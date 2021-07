CGG : Sercel Annonce une Première Vente Majeure de GPR300, sa Solution Nodale Marine

English French

Sercel Annonce une Première Vente Majeure

de GPR300, sa Solution Nodale Marine

Paris, France – le 12 juillet 2021

CGG annonce ce jour la première vente par Sercel de GPR300, sa nouvelle solution nodale à BGP Inc., un contracteur mondial majeur de services géophysiques. La vente comprend 18,000 nodes qui seront déployés au quatrième trimestre 2021 sur un projet de grande envergure au Moyen-Orient.

Conçue pour l'acquisition sismique en eaux peu profondes jusqu'à 300 mètres de profondeur, la solution nodale GPR300 de nouvelle génération a été développée en partenariat avec BGP.

GPR300 se distingue des solutions analogiques existantes grâce à QuietSeis®, le capteur MEMS digital le plus avancé et le plus sensible du marché. Avec ses performances ultrasilencieuses qui lui permettent d’enregistrer des données très précises et de haute qualité, le GRP300 est une solution idéale pour l'imagerie sismique de grande précision.

Gou Liang, Directeur Général de BGP, a déclaré : « Nous avons choisi de nous associer au meilleur équipementier sismique mondial pour ce projet majeur au Moyen-Orient. Avec le capteur MEMS QuietSeis de Sercel, nous proposons à notre client la meilleure des technologies disponibles sur le marché pour une imagerie de très haute résolution. »

Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : « Nous nous réjouissons de cette première vente majeure de GPR300 à BGP obtenue notamment grâce à notre capteur QuietSeis qui nous apporte un avantage concurrentiel majeur. Sercel est le premier et unique fournisseur de solutions OBN qui intègrent un capteur digital à très large bande de fréquences pour des performances ultrasilencieuses et des données à large bande de fréquences des plus exhaustives. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

