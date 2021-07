GROUPE IRD / INFORMATION FRANCHISSMENT SEUIL DE DETENTION

GROUPE IRD

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 44 274 913,25 €

40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

RCS Lille Métropole n°456 504 877

Euronext Paris – Compartiment C

Code Isin FR 0000124232

~ COMMUNIQUE ~

GROUPE IRD SA vous informe avoir été notifié d’un franchissement des seuils légaux de 5 et 10% de son capital et des droits de vote, consécutivement à l’acquisition, en date du 1er juillet 2021, de 372.700 actions soit 12,84 % des actions par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme au capital de 1.000.000.000 euros dont le siège est 135 Pont de Flandres, 59777 EURALILLE, immatriculée au RCS LILLE METROPOLE sous le n° 383 000 692, auprès du CREDIT COOPERATIF, Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable dont le siège est 12 Boulevard Pesaro CS 10002 92024 NANTERRE CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 349 974 931 RCS NANTERRE.

A Marcq-en-Barœul, le 8 juillet 2021

Le Directeur Général

Thierry DUJARDIN

