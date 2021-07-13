Beyond Limits 宣布与三井物产 (Mitsui) 合作拓展认知 AI 解决方案的全球市场

English Chinese (Simplified)

洛杉矶, July 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beyond Limits是一家工业和企业级的人工智能科技公司，为需求最紧迫的行业而生。今天，Beyond Limits 宣布与三井物产达成了新的合作伙伴关系。（三井物产）将拓展认知 AI 解决方案在亚太区域的市场。



合作将为三井物产在日本和亚太地区其他国家的客户建立数字化转型和 AI 就绪的咨询服务，并将其拓展至全球范围。这些服务将首先部署于一家三井物产投资的液化天然气工厂，使用 Beyond Limits 的认知 AI 解决方案累积运营知识，分析数据集，并提高生产效率。

“Beyond Limits 致力于开发超越解决当前挑战的人工智能解决方案，以应对已意识到人工智能影响力的各个新兴行业及地区的需求。”Beyond Limits 亚太地区主席 Leonard Lee 表示：“我们很荣幸能与三井物产合作，三井物产是全球众多行业的商业发展和贸易的标杆企业，我们协力致力于通过人工智能为正在探索其潜力的各行业构建知识，创造价值，我们的合作关系就是我们齐心投入的证明。”

研究公司 Tractica 的一份报告表明，预计到 2025 年，包括软件和其他服务在内的亚太地区人工智能市场价值将达到 1360 亿美元。随着越来越多的公司希望利用数字服务，巨大的市场潜力，加之基建、能源和制造业等传统行业也越来越多地采纳科技方案，这预计会对专家资源产生大量需求。

三井物产高管，集成数字化策略部门总经理 Yuji Mano 说：“三井物产在 2020 年 12 月宣布了数字化转型全面战略，通过将三井全球业务组合的各办公场所与数字化的力量相结合，我们正在努力提高生产力，加强竞争力，并创造新的商业模式。通过与 Beyond Limits 的合作，我们将得以加速短期和中期目标，全面提高效率和现有业务的高附加值。”

三井物产基础设施项目本部，三部四科副总经理 Hiroki Tanabe 表示：“三井物产很高兴能与 Beyond Limits 合作，我们已经为这一协议努力数年，我们相信，三井物产全球业务组合的运营技术 (OT) 知识和数字化转型 (DX) 专业技能加上 Beyond Limits 的 AI 技术，将为能源行业乃至其他各行各业的公司带来巨大影响。”

有关 Beyond Limits 认知 AI 能源解决方案的更多信息，请点击此处。

关于 Beyond Limits

Beyond Limits 是一家工业和企业级的人工智能公司，为能源、公共事业和医疗保健等需求最紧迫的行业而建立。

除传统人工智能外，Beyond Limits 独一无二的认知 AI 技术将机器学习等数字技术与嵌入的人类知识相结合，提供清晰可靠的建议。客户部署实施 Beyond Limits 的 AI 解决方案，能提高运营洞察力，改进运营条件，提高各层面绩效，最终实现利润的显著增高。

利用加州理工学院为 NASA 太空任务而成立的喷气推进实验室研发的大量先进科技的重要投资组合，Beyond Limits 于 2014 年成立。公司最近被弗若斯特沙利文 (Frost & Sullivan) 评选为 2021 年最佳实践奖的年度公司，被 CB Insights 选入 2020 年最具创新力人工智能初创公司 100 强。

欲了解更多信息，请访问 www.beyond.ai。

关于三井物产

三井物产（股票代码 8031:JP）是一家全球贸易及投资公司，在亚洲、欧洲、北美洲、中美洲、南美洲、中东、非洲和大洋洲的 64 个国家及地区拥有丰富多样的业务投资组合。

三井物产拥有 5600 余名员工，并在全球各地部署人才，与全球值得信赖的合作伙伴网络合作，识别、开发和拓展业务。三井物产建立了强大和多元化的核心业务组合，涵盖矿物和金属资源、能源、机械和基础设施、以及化工行业。

欲了解有关三井物产业务的更多信息，请访问www.mitsui.com。