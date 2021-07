Capital Orletto II inc. annonce les résultats de son assemblée générale annuelle et extraordinaire

English French

QUÉBEC, 12 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CAPITAL ORLETTO II INC. (TSX-V « OLT.P ») (la « Société ») a le plaisir d’annoncer que toutes les questions soumises à l’approbation de ses actionnaires, telles que détaillées dans la circulaire de sollicitation de procuration par la direction datée du 25 mai 2021 (la « Circulaire »), ont été approuvées lors de l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 22 juin 2021 (l’« Assemblée »).



Lors de l’Assemblée, les membres sortants du conseil d’administration, soit Benoit Chotard, Octavio Soares, Claude Pouliot et Cynthia Mailloux, ont été élus à titre d’administrateurs, Mallette S.E.N.C.R.L. a été reconduite dans ses fonctions d’auditeur de la Société, et le régime d’options d’achat d’actions proposé de la Société a été approuvé et confirmé, conditionnellement à la réalisation d’une opération admissible. De plus, les actionnaires de la Société ont voté en faveur des résolutions spéciales proposées dans la Circulaire, autorisant ainsi le conseil d’administration de la Société à modifier les statuts de la Société afin de changer la dénomination sociale de la Société, de regrouper toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société et de nommer des administrateurs supplémentaires, conditionnellement à la réalisation d’une opération admissible.

En plus de ce qui précède, les actionnaires désintéressés de la Société ont voté en faveur des résolutions suivantes proposées dans la Circulaire, mettant ainsi en œuvre certaines modifications nécessaires afin d’effectuer la transition conformément à la nouvelle Politique 2.4 du Guide de financement des sociétés de la Bourse de croissance TSX (la « Politique 2.4 »), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 :

a) approuver la suppression des conséquences associées au fait que la Société ne réalise pas une opération admissible dans les 24 mois suivant sa date d’inscription à la bourse; b) autoriser la Société à apporter certaines modifications à la convention d’entiercement de la Société; et c) autoriser et permettre à la Société de verser des honoraires d’intermédiation ou des commissions à une personne ayant un lien de dépendance à la date de réalisation de l’opération admissible.

Veuillez vous référer au communiqué de presse de la société daté du 27 mai 2021 et à la Circulaire pour plus de détails concernant les modifications associées à la nouvelle Politique 2.4.



À propos de la Société

La Société est une société de capital de démarrage conformément à la Politique 2.4. À l’exception de ce qui est spécifiquement prévu dans cette politique, jusqu’à la réalisation de son opération admissible, la Société d’exercera pas d’activités autres que l’identification et l’évaluation de sociétés, d’entreprises ou d’actifs en vue de réaliser une opération admissible proposée. Les investisseurs sont avertis que la négociation de titres d’une société en capital de démarrage est considérée comme hautement spéculative.

