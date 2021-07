Opjustering af resultatforventningerne for 2021

Jutlander Bank opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til 310-350 mio. kr. mod tidligere 215-265 mio. kr., der blev udmeldt ved en opjustering efter 1. kvartal 2021 i selskabsmeddelelse nr. 4/2021 den 15. april 2021.

Årets resultat efter skat opjusteres til 250-285 mio. kr. mod tidligere 180-220 mio. kr.

Baggrunden for opjusteringen skyldes høj kundeaktivitet og positiv udvikling i kundernes økonomiske situation.

Det rekordhøje antal bolighandler, som banken konstaterede i 1. kvartal, er fortsat i 2. kvartal. Samtidig oplever banken kundevækst med deraf følgende stigende forretningsomfang. Dette indebærer, at bankens netto rente- og gebyrindtægter er højere end forventet.

Banken har fortsat ikke registreret nogen væsentlige tab som følge af Covid-situationen. I 2020 udgiftsførte banken et ledelsesmæssigt skøn på 89 mio. kr. til imødegåelse af potentielle kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder relateret til den økonomiske usikkerhed omkring Covid-situationen. Dette ledelsesmæssige skøn er reduceret med 10 mio. kr. til 79 mio. kr. pr. 30. juni 2021.

For mange af bankens kunder er den kreditmæssige udvikling positiv, hvorfor banken ligesom i 1. kvartal 2021 kan indtægtsføre tidligere foretagne nedskrivninger i 2. kvartal 2021, hvor forventningen tidligere var en udgift. For 2. kvartal 2021 forventer banken netto at kunne indtægtsføre 45-50 mio. kr. i nedskrivninger inkl. reguleringen af det ledelsesmæssige skøn som følge af Covid-situationen. For 1. kvartal 2021 lød indtægten på 19 mio. kr., hvorfor der for 1. halvår 2021 samlet forventes en indtægt i niveauet 64-69 mio. kr. på nedskrivningsposten.

På baggrund af de foreløbige regnskabstal for 1. halvår 2021 forventer banken et halvårsresultat før skat på 240-245 mio. kr. og efter skat på 192-196 mio. kr.

Bankens halvårsrapport 2021 offentliggøres som planlagt den 23. august 2021.

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 6/2021 af 14. juni 2021 ønsker Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel at fusionere. Såfremt betingelserne for fusionens gennemførelse er opfyldt ultimo august 2021, forventes registreringen af fusionen hos Erhvervsstyrelsen at finde sted den 1. september 2021.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.

Med venlig hilsen

Jutlander Bank A/S

Per Sønderup

ordførende direktør





