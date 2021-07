NioBay annonce la nomination de Philip Sutherland en tant que conseiller autochtone et fournit une mise à jour sur le projet James Bay Niobium

English French

MONTRÉAL, 12 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux Niobay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB : NBYCF), une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux verts critiques avec une orientation environnementale, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone (« ESGI »). La Société a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Philip Sutherland Jr. à titre de conseiller autochtone et à effectuer une mise à jour sur l’avancement du projet Niobium de la Baie James.



Nomination de M. Philip Sutherland Jr.

M. Sutherland est membre de la Première Nation Moose Cree (« PNMC ») et possède d’expérience dans la préparation à l’emploi et d’autres formations dans les collectivités éloignées afin d’appuyer la participation des Autochtones à l’industrie minière partout au Canada. Philip a servi sa Première nation à divers titres au fil des ans dans des rôles de tourisme, d’emploi et de développement économique. Il pratique activement ses activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage dans l’estuaire de la rivière Moose, y compris le nord de French et le ruisseau South Bluff.

Philip sera responsable de la coordination des réunions, de la facilitation de la correspondance communautaire, de la participation des membres et de la rencontre des utilisateurs des terres. De plus, il soutiendra les études environnementales de base et supervisera directement les activités d’exploration sur le terrain.

Études environnementales de base

La Société a reçu des offres de nombreuses firmes spécialisées pour initier les études environnementales de base et nous examinons actuellement les propositions en collaboration avec PNMC. Il s’agit d’études de bureau et sur le terrain. Il sera important de mentionner que les études s‘échelleront sur plusieurs années, et inclut la surveillance du débit et de la qualité des eaux de surface et souterraines, des études sur les poissons et la faune ainsi que des essais géotechniques et géochimiques. Pour le PNMC, ces études seront ajoutées à la base de données environnementales existante sur leur territoire traditionnel.

NioBay s’engage à inclure la participation des membres de la communauté et à effectuer des mises à jour sur les travaux proposés. PNMC contrôlera les études, le savoir ancestral, ainsi que les études archéologiques.

L’ensemble de données de base sur l’environnement sera utilisé pour appuyer les études de préfaisabilité et de faisabilité, en plus des évaluations environnementales potentielles futures.

Programme de forage

La Société est en voie de finaliser les discussions avec les entrepreneurs en forage pour un programme de forage d’automne, et nous prévoyons sécuriser l’équipement d’ici quelques semaines. Nous prévoyons lancer le programme de forage de 12 000 m au cours du troisième trimestre et le programme s’étendra jusqu’à l’hiver 2022. En plus du programme mentionné ci-dessus, la foreuse pourra appuyer les études géotechniques et hydrogéologiques dans le cadre de la base environnementale. NioBay pense que ses projets peuvent soutenir l'appel de la Commission de vérité et réconciliation pour la réconciliation économique.

