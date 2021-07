Rithmik conclut un financement de 1,2 million de dollars américains pour commercialiser des outils d’analyse minière mobiles « d’avant-garde »

MONTRÉAL et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rithmik Solutions, dont la mission est de créer les outils d’analyse les plus avancés et les plus fiables au monde pour les équipements miniers mobiles, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un investissement de démarrage de 1,2 million de dollars américains dirigé par Chrysalix Venture Capital et rejoint par le Fonds Ecofuel.



Le financement permettra d’accélérer la commercialisation du produit phare de la société, Rithmik Asset Health Analyzer (AHA™), qui est en développement depuis 3 ans et qui fait actuellement l’objet d’essais sur site en temps réel en Alberta, au Québec et en Zambie. Les sociétés minières dépensent généralement entre 20 et 50 % de leur budget d’exploitation annuel pour la maintenance des équipements; la perte de production induite par des temps d’arrêt non planifiés a un impact financier encore plus important. Or, Rithmik AHA applique une approche d’apprentissage automatique à plusieurs niveaux pour augmenter le temps de disponibilité des équipements mobiles tout en réduisant les coûts de maintenance et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.

« Nous avons été impressionnés par la profonde expérience technique de l’équipe de Rithmik dans le domaine des données sur les équipements miniers mobiles (pour tous les types d’équipements et toutes les marques OEM) et cette expérience a trouvé un fort écho auprès de leurs premiers clients », a déclaré Alicia Lenis, vice-présidente de Chrysalix Venture Capital, un fonds d’innovation industrielle. « Et lorsque nous avons examiné leur approche, qui est une solution évolutive AI-First qui tient compte de l’extrême variabilité dans les mines, nous y voyons un véritable potentiel pour les entreprises minières. »

Ainsi, Rithmik est en mesure de révéler un problème d’équipement avant qu’il ne cause des dommages importants. « Nos résultats à ce jour ont inclus la détection, des heures voire des mois à l’avance, de défaillances majeures dans de multiples types et marques d’équipements miniers mobiles, et ce, dans des environnements géographiques très différents. Notre système s’est également avéré capable de découvrir des inefficacités redondantes ainsi que des lacunes et des incohérences dans les données elles-mêmes », a déclaré Amanda Truscott, PDG de Rithmik. « Et un équipement plus performant consomme moins de carburant », a-t-elle en outre ajouté.

Richard Cloutier, associé directeur du Fonds Ecofuel, un fonds d’investissement dans les technologies propres, a souligné l’aspect écologique de la technologie de Rithmik. « Comme le Fonds Ecofuel est toujours à la recherche d’innovations de pointe qui réduisent les émissions de GES, nous avons été extrêmement impressionnés par les derniers développements de Rithmik dans le secteur minier et nous sommes heureux de soutenir une nouvelle société qui apporte des solutions au changement climatique. »

À propos de Rithmik Solutions

Rithmik Solutions augmente le temps de disponibilité des équipements mobiles. L’entreprise a été fondée par une équipe qui allie la science des données à des décennies d’expérience dans les mines de toute l’Amérique du Nord et du Sud. Ses analyses avancées optimisent la maintenance, réduisent les émissions de gaz à effet de serre et prolongent la durée de vie des équipements. Rithmik Asset Health Analyzer (AHA) applique une approche d’apprentissage automatique à plusieurs niveaux aux données provenant de capteurs préexistants et aux informations disponibles en contexte. Il est facile à déployer et suffisamment résistant pour performer dans tous les types d’environnement, même les plus extrêmes, et ce, à travers le monde. AHA™ fournit un excellent éclairage sur les problèmes passés, actuels et futurs, tout en proposant des alarmes fiables et une meilleure planification de la fin de vie des équipements. En s’intégrant aux systèmes et aux outils de rapports déjà en place, il participe à rendre les éléments d’actifs plus durables. Pour plus d’informations, visitez le site https://rithmik.com/ .

À propos de Chrysalix Venture Capital

Chrysalix est une société de capital-risque axée sur la technologie qui crée, encadre et met en relation des entreprises à forte croissance. Fondée à Vancouver (Canada) en 2001 et disposant également de bureaux à Delft (Pays-Bas), Chrysalix a bâti sa réputation en apportant des innovations novatrices aux plus grandes industries du monde, en se concentrant sur la rencontre entre la technologie et la science physique. Les investissements de la société portent sur des technologies de pointe telles que l’exploitation minière intelligente, l’impression 3D de l’acier, l’infrastructure des véhicules électriques à chargement rapide, l’intelligence des batteries, la capture du CO2, la gestion des eaux usées et l’énergie de fusion. Chrysalix dispose de l’une des équipes d’investissement les plus solides du secteur, avec une expertise approfondie en matière d’énergie, de technologie industrielle et d’entrepreneuriat, et est soutenu par plus de 20 investisseurs industriels et financiers internationaux de premier ordre. Le dernier fonds de Chrysalix, le Chrysalix RoboValley Fund, est le deuxième fonds sous gestion de la société axé sur l’innovation industrielle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.chrysalix.com .

A propos du Fonds Ecofuel

Pour plus d’informations : https://fondsecofuel.ca .