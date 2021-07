English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 12.07.2021

Share buy-back programme - week 27

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



307,500



611.63



188,075,357 05 July 2021 2,000 651.70 1,303,400 06 July 2021 2,500 652.12 1,630,300 07 July 2021 2,000 651.79 1,303,580 08 July 2021 3,000 656.21 1,968,630 09 July 2021 3,000 664.23 1,992,690 Total under the share buy-back programme



320,000



613.36



196,273,957

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

320,000 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.1 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 45 648 XCSE 20210705 10:26:38.360000 67 649 XCSE 20210705 11:09:51.423000 22 647 XCSE 20210705 12:01:51.432000 105 647 XCSE 20210705 12:01:51.432000 34 647 XCSE 20210705 12:01:53.318000 46 649 XCSE 20210705 13:32:58.305000 46 649 XCSE 20210705 13:32:58.322000 42 649 XCSE 20210705 13:32:58.769000 4 649 XCSE 20210705 13:47:42.535000 50 649 XCSE 20210705 14:00:43.103090 550 649 XCSE 20210705 14:00:43.103090 4 652 XCSE 20210705 14:45:03.434000 73 654 XCSE 20210705 15:15:44.723000 85 654 XCSE 20210705 15:15:44.723000 156 655 XCSE 20210705 16:11:47.458000 62 655 XCSE 20210705 16:11:47.458000 44 655 XCSE 20210705 16:11:47.458000 2 655 XCSE 20210705 16:31:31.595601 10 655 XCSE 20210705 16:31:31.595601 30 655 XCSE 20210705 16:31:31.595712 9 655 XCSE 20210705 16:31:31.595720 30 655 XCSE 20210705 16:31:31.613707 8 655 XCSE 20210705 16:31:31.616040 22 655 XCSE 20210705 16:32:02.781137 30 655 XCSE 20210705 16:32:02.798655 40 655 XCSE 20210705 16:32:02.798795 30 655 XCSE 20210705 16:32:02.798795 11 655 XCSE 20210705 16:46:50.079423 16 655 XCSE 20210705 16:46:50.079484 324 655 XCSE 20210705 16:54:59.201501 3 655 XCSE 20210705 16:54:59.201501 70 657 XCSE 20210706 9:15:12.390535 7 657 XCSE 20210706 9:15:12.390535 73 657 XCSE 20210706 9:23:47.894573 50 657 XCSE 20210706 9:23:47.894606 9 655 XCSE 20210706 9:36:01.376098 41 655 XCSE 20210706 9:36:01.376226 15 655 XCSE 20210706 9:38:14.242786 35 655 XCSE 20210706 9:38:14.242817 100 655 XCSE 20210706 9:38:14.242822 16 652 XCSE 20210706 10:16:40.245770 34 652 XCSE 20210706 10:16:40.245803 34 652 XCSE 20210706 10:16:40.245805 21 652 XCSE 20210706 10:16:40.249491 29 652 XCSE 20210706 10:16:40.249597 8 653 XCSE 20210706 10:40:58.044437 32 653 XCSE 20210706 10:40:58.044437 22 653 XCSE 20210706 10:40:58.044437 11 653 XCSE 20210706 10:40:58.044437 68 653 XCSE 20210706 10:40:58.044437 39 653 XCSE 20210706 10:40:58.044437 6 653 XCSE 20210706 10:55:36.296946 30 653 XCSE 20210706 11:49:15.282525 70 654 XCSE 20210706 12:13:28.774319 42 654 XCSE 20210706 12:13:28.774319 3 654 XCSE 20210706 12:13:28.774319 22 654 XCSE 20210706 12:13:28.774319 