251 4 907,05 1 1 19,55 15/03/2021 1 1 19,70 5 891 17 712,70 16/03/2021 2 261 5 142,10 2 281 5 648,10 17/03/2021 1 1 19,65 4 681 13 721,65 18/03/2021 2 271 5 420,40 3 431 8 869,40 19/03/2021 2 271 5 501,30 2 251 5 220,30 22/03/2021 4 650 13 253,40 1 1 20,60 23/03/2021 2 261 5 351,00 2 271 5 691,00 24/03/2021 2 261 5 350,50 1 1 20,50 25/03/2021 6 1 981 38 688,70 2 281 5 816,70 26/03/2021 1 1 19,60 6 1 321 26 522,60 29/03/2021 2 251 5 045,10 2 201 4 140,10 30/03/2021 2 251 4 995,20 2 291 5 936,20 31/03/2021 2 251 4 970,30 2 291 5 907,30 01/04/2021 4 911 17 937,45 1 1 19,95 02/04/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 05/04/2021 0 0 0,00 0 0 0,00 06/04/2021 0 0 0,00 5 1 120 23 261,20 07/04/2021 1 1 21,26 4 681 14 754,06 08/04/2021 2 431 9 137,50 5 771 16 872,30 09/04/2021 5 1 901 40 839,84 1 1 22,04 12/04/2021 1 1 20,94 8 1 767 37 925,22 13/04/2021 3 1 041 22 350,24 1 1 21,84 14/04/2021 2 147 3 151,74 8 1 741 38 928,70 15/04/2021 1 1 22,80 7 1 261 29 262,60 16/04/2021 4 1 521 34 056,08 3 133 3 070,00 19/04/2021 5 1 911 41 948,64 2 187 4 081,16 20/04/2021 4 1 331 27 921,18 2 52 1 122,16 21/04/2021 4 618 12 888,06 7 1 571 33 079,98 22/04/2021 1 1 21,20 3 471 9 985,20 23/04/2021 3 1 001 20 770,24 1 1 21,04 26/04/2021 3 951 19 504,50 6 1 341 28 557,10 27/04/2021 5 1 501 31 851,80 4 761 16 757,00 28/04/2021 3 921 18 853,00 3 521 10 966,60 29/04/2021 4 1 191 24 628,00 2 209 4 389,00 30/04/2021 8 2 339 47 353,14 9 1 987 41 945,28 03/05/2021 5 1 361 26 622,82 2 62 1 254,86 04/05/2021 4 1 091 20 441,15 1 1 19,15 05/05/2021 2 311 5 710,16 2 261 4 896,16 06/05/2021 4 1 003 18 260,56 1 1 18,36 07/05/2021 1 1 18,10 6 1 991 37 158,10 10/05/2021 4 1 111 20 179,03 1 1 18,43 11/05/2021 4 1 031 18 292,20 1 1 18,00 12/05/2021 3 711 12 343,75 1 1 17,55 13/05/2021 4 921 15 664,37 5 1 441 25 394,37 14/05/2021 2 281 4 979,60 6 2 021 37 031,60 17/05/2021 4 1 061 19 370,29 1 1 18,69 18/05/2021 3 681 12 121,80 3 941 17 293,80 19/05/2021 2 301 5 472,38 5 1 331 24 914,58 20/05/2021 1 1 18,72 5 1 241 23 553,32 21/05/2021 1 1 18,93 2 241 4 646,13 24/05/2021 4 1 131 21 371,38 1 1 19,18 25/05/2021 1 1 18,92 2 261 4 948,52 26/05/2021 2 331 6 130,60 3 661 12 559,00 27/05/2021 2 51 959,88 2 251 4 823,88 28/05/2021 3 821 15 354,30 1 1 19,10 31/05/2021 1 1 18,61 6 1 831 35 171,41 01/06/2021 1 1 19,38 3 751 14 816,18 02/06/2021 3 901 17 606,80 1 1 19,80 03/06/2021 2 313 6 054,06 3 242 4 836,84 04/06/2021 3 641 12 383,78 2 441 8 722,98 07/06/2021 1 1 19,95 3 591 11 837,75 08/06/2021 1 1 19,28 11 3 520 68 064,98 09/06/2021 3 1 141 22 296,61 1 1 19,61 10/06/2021 2 491 9 682,77 1 1 19,97 11/06/2021 1 1 19,90 4 493 9 926,14 14/06/2021 4 1 451 28 541,66 2 171 3 450,46 15/06/2021 3 1 001 19 240,46 1 1 19,46 16/06/2021 3 941 17 899,66 1 1 19,46 17/06/2021 2 411 7 685,70 1 1 18,70 18/06/2021 3 521 9 763,30 2 95 1 819,94 21/06/2021 4 741 13 543,35 1 1 18,75 22/06/2021 1 1 18,05 2 431 7 921,45 23/06/2021 3 351 6 321,26 1 1 18,26 24/06/2021 1 1 17,85 5 1 261 22 972,25 25/06/2021 1 1 18,42 3 451 8 332,42 28/06/2021 2 221 4 084,30 1 1 18,70 29/06/2021 1 1 18,60 4 941 17 532,40 30/06/2021 4 861 15 601,00 3 591 11 140,00

