Recours collectif certifié contre le chirurgien plasticien torontois « Dr. 6ix ».

TORONTO, 09 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Entre le 1er janvier 2017 et le 13 décembre 2018, le Dr Martin Jugenburg (l'autoproclamé « Dr 6ix ») a utilisé des caméras vidéo de surveillance dans toute sa clinique, l'Institut de chirurgie esthétique de Toronto, située dans le prestigieux hôtel Fairmont Royal York. Non seulement les caméras étaient placées dans des endroits publics, mais également dans les salles de consultation, d'examen ainsi que dans la salle de chirurgie. Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée a constaté dans un rapport de septembre 2019 que l'exploitation du système de vidéosurveillance par la clinique avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de 2004.



Le 28 novembre 2019, les sociétés d'avocats Howie, Sacks & Henry , Waddell Phillips et Beyond Law ont entamé une demande de recours collectif contre le Dr Jugenburg et sa société professionnelle, alléguant que la vie privée des patients avait été violée. L'atteinte à la vie privée est présumée s'être produite lorsque le Dr Jugenburg aurait secrètement pris des vidéos de ses patients ou patientes sans leur consentement par le réseau de caméras de surveillance, notamment lors de consultations privées entre médecins et patients, alors que ceux-ci étaient nus ou semi-nus, et lors d'opérations chirurgicales. La partie requérante demande une indemnisation pour les patients du Dr Jugenburg en raison d'une prétendue violation de l'obligation fiduciaire, d'un abus de confiance, d'une intrusion dans la vie privée et d'une atteinte à la vie privée, entre autres violations. Aucune de ces allégations n'a encore été prouvée au tribunal.

La demande a été certifiée à titre de recours collectif relativement aux réclamations provenant de l'utilisation non consensuelle des caméras de surveillance. Un avis de recours collectif approuvé par le tribunal sera remis à tous les patients qui ont fréquenté la clinique du Dr Jugenburg pour des consultations, traitements, procédures ou rendez-vous de suivi chirurgicaux ou non chirurgicaux entre le 1er janvier 2017 et le 13 décembre 2018.

Le site Web des cabinets d'avocats contient de plus amples renseignements sur le recours collectif et sur la façon dont il peut vous toucher si vous avez été une patiente ou un patient de l'Institut de chirurgie esthétique de Toronto entre le 1er janvier 2017 et le 13 décembre 2018.

Lorsque la poursuite a été déposée initialement, elle comprenait des allégations que le Dr Jugenburg avait publié des images en ligne sans le consentement des individus par le site Web de sa clinique ou des plateformes de médias sociaux comme Snapchat et Instagram. Le tribunal n'a pas permis d'inclure ses allégations au recours collectif. De telles allégations devront faire l'objet de poursuites individuelles. L'équipe juridique de Howie, Sacks & Henry , Waddell Phillips et Beyond Law est disponible pour examiner si les gens concernés peuvent faire valoir leurs droits relativement à de telles violations de la vie privée.

Coordonnées pour les patients

Les patients qui ont fréquenté l'Institut de chirurgie esthétique de Toronto du Dr Jugenburg entre le 1er janvier 2017 et le 13 décembre 2018 ou ceux qui souhaitent discuter des réclamations individuelles découlant de la publication de leurs images sur Internet par le Dr Jugenburg peuvent contacter l'équipe juridique au 1-877-771-7006 ou à reception@waddellphillips.ca .

À propos de Howie, Sacks & Henry LLP

Howie, Sacks & Henry favorise les réclamations en responsabilité civile délictuelle et les recours collectifs au nom des personnes blessées par des produits dangereux, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec notre cabinet au 1-877-771-7006 ou par courriel au vlord@hshlawyers.com .

À propos de Waddell Phillips PC

Waddell Phillips Professional Corporation est un cabinet d'avocats spécialisé dans les recours collectifs du côté des plaignants. Les directeurs du cabinet ont aidé des victimes dans un large éventail d'affaires, notamment la responsabilité en matière de produits, la protection des consommateurs, les pensionnats, les litiges relatifs aux franchises et les fausses déclarations concernant les valeurs mobilières.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec notre cabinet au 1-647-261-4486 ou par courriel au reception@waddellphillips.ca .

À propos de Beyond Law LLP

Beyond Law LLP est un cabinet de litige basé à Toronto qui se spécialise dans les cas de dommages corporels graves, notamment les erreurs médicales, les décès injustifiés et les litiges en matière d'assurance. Le cabinet est réputé pour son approche pratique et personnalisée.