51 654 XCSE 20210706 12:13:28.774319 27 654 XCSE 20210706 12:13:28.774319 21 654 XCSE 20210706 12:13:28.774319 40 654 XCSE 20210706 12:24:28.120029 24 654 XCSE 20210706 12:24:28.120060 29 653 XCSE 20210706 12:42:03.077295 54 653 XCSE 20210706 12:43:02.831324 22 654 XCSE 20210706 12:47:05.638042 70 654 XCSE 20210706 12:47:05.638042 29 654 XCSE 20210706 12:47:05.638042 22 654 XCSE 20210706 12:47:05.638042 5 654 XCSE 20210706 12:47:05.638042 50 654 XCSE 20210706 12:47:05.655575 2 654 XCSE 20210706 12:47:05.661280 1 653 XCSE 20210706 12:54:47.891145 12 653 XCSE 20210706 13:17:03.005194 19 653 XCSE 20210706 13:29:53.609819 4 653 XCSE 20210706 13:29:58.141979 1 653 XCSE 20210706 13:30:00.019918 33 653 XCSE 20210706 13:34:50.315274 31 653 XCSE 20210706 13:34:50.315306 15 652 XCSE 20210706 13:36:28.831268 5 652 XCSE 20210706 13:47:36.296112 12 652 XCSE 20210706 14:12:18.398858 6 652 XCSE 20210706 14:12:18.398893 10 652 XCSE 20210706 14:13:17.729783 2 652 XCSE 20210706 14:13:20.615005 50 652 XCSE 20210706 14:13:27.309574 16 652 XCSE 20210706 14:15:40.329744 34 652 XCSE 20210706 14:15:40.847138 16 652 XCSE 20210706 14:15:43.479429 35 651 XCSE 20210706 14:36:12.650917 50 651 XCSE 20210706 14:36:12.650932 15 651 XCSE 20210706 14:36:12.650932 15 651 XCSE 20210706 14:36:12.650938 34 651 XCSE 20210706 14:36:12.650953 50 651 XCSE 20210706 14:36:12.669394 65 651 XCSE 20210706 14:36:12.669434 50 651 XCSE 20210706 14:36:16.995104 50 651 XCSE 20210706 14:38:11.038853 36 651 XCSE 20210706 14:38:11.038853 4 650 XCSE 20210706 14:45:21.260000 42 650 XCSE 20210706 15:03:03.037000 44 649 XCSE 20210706 15:41:20.698000 11 649 XCSE 20210706 15:55:13.657000 39 649 XCSE 20210706 15:55:13.657000 57 648 XCSE 20210706 16:04:33.759000 53 647 XCSE 20210706 16:19:03.306000 50 647 XCSE 20210706 16:19:03.306000 20 647 XCSE 20210706 16:19:03.306000 18 646 XCSE 20210706 16:25:34.078000 50 646 XCSE 20210706 16:25:34.078000 4 646 XCSE 20210706 16:25:34.079000 45 646 XCSE 20210706 16:33:26.702000 63 646 XCSE 20210706 16:40:19.844651 45 645 XCSE 20210707 9:12:01.884000 36 644 XCSE 20210707 9:13:58.130000 100 646 XCSE 20210707 9:18:24.678154 100 649 XCSE 20210707 9:34:23.828299 79 647 XCSE 20210707 10:14:59.225000 3 647 XCSE 20210707 10:14:59.225000 3 649 XCSE 20210707 11:23:10.622479 5 649 XCSE 20210707 11:51:58.723658 35 649 XCSE 20210707 12:08:23.037205 7 649 XCSE 20210707 12:08:23.037223 57 649 XCSE 20210707 12:08:23.037239 50 649 XCSE 20210707 12:08:23.054457 120 649 XCSE 20210707 12:08:23.054490 7 653 XCSE 20210707 14:30:44.280284 70 653 XCSE 20210707 14:30:44.280284 74 653 XCSE 20210707 14:30:44.280284 32 653 XCSE 20210707 14:30:44.280284 21 653 XCSE 20210707 14:30:44.280284 12 653 XCSE 20210707 14:30:44.280284 16 653 XCSE 20210707 14:31:44.065217 39 653 XCSE 20210707 14:31:44.065239 29 653 XCSE 