Communiqué de presse Capgemini // Capgemini accélère sa transition vers une flotte de véhicules 100 % hybride et électrique

English French

Le programme, déployé à l’échelle du Groupe, participera à son engagement d’être neutre en carbone d’ici 2025 et d’aboutir à zéro émission nette d’ici 2030

Paris, le 12 juillet 2021 - Capgemini a annoncé aujourd’hui qu’il ne commandera plus que des voitures et utilitaires hybrides et électriques pour sa flotte de 12 000 véhicules, arrêtant avec effet immédiat la commande de nouveaux véhicules purement diesel ou essence, dans le cadre de sa transition vers une flotte entièrement électrique d’ici 2030. Cette initiative soutient son ambition d’atteindre la neutralité carbone pour ses opérations au plus tard en 2025 et d’aboutir à zéro émission nette d’ici 20301.

Capgemini a également rejoint l' initiative mondiale EV100 , qui réunit des entreprises ayant opté pour les véhicules électriques (VE), afin de renforcer son engagement à accélérer sa transition mondiale vers une flotte 100 % électrique. Les émissions des véhicules de fonction représentant 10 % des émissions liées aux déplacements professionnels de Capgemini avant la pandémie de COVID-19, cette transition devrait avoir un fort impact. L’engagement envers les VE fait partie d’une transformation plus globale en faveur des déplacements durables comprenant l’introduction d’une nouvelle politique visant à réduire les déplacements professionnels dans la mesure du possible, orienter les collaborateurs vers des alternatives moins carbonées, et mettre l'accent sur les déplacements durables.

Le Groupe a conclu de nouveaux contrats avec des loueurs et constructeurs automobiles sélectionnés qui proposent des VE et des véhicules hybrides. Cette politique visant à arrêter toutes les commandes de véhicules purement diesel et essence à moteur à combustion interne (MCI) a déjà commencé à produire des résultats durables. Environ 13 % des véhicules les plus polluants de la flotte de Capgemini disparaîtront cette année, et 24 % supplémentaires en 2022. D’ici fin 2022, plus de 50 % de la flotte du Groupe sera hybride ou électrique, et 100 % d’ici fin 2025.

Vincent Moreau, directeur immobilier et Fleet Management de Capgemini, indique : « Alors que l’impact des émissions de carbone sur le changement climatique est au cœur des préoccupations, nous nous engageons, en tant que leader mondial, à prendre des mesures audacieuses pour accélérer la transition vers un modèle de déplacement plus durable. Cette initiative est une étape cruciale de notre transition vers une flotte de véhicules électriques. Nous nous réjouissons de nous associer à d’autres organisations à travers l’EV100 afin de partager de bonnes pratiques et d'atteindre l’échelle et la vitesse nécessaires pour réaliser notre objectif de zéro émission nette d’ici 2030. »

Parallèlement à la transition de sa flotte, Capgemini augmente aussi considérablement ses investissements dans les points de recharge électrique et s’engage à passer à l’électricité 100 % renouvelable pour ses opérations d’ici 2025 dans le cadre de son engagement RE1002.

L’adhésion de Capgemini à l’EV100 renforcera la transition du Groupe vers l'objectif de zéro émission nette grâce à l’accès à des enseignements mutuels et au dialogue, ainsi qu’à des engagements publics envers les VE. Les membres de l’EV100 travaillent ensemble à promouvoir plus largement cette transformation durable et inspirer le changement de politique publique vers l’adoption de véhicules électriques.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get The Future You Want* - http://www.capgemini.com/

*Capgemini, le futur que vous voulez







1 https://www.capgemini.com/news/capgemini-announces-ambition-to-become-net-zero-business-by-2030/

2 https://www.there100.org/re100-members





Pièce jointe