Nicox : Nomination du Dr. Robert N. Weinreb et du Dr. Sanjay G. Asrani au Comité consultatif clinique sur le glaucome de la Société

13 juillet 2021 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que deux experts de renommée internationale dans le glaucome, basés aux Etats-Unis, le Dr. Robert N. Weinreb, Professeur Emérite et titulaire de la Chaire d’ophtalmologie et Directeur du Shiley Eye Institute, Université de Californie San Diego, et le Dr. Sanjay G. Asrani, Professeur d’ophtalmologie à l’Université de Duke, ont été nommés au Comité consultatif clinique sur le glaucome de Nicox. Ce comité d’experts, composé de leaders d’opinion scientifique et d’investigateurs cliniques clé dans le domaine du glaucome, soutient et oriente le développement des composés donneurs d’oxyde nitrique (NO) innovants de Nicox pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO).



Le Dr. José Boyer, Interim Head of R&D de Nicox, a déclaré : “Nous sommes heureux d'accueillir au sein du Comité consultatif clinique sur le glaucome de Nicox deux nouveaux membres hautement respectés alors que nous progressons vers les résultats de la première étude clinique pivot de phase 3 sur le NCX 470 dans le glaucome et poursuivons le développement de notre plateforme de recherche de médicaments donneurs d'oxyde nitrique innovants. Le Dr. Weinreb et le Dr. Asrani apportent l’un et l’autre leur grande expertise clinique et de recherche dans le glaucome qui complétera et renforcera la composition actuelle du Comité. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec chacun d’eux.”



“Il a déjà été démontré que l’oxyde nitrique joue un rôle dans le contrôle de la pression intraoculaire et Nicox est à la pointe du développement des nouveaux médicaments dans ce domaine. Le NCX 470 est un candidat médicament très prometteur à un stade de développement avancé et je suis impatient de travailler avec l'équipe de Nicox pour permettre aux patients d’accéder à ce nouveau candidat médicament.” a déclaré le Dr. Weinreb.



Le Dr. Asrani a déclaré : “C'est une période passionnante pour rejoindre le Comité consultatif clinique de Nicox. Le NCX 470 a démontré une efficacité très prometteuse dans l’étude clinique de Phase 2 Dolomites. La conception des études pivots de phase 3 en comparaison directe avec l'analogue de prostaglandine latanoprost offre une opportunité de générer des données qui compare une nouvelle molécule dans le traitement du glaucome avec l'un des traitements les plus utilisés.”



Le Dr. Robert N. Weinreb, Docteur en Médecine, est Professeur Emérite d’Ophtalmologie à l’Université de Californie San Diego, Etats-Unis. Il est aussi Directeur du Shiley Eye Institute et du Hamilton Glaucoma Center, détenteur du Morris Gleich, MD Chair en glaucome, et Professeur Emérite de Bio-ingénierie. Il a reçu son diplôme de médecine à la Harvard Medical School. Son expertise médicale et chirurgicale est reconnue par les patients au niveau mondial.



Le Dr. Weinreb a reçu de nombreuses récompenses et prix prestigieux, ses publications ont été citées plus de 70 000 fois, générant un h-impact factor (mesure de la productivité et de l’impact de ses recherches) de 132 en juillet 2021.



Le Dr. Weinreb a formé plus de 170 chercheurs post-doctorants, 22 chefs de département dans le monde, et de nombreux autres experts occupant des postes importants dans les institutions académiques et dans l’industrie. Il a été Président de l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), de l’American Glaucoma Society (AGS), de la World Glaucoma Association (WGA), de l’American Glaucoma Society Foundation (AGSF) et de la Latin Glaucoma Society (PAGS). Il a fondé la World Glaucoma Association avec Roger Hitchings (Londres) et Erik Greve (Amsterdam).



Le Dr. Sanjay Asrani, Docteur en Médecine, est Professeur d’ophtalmologie à l’Université de Duke, Durham, Caroline du Nord, Etats-Unis, et Directeur du Duke Eye Center of Cary et du Duke Glaucoma OCT Reading Center. Le Dr. Asrani a reçu de nombreuses récompenses notamment le Career Development Award from Research to Prevent Blindness, le Helen Keller Scientist Award de l’American Glaucoma Society, le Senior Achievement et le Secretariat Awards de l’American Academy of Ophthalmology. Le Dr. Asrani est l’auteur de plus de 90 publications dans des journaux scientifiques à comité de lecture et fait partie des comités éditoriaux des journaux scientifiques Journal of Glaucoma, Advances in Therapy et Ophthalmology and Therapeutics. Il a développé un nouvel implant pour le traitement du glaucome ainsi qu’un nouveau logiciel de tomographie en cohérence optique pour le diagnostic du glaucome.



Les autres membres du Comité consultatif clinique sur le glaucome de Nicox sont le Dr. Robert D. Fechtner, Docteur en médecine (Président), le Dr. Donald L. Budenz, Docteur en médecine et maîtrise de santé publique, le Dr. Steven L. Mansberger, Docteur en médecine et maîtrise de santé publique et le Dr. Tom R. Walters, Docteur en médecine.