20210707 14:31:44.065266 70 653 XCSE 20210707 14:38:24.925856 2 653 XCSE 20210707 14:38:24.925856 20 653 XCSE 20210707 14:38:24.925856 18 653 XCSE 20210707 14:38:24.925856 20 653 XCSE 20210707 14:38:24.925856 63 654 XCSE 20210707 14:57:39.837156 70 654 XCSE 20210707 14:57:39.837156 15 654 XCSE 20210707 14:57:39.837156 11 654 XCSE 20210707 14:57:39.837156 26 654 XCSE 20210707 14:57:39.837156 50 654 XCSE 20210707 14:57:39.841962 150 654 XCSE 20210707 14:57:39.841967 100 654 XCSE 20210707 14:57:39.841971 15 654 XCSE 20210707 14:57:39.841987 30 655 XCSE 20210707 15:41:55.957508 50 654 XCSE 20210707 16:29:04.204854 350 654 XCSE 20210707 16:29:04.204854 50 655 XCSE 20210708 9:36:50.079160 15 655 XCSE 20210708 9:36:50.079235 1 655 XCSE 20210708 9:36:50.096552 50 657 XCSE 20210708 10:29:38.913777 35 657 XCSE 20210708 10:29:38.913777 35 656 XCSE 20210708 10:49:48.181400 15 656 XCSE 20210708 10:53:27.755996 17 656 XCSE 20210708 11:27:03.352621 33 656 XCSE 20210708 11:27:03.352651 18 658 XCSE 20210708 11:35:40.662583 29 658 XCSE 20210708 11:35:40.662589 3 658 XCSE 20210708 11:35:40.662639 19 658 XCSE 20210708 11:35:40.662639 50 658 XCSE 20210708 11:40:10.041598 6 658 XCSE 20210708 11:40:10.041598 17 658 XCSE 20210708 11:40:10.061634 33 658 XCSE 20210708 11:40:10.061665 50 658 XCSE 20210708 11:40:10.072456 8 658 XCSE 20210708 11:42:35.984023 42 658 XCSE 20210708 12:00:03.099583 24 658 XCSE 20210708 12:00:03.099965 1 658 XCSE 20210708 12:00:03.100106 50 656 XCSE 20210708 12:14:08.280678 26 656 XCSE 20210708 12:20:14.633917 24 656 XCSE 20210708 12:20:14.633948 15 656 XCSE 20210708 12:20:14.634023 22 655 XCSE 20210708 12:20:28.754909 27 655 XCSE 20210708 12:28:46.318654 30 655 XCSE 20210708 12:28:46.318688 30 655 XCSE 20210708 12:28:46.318692 9 655 XCSE 20210708 12:28:46.318696 27 655 XCSE 20210708 12:28:46.318730 3 655 XCSE 20210708 12:28:46.318774 3 655 XCSE 20210708 12:28:46.318778 30 655 XCSE 20210708 12:28:46.318862 14 655 XCSE 20210708 12:40:48.804111 50 655 XCSE 20210708 12:48:10.572259 89 655 XCSE 20210708 12:48:10.572259 9 656 XCSE 20210708 14:02:40.023198 41 656 XCSE 20210708 14:02:40.023234 50 656 XCSE 20210708 14:03:02.061535 15 656 XCSE 20210708 14:06:39.604593 35 656 XCSE 20210708 14:06:39.968192 25 656 XCSE 20210708 14:06:39.968267 25 656 XCSE 20210708 14:06:39.968423 25 656 XCSE 20210708 14:14:34.864474 80 657 XCSE 20210708 15:05:41.886556 70 657 XCSE 20210708 15:05:41.886556 6 657 XCSE 20210708 15:05:41.886556 61 657 XCSE 20210708 15:05:41.908009 40 657 XCSE 20210708 15:13:52.245798 43 657 XCSE 20210708 15:13:52.245905 5 657 XCSE 20210708 15:19:35.888222 50 657 XCSE 20210708 15:20:06.337989 10 657 XCSE 20210708 15:20:06.337989 5 657 XCSE 20210708 15:20:10.700213 5 657 XCSE 20210708 15:20:21.202683 1 657 XCSE 20210708 15:20:30.704557 39 657 XCSE 20210708 15:43:28.097706 