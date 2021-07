Dante Labs s'engage à mettre fin aux odyssées du diagnostic des maladies rares dans le monde entier grâce à Stripe2be : une solution basée sur des génomes complets, axée sur le patient et conçue pour les patients atteints de maladies rares

Dutch French German Italian Russian Spanish

Stripe2be utilise une approche impartiale du séquençage du génome complet (WGS pour Whole Genome Sequencing) pour les maladies rares : en combinant les informations fournies à partir des dossiers personnels des patients et des déclarations, et en utilisant le test WGS exclusif de Dante Labs et le logiciel Immensa CE-IVD, ISO13485.



Dante Labs fournit des solutions abordables basées sur les WGS à des dizaines de milliers de patients atteints de maladies rares dans le monde entier, des îles Marshall au Brésil en passant par le Royaume-Uni et l'Australie

Dante Labs travaille avec les groupes de défense des maladies rares et se réjouit de ces collaborations

8 000 maladies rares et ultra rares affectent 400 millions de personnes dans le monde. 75 % de ces patients sont des enfants ; 30 % d'entre eux meurent avant l'âge de 5 ans

CAMBRIDGE, Angleterre, 09 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs, société de premier plan spécialisée dans la génomique et le diagnostic, a annoncé aujourd'hui le lancement de Stripe2be , une plateforme et une unité commerciale entièrement dédiées aux patients atteints de maladies rares, offrant des rapports personnalisés, axés sur l'IA, basés sur le séquençage du génome complet et tirant parti du logiciel d'interprétation génomique Immensa certifié CE-IVD, ISO13485, de Dante Labs.

« Je suis ravie de faire partie de la nouvelle équipe Stripe2be, où nous fournissons aux personnes du monde entier un accès à 100 % de leurs propres données génétiques personnelles. Nos rapports WGS fournissent des données inestimables sur la santé personnelle (et sur son potentiel d'amélioration), ce qui est particulièrement important pour ceux d'entre nous atteints d'une maladie rare », a déclaré Torie Robinson, responsable des Affaires publiques et de la Défense des patients chez Dante Labs pour Stripe2be.

« Les maladies rares affectent de nombreuses personnes », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « Trop de patients atteints de maladies rares vivent dans des pays sans accès à la génomique. Stripe2be permet aux patients atteints de maladies rares dans chaque pays d'avoir accès à une interprétation et à une analyse basées sur le génome complet, adaptées aux maladies rares. »

À propos des maladies rares

80 % des maladies rares sont génétiques ou ont une composante génétique. Comprendre la génomique des maladies rares peut nous aider à comprendre les causes des troubles non diagnostiqués et aider les familles à éviter des années de visites à l'hôpital et des tests inutiles.

En moyenne, la longue recherche d'un diagnostic de maladie rare (ou « Odyssée du diagnostic ») :

Prend entre 5 et 6 ans ;

Implique 8 médecins différents, et ;

Implique plusieurs erreurs de diagnostic.



Une approche supérieure dédiée aux patients atteints de maladies rares

L'approche traditionnelle des diagnostics génomiques et des maladies rares est partiale et restreint l'utilisation des tests génétiques, ce qui conduit souvent les patients à se rendre inutilement à d'innombrables visites chez les médecins et à effectuer des tests génétiques partiels avant le diagnostic.

Dante Labs utilise une approche impartiale, riche en données et centrée sur le patient, constituée de trois piliers :

Séquençage : Dante Labs séquence l'ensemble du génome du patient plusieurs fois ; des analyses supplémentaires enrichissantes de parties du génome spécifiques aux maladies rares sont effectuées ;

: Dante Labs séquence l'ensemble du génome du patient plusieurs fois ; des analyses supplémentaires enrichissantes de parties du génome spécifiques aux maladies rares sont effectuées ; Informations sur les patients : les patients sont encouragés à fournir autant d'informations sur leurs antécédents médicaux que possible. Cela inclut des informations issues à la fois de leur dossier médical et des descriptions personnelles de leurs symptômes, et ;

: les patients sont encouragés à fournir autant d'informations sur leurs antécédents médicaux que possible. Cela inclut des informations issues à la fois de leur dossier médical et des descriptions personnelles de leurs symptômes, et ; Rapports personnalisés : le logiciel d'interprétation génomique Immensa, certifié CE-IVD, ISO13485, de Dante Labs fournit une analyse combinée des données génomiques, médicales et de patients afin de générer des rapports très personnalisés sur les maladies rares pour chaque personne.



À propos de Stripe2be.

Stripe2be est une plateforme mondiale de séquençage du génome complet de Dante Labs dédiée à la génomique des maladies rares. Nous sommes déterminés à mettre fin à l'odyssée du diagnostic à laquelle sont confrontés les patients atteints de maladies rares du monde entier en fournissant des solutions génomiques avancées, allant du reporting avancé au diagnostic moléculaire. Immenso, le test exclusif de séquençage du génome complet de Dante Labs, est la référence en matière d'applications génomiques. Grâce à l'apprentissage automatique et à une boucle de rétroaction continue entre notre base de données et le laboratoire clinique, notre logiciel d'interprétation génomique permet une analyse approfondie, précise et rapide des données génomiques complexes.

Site Web : https://stripe2be.com

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, avec un laboratoire de recherche à Wolverhampton, Dante Labs a répondu à la nécessité urgente du gouvernement britannique d'étendre une solution de test hautement automatisée et à haute capacité pour la Covid-19, comprenant des patients infectés et d'autres ayant des anticorps. Dante Labs y est parvenue en tirant parti de la technologie existante qui avait été développée pour le séquençage de génomes dans leur ensemble.

Site Web : www.dantelabs.com

Giorgio Lodi, media@dantelabs.com. +39 0862 191 0671