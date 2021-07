Globex vend la propriété aurifère Tarmac à Wesdome

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 12 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, L&S, TTM Zone, et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a vendu sa propriété aurifère Tarmac localisée dans le canton Dubuisson, Québec à Mines d’Or Wesdome Inc. (WDO-TSX) ("Wesdome") pour un million de dollars (1 000 000 $) et une royauté brute des métaux (GMR) d’un pour cent (1%).



La propriété Tarmac, constituée de 6 titres miniers totalisant 94 hectares, est localisée entièrement à l’intérieur du Complexe Minier Kiena de Wesdome et à moins de 2 kilomètres au nord-est de la mine souterraine Kiena, toutes situées sous le Lac De Montigny. Le forage antérieur effectué par Globex en 1996 a retourné de nombreuses intersections aurifères, telles que présentées par les sondages TM-10 (14,22 g/t Au, 84,1 g/t Ag et 6,49 % Cu sur 1,2 m) et TM-24 (29,92 g/t Au et 22,4 g/t Ag sur 2,24 m).

Globex a gardé la propriété Tarmac depuis la campagne de forage de 1996 en raison de son potentiel économique évident. La propriété Tarmac est entièrement entourée par les terrains de Wesdome, positionnant ainsi la compagnie afin de faciliter l’exploration et accroître le potentiel minier de ces terrains.

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été compilé, révisé et approuvé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1 Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com .

55 089 817 actions ordinaires en circulation