26 657 XCSE 20210708 15:43:28.097829 24 657 XCSE 20210708 15:43:28.097856 50 657 XCSE 20210708 15:43:28.097889 50 657 XCSE 20210708 15:46:17.391602 64 657 XCSE 20210708 15:46:17.391672 9 657 XCSE 20210708 15:46:17.391684 9 657 XCSE 20210708 15:46:17.391691 14 657 XCSE 20210708 15:54:42.654321 32 657 XCSE 20210708 15:54:42.654321 7 657 XCSE 20210708 16:00:59.826912 50 656 XCSE 20210708 16:10:30.718022 7 656 XCSE 20210708 16:10:30.718118 18 656 XCSE 20210708 16:10:30.718148 50 655 XCSE 20210708 16:20:02.228687 50 655 XCSE 20210708 16:20:02.247097 50 655 XCSE 20210708 16:20:02.247369 15 655 XCSE 20210708 16:25:14.674189 35 655 XCSE 20210708 16:33:55.208365 26 655 XCSE 20210708 16:33:55.208365 50 655 XCSE 20210708 16:35:22.111739 50 655 XCSE 20210708 16:35:22.113124 5 656 XCSE 20210708 16:38:39.939051 70 656 XCSE 20210708 16:38:39.939051 40 656 XCSE 20210708 16:38:39.939051 20 656 XCSE 20210708 16:38:39.939051 50 656 XCSE 20210708 16:38:39.939193 20 656 XCSE 20210708 16:38:39.939195 45 656 XCSE 20210708 16:38:39.957121 15 655 XCSE 20210708 16:38:45.439062 5 656 XCSE 20210708 16:43:50.979228 70 656 XCSE 20210708 16:43:50.979228 21 656 XCSE 20210708 16:43:50.979228 25 656 XCSE 20210708 16:43:50.979228 25 656 XCSE 20210708 16:43:50.979228 100 656 XCSE 20210708 16:43:50.997050 50 656 XCSE 20210708 16:43:50.997084 50 656 XCSE 20210708 16:43:50.997215 50 656 XCSE 20210708 16:43:50.997364 13 656 XCSE 20210708 16:43:50.998363 42 656 XCSE 20210709 9:12:31.141000 120 657 XCSE 20210709 9:29:35.591000 21 657 XCSE 20210709 9:29:35.609000 46 657 XCSE 20210709 9:29:35.609000 41 657 XCSE 20210709 9:29:35.609000 200 660 XCSE 20210709 10:22:04.232000 58 660 XCSE 20210709 10:23:11.692000 76 661 XCSE 20210709 11:33:01.424000 105 661 XCSE 20210709 11:45:21.228000 137 661 XCSE 20210709 11:45:21.228000 68 660 XCSE 20210709 11:58:32.555000 10 660 XCSE 20210709 11:58:32.555000 87 663 XCSE 20210709 14:04:14.360000 50 663 XCSE 20210709 14:04:14.360000 31 663 XCSE 20210709 14:04:14.360000 6 663 XCSE 20210709 14:04:14.360000 47 663 XCSE 20210709 14:04:14.360000 57 662 XCSE 20210709 14:05:40.238000 56 663 XCSE 20210709 15:03:22.852000 17 663 XCSE 20210709 15:03:22.852000 4 663 XCSE 20210709 15:03:22.852000 35 663 XCSE 20210709 15:03:22.852000 1 663 XCSE 20210709 15:03:22.852000 6 663 XCSE 20210709 15:03:22.852000 18 663 XCSE 20210709 15:03:22.852000 33 663 XCSE 20210709 15:03:22.852000 59 662 XCSE 20210709 15:15:49.687000 225 662 XCSE 20210709 15:15:49.687000 7 662 XCSE 20210709 15:15:49.687000 59 662 XCSE 20210709 15:15:49.687000 48 662 XCSE 20210709 15:25:59.760000 50 669 XCSE 20210709 16:18:40.927753 950 669 XCSE 20210709 16:18:40.927753 50 669 XCSE 20210709 16:19:29.313631 50 669 XCSE 20210709 16:19:29.330739 50 669 XCSE 20210709 16:20:14.577337 80 670 XCSE 20210709 16:22:14.365331

Attachment