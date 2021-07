Bombardier rend hommage à ses fournisseurs Diamant 2020 lors d’une cérémonie virtuelle

English French

La certification Diamant est accordée à des fournisseurs qui se sont démarqués en 2020 par leur performance opérationnelle et leur compétitivité exceptionnelles



MONTRÉAL, 12 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a décerné à 13 de ses fournisseurs sa prestigieuse certification Diamant au cours d’une cérémonie virtuelle de remise des prix Fournisseur Diamant. Ces fournisseurs, honorés lors de la cérémonie de cette année, ont été récompensés pour leur excellence opérationnelle en 2020, ainsi que pour leur engagement en faveur de l’amélioration continue.



« Nos fournisseurs sont essentiels à la capacité de Bombardier de construire, livrer et entretenir les meilleurs avions d’affaires du monde », a déclaré Shauna Gamble, chef de la direction de l’Approvisionnement de Bombardier. Nous sommes heureux de souligner leur travail exceptionnel par le biais de notre programme de certification Diamant, et ce, d’autant plus que l’année 2020 a présenté une série unique de défis dans un contexte de pandémie mondiale. Félicitations à nos fournisseurs Diamant de cette année. »

« La certification Diamant de Bombardier, décernée après un examen rigoureux des statistiques de rendement, assure aux entreprises une reconnaissance internationale », a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Exploitation et excellence opérationnelle de Bombardier. Nous sommes particulièrement fiers que neuf de nos 13 récipiendaires soient du Québec. Cela souligne le degré de compétence et d’expertise dont nous avons le privilège de bénéficier dans le secteur aéronautique de la province. »

Les fournisseurs Diamant 2020 de Bombardier sont les suivants (par ordre alphabétique) :

AIDC (Taïwan)

Avis Budget Group (Québec)

Axiscades Technology Canada (Québec)

Fastenal Mexico (Mexique)

Fuel Transport (Québec)

Groupe Meloche (Québec)

Kuehne + Nagel (Québec)

MSB, Ressources Globales Aero (Québec)

Placeteco (Québec)

Plastiques Flexibülb (Québec)

Sealth Aero Marine (États-Unis)

Sterling Global Aviation Logistics (Québec)

Tech Mahindra Limited (Inde)



Les performances et la compétitivité de calibre international des avions de Bombardier, et la feuille de route de l’entreprise en matière d’excellence et d’innovation résultent d’une solide collaboration avec les fournisseurs et de la création de partenariats fructueux fondés sur la confiance et le respect. Pour en savoir plus sur ce programme, veuillez consulter la page Web du programme des fournisseurs Diamant de Bombardier.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Consultez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie.

Bombardier est une marque déposée de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

