Un nouveau rapport Omdia montre que Genetec domine les marchés des VMS et des enregistreurs basés sur Windows, malgré la pandémie

La société attribue sa croissance à la puissance de sa plateforme de sécurité unifiée, aux revenus récurrents de ses solutions cloud professionnelles, et à l’accent mis sur la cybersécurité et le respect de la vie privée



MONTRÉAL, 12 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon le dernier rapport du cabinet d’étude Omdia, Genetec inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, continue d'accroître sa part de marché globale, surpassant la croissance du marché à la fois dans les catégories VMS et enregistreurs basés sur Windows. Le rapport a également révélé que Genetec conserve sa position de leader mondial en termes de parts de marché, enregistrant la croissance la plus élevée parmi les cinq principaux fabricants de logiciels au monde.

Dans son rapport Base de données des parts de marché de la vidéosurveillance et de l’analyse vidéo – 2021, Omdia désigne Genetec comme le leader mondial (en excluant la Chine) des VMS avec 17,4 % des parts de marché, contre 16 % l’an dernier. La société attribue sa croissance continue à la puissance de sa plateforme de sécurité unifiée, Security Center, aux revenus récurrents de ses solutions cloud professionnelles, ainsi qu’à l’accent mis sur la cybersécurité et le respect de la vie privée.

« Alors que le marché mondial des logiciels de vidéosurveillance était stable en 2020, Genetec a démontré une tendance à la hausse continue et soutenue », déclare Oliver Philippou, Directeur de la recherche, Technologies de sécurité physique, chez Omdia. « Genetec a une fois de plus été classée comme le premier développeur du marché des logiciels de vidéosurveillance, et atteint la deuxième place des ventes mondiales d'enregistreurs basés sur Windows.

Dans la catégorie des enregistreurs basés sur Windows, Genetec a enregistré la croissance de marché la plus élevée au monde. Ces résultats reflètent le leadership de l’entreprise en matière d’infrastructure de sécurité prête à déployer, alimenté par une demande toujours plus importante de dispositifs renforcés qui répondent aux exigences croissantes en matière de respect de la vie privée et de cybersécurité.

« Tout au long de la pandémie, lorsque les entreprises ont dû se réinventer et s’adapter très rapidement à la nouvelle réalité, elles sont devenues créatives quant à la manière dont elles utilisaient, redéployaient et étendaient leurs systèmes de sécurité dans l’ensemble de leur organisation. Avec une plateforme de sécurité unifiée qui relie la vidéosurveillance au contrôle d’accès, à la RAPI, à l’analyse et à d’autres systèmes, nos clients ont pu étendre le rôle de la sécurité physique au-delà des applications traditionnelles afin de proposer davantage de valeur et d’améliorer les opérations commerciales, sans investissements massifs », précise Guy Chenard, Directeur commercial chez Genetec, Inc.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une société de technologie innovante, qui dispose d’une large gamme de solutions englobant la sécurité, l’intelligence et les opérations. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte, qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d'accès, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (RAPI), les communications et l’analyse. Genetec développe également des solutions et des services dans le cloud, conçus pour améliorer la sécurité et apporter plus d’intelligence opérationnelle aux organismes gouvernementaux, aux entreprises, au transport et aux communautés dans lesquelles nous vivons. Fondée en 1997 et basée à Montréal, au Canada, Genetec commercialise ses solutions à l’international via un vaste réseau de revendeurs, d'intégrateurs, de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 80 pays.

