SpareBank 1 SMN: