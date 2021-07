Dante Labs verbindt zich tot het beëindigen van Rare Disease Odysseys wereldwijd via Stripe2be: een patiëntgerichte oplossing op basis van het volledige genoom die is toegesneden op patiënten met zeldzame ziekten

Dutch French German Italian Russian Spanish

Stripe2be gebruikt een onbevooroordeelde benadering van volledige genoomsequentie (Whole Genome Sequencing, WGS) voor zeldzame ziekten: de informatie die is ingediend uit persoonlijke patiëntendossiers en verklaringen, en maakt gebruik van de WGS-test van Dante Labs en Immensa CE-IVD, ISO13485 Software.

Dante Labs levert betaalbare oplossingen op basis van WGS aan tienduizenden patiënten met zeldzame ziekten wereldwijd, van de Marshalleilanden tot Brazilië, van het Verenigd Koninkrijk tot Australië

Dante Labs werkt en verwelkomt samenwerkingen met belangengroepen voor zeldzame ziekten

8000 zeldzame en zeer zeldzame ziekten komen voor bij 400 miljoen mensen ter wereld. 75% van deze patiënten zijn kinderen; 30% van hen sterft vóór de leeftijd van 5 jaar

Cambridge, Engeland, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs, een toonaangevend bedrijf op het gebied van genomica en diagnose, kondigde vandaag de introductie aan van Stripe2be , een platform en bedrijfseenheid die volledig zijn toegewijd aan patiënten met zeldzame ziekten, met persoonlijke, AI-gestuurde rapporten op basis van volledige genoomsequentie (WGS) en door gebruik te maken van Dante Labs Geniomic Interpretation Software Immensa, ISO13485-gecertificeerd door Dante Labs.

"Ik vind het geweldig om deel uit te maken van het nieuwe Stripe2be-team, waarin we mensen van over de hele wereld toegang bieden tot 100% van hun eigen persoonlijke genetische gegevens. Onze WGS-rapporten bieden waardevolle inzichten in - en het potentieel om - de persoonlijke gezondheid te verbeteren; iets wat vooral belangrijk is voor degenen onder ons met een zeldzame ziekte", aldus Torie Robinson, Dante Labs Public Affairs & Patient Advocacy Manager voor Stripe2be.

"Zeldzame ziekten treffen veel mensen", zegt Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. “Er zijn te veel patiënten met zeldzame ziekten die leven in landen waar geen toegang is tot genomica. Stripe2be is beschikbaar voor patiënten met zeldzame ziekten in elk land om toegang te krijgen tot interpretatie en analyse van het hele genoom op basis van zeldzame ziekten."

Over zeldzame ziekten

80% van de zeldzame ziekten is genetisch of heeft een genetische component. Inzicht in de genomica van zeldzame ziekten kan ons helpen inzicht te krijgen in de oorzaken van niet-gediagnosticeerde aandoeningen en families helpen jarenlange ziekenhuisbezoeken en onnodige testen te voorkomen.

Gemiddeld duurt de lange zoektocht naar een diagnose van een zeldzame ziekte (de "Diagnostic Odyssey"):

5-6 jaar;

Er zijn 8 verschillende artsen bij betrokken en;

er worden meerdere onjuiste diagnoses gesteld



Een superieure aanpak gericht op patiënten met zeldzame ziekten

De traditionele aanpak van genomica en diagnoses van zeldzame ziekten is bevooroordeeld en beperkt het gebruik van genetisch onderzoek, waardoor patiënten vaak onnodig talloze bezoeken aan artsen en gedeeltelijk genetische tests ondergaan voorafgaand aan de diagnose.

Dante Labs maakt gebruik van een onbevooroordeelde, gegevensrijke, patiëntgerichte benadering die bestaat uit drie pijlers:

Sequencing : Dante Labs bepaalt meerdere malen een sequentie van de volledige genoom van de patiënt; er worden extra, verrijkende analyses uitgevoerd van delen van het genoom die specifiek zijn voor zeldzame ziekten;

: Dante Labs bepaalt meerdere malen een sequentie van de volledige genoom van de patiënt; er worden extra, verrijkende analyses uitgevoerd van delen van het genoom die specifiek zijn voor zeldzame ziekten; Patiëntgegevens : patiënten worden aangemoedigd om zoveel mogelijk informatie over hun medische achtergrond te verstrekken. Dit omvat informatie uit zowel hun medisch dossier als persoonlijke beschrijvingen van hun symptomen, en;

: patiënten worden aangemoedigd om zoveel mogelijk informatie over hun medische achtergrond te verstrekken. Dit omvat informatie uit zowel hun medisch dossier als persoonlijke beschrijvingen van hun symptomen, en; Gepersonaliseerde rapporten: de CE-IVD, ISO13485-gecertificeerde Immensa Genomic Interpretation Software van Dante Labs biedt een gecombineerde analyse van genomische, medische en patiëntgegevens om zeer gepersonaliseerde rapporten over zeldzame ziekten te genereren voor elke persoon.



Over Stripe2be.

Stripe2be is een wereldwijd volledige genoomsequentieplatform van Dante Labs dat is gewijd aan de genomica van zeldzame ziekten. Ons streven is om de Diagnostic Odyssey waarmee patiënten met zeldzame ziekten van over de hele wereld worden geconfronteerd te beëindigen door geavanceerde genomische oplossingen te bieden, van geavanceerde rapportage tot moleculaire diagnose. Immenso, de eigen volledige genoomsequentietest van Dante Labs, is de gouden standaard voor genomische toepassingen. Via machine learning en een continue feedbacklus tussen onze database en het klinische laboratorium biedt onze Genomic Interpretation Software een inzichtelijke, nauwkeurige en snelle analyse van complexe genomische gegevens.

Website: https://stripe2be.com

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Dante Labs, met het hoofdkantoor in Cambridge, Verenigd Koninkrijk, en een onderzoekslaboratorium in Wolverhampton, ondersteunde de urgente eis van de Britse overheid om een zeer geautomatiseerde testoplossing met hoge capaciteit voor Covid-19 op te schalen, waaronder geïnfecteerde patiënten en patiënten met antilichamen. Dante Labs kon dit realiseren door gebruik te maken van bestaande technologie die was ontwikkeld voor volledige genoomsequentie.

