Klövern tecknar hyreskontrakt med Avalanche Studios Group i New York

Klövern har tecknat ett hyreskontrakt med Avalanche Studios Group avseende cirka 1 370 kvm kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York. Hyresgästen, en svensk dataspelsutvecklare som etablerat sig i spetsen för innovativ spelutveckling, kommer att flytta in under det första kvartalet 2022 och hyresperioden är fem år.



1245 Broadway, en modern kontorsbyggnad om totalt 23 våningar belägen i hörnet av Broadway och 31st Street på Manhattan, är Klöverns största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden certifieras enligt LEED Gold och kommer att erbjuda kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system.



”Vi är mycket glada över att kunna kommunicera att vi tecknat hyreskontrakt med Avalanche Studios Group i vårt största pågående projekt, 1245 Broadway. Vi ser att uthyrningsmarknaden börjar återhämta sig väl i New York och vi förväntar oss ytterligare uthyrningar under året”, säger Klöverns Finanschef Jens Andersson.



”Det perfekta läget, den härliga atmosfären och den attraktiva gestaltningen gjorde valet av vårt nya kontor i New York enkelt. Vi ser fram emot att flytta in, inspireras av vår omgivning och fortsätta att utveckla dataspel i världsklass”, säger Jennie Wilund, COO på Avalanche Studios Group.

