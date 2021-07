Futurpreneur présente la délégation canadienne en vue du sommet de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 2021

English French

TORONTO, 12 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant que membre cofondateur officiel de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20, Futurpreneur est fier de présenter la délégation canadienne de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G202021, un groupe clé de mobilisation axé sur l’impact de l’entrepreneuriat jeunesse dans les économies du G20. Dans le cadre du sommet, 49 entrepreneur.e.s parmi les meilleurs et les plus brillants au pays représenteront le Canada au sommet hybride G20 YEA, organisé par l’Italie, les 5 et 6 octobre prochain.



L’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s est un collectif d’organisations des pays du G20 qui travaillent à la promotion et à l’avancement de l’entrepreneuriat jeunesse. L’organisme représente plus de 500 000 jeunes entrepreneur.e.s dans le monde et met sur pied cet événement annuel, qui précède le sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays du G20, afin de réunir des centaines de participant.e.s du monde entier et de leur permettre de tisser des liens, d’échanger des idées et d’influencer la politique au sein du G20.

Le sommet est une opportunité valable pour que les décideurs entendent le point de vue des jeunes entrepreneur.e.s, qui sont généralement sous-représentés dans les conversations sur les affaires, l’entrepreneuriat et le développement économique. Futurpreneur Canada a examiné les candidatures de plus de 130 jeunes entrepreneur.e.s qui souhaitent influencer la politique des pays du G20 et faire progresser leurs intérêts commerciaux à l’étranger. Après un processus de sélection difficile et concurrentiel, 49 entrepreneur.e.s de tout le pays ont été choisis pour faire partie de la délégation qui représentera le Canada sur la scène internationale. L’expérience personnelle de chaque participant.e vient enrichir et renforcer la délégation et forme l'une des délégations les plus robustes de l’alliance.

Le Canada a conclu divers accords de libre-échange avec plusieurs pays membres du G20, ce qui donne aux membres de la délégation canadienne l’occasion de promouvoir les priorités commerciales du Canada et de faire croître leurs entreprises tout au long du sommet.

L’événement de cette année se déroulera virtuellement, et une réunion en personne réduite aura lieu à Milan (Italie), si la réglementation sanitaire le permet. Les participant.es au sommet se concentreront sur le rôle de l’entrepreneuriat jeunesse pour une écosystème économique novatrice, inclusive et durable après la COVID-19.

Les délégué.e.s du Canada au sommet G20 YEA participeront à diverses activités virtuelles portant sur la création d’entreprises, l’élaboration de politiques et le réseautage, aux côtés de centaines d’autres jeunes entrepreneur.e.s et leaders du domaine de l’entrepreneuriat dans les pays du G20.

La participation de la délégation canadienne au sommet hybride G20 YEA 2021 et les activités commerciales connexes sont financées en partie par le gouvernement du Canada.

Voici les membres de la délégation canadienne au sommet G20 YEA :





Alberta

Audrey Charles, Convenient Business Solutions Inc.

Ghalia Aamer, TalkMaze

Sam Jenkins, Punchcard Systems Inc.





Colombie Britannique

Madison Guy, GrantMe

Ramin Estifaie, CSN Pharma

Anjali Dhaliwal, Youth Helping Youth NPO

Bryce Watts, The VR Voyage

Leejoo Hwang, MeaningfulWork





Manitoba

Amanda Buhse, Coal and Canary Inc.

Brenden Lawrence, Melo's Finest Ingredients

Sierra Lathlin, The Barkery Dog Treats





Nouveau-Brunswick

Alicia Sharp, Upfront Cosmetics Inc.

Kevin Leboeuf, Educated Beards





Terre-Neuve-et-Labrador

Michael Loder, Biolantic Services Inc.





Nouvelle-Écosse

Jamie Gilfoy, Aquatique Translation Services

Nicholas LaValle, Clean Valley Bio-filtration Technologies CIC





Ontario

Patrick Guay, Bitback

Amanda Cupido, Lead Podcasting

Amar Marouf, Aleteo Corporation

Angela Wallace, Angela Wallace Impact Agency

Brianna McNeil, Bitback

Candies Kotchapaw, Developing Young Leaders of Tomorrow, Today (DYLOTT)

Charlie Wall-Andrews, Music & Brands

Daniel Martinovic, Vimto

David Spadafora, Oh my Okra

Francois Gouelo, Enso Connect

Grace Busanga, Avec Grace, your bold digital marketing ally

Hamza Khan, Vimto

Mathew Mozaffari, Speer Technologies

Michael Collins, Periculum

Renata Johnson, Inttradia Inc.

Saamer Mansoor, The First Prototype

Sean Monteiro, Bounce





Québec

Andrea Gomez, Omy Laboratoires

Cassandra Pichette, Be-Up Biotechnology

Raphael Gotlieb, Precare Inc.

Abdaal Mazhar Shafi, Quantum Lead

Annie Cyr, Tengiva

Ce Shi, ProRecycle Canada Inc.

Géraldine Jippé, GJ Consulting Agency

Isabelle Leblond, La Technologie Happy Hôtels Inc.

Jean-Sébastien Bouchard, SYNECDO

Kathy Pellerin, VisaVie Canada

Mohammed Assafiri, Upbio

Omar Kandel, OSAR Enterprises

Sam Bellamy, Bazookka inc. (bazookka app et helis.ai)

Taïna Chalifoux, DiNapoli caffè

Vicky Lapointe, Agence INSIDE Immigration





Saskatchewan

Rylan Grant, Delta Point





Découvrez davantage sur la délégation 2021 de l'Alliance canadienne des jeunes entrepreneur.e.s du G20 ici.

À PROPOS DE FUTURPRENEUR CANADA



Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales des jeunes depuis plus de 25 ans. Il est le seul organisme sans but lucratif à offrir du financement, du mentorat et des ressources aux jeunes et nouveaux propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans. Dans toutes les provinces et tous les territoires, plus de 13 000 jeunes entrepreneur.e.s ont réussi à lancer leur entreprise avec l’aide de Futurpreneur Canada. Leurs petites entreprises contribuent à la prospérité économique inclusive des collectivités réparties d’un océan à l’autre du pays. Futurpreneur Canada est membre fondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneur.es du G20, représentant du Canada au réseau Youth Business International et hôte officiel de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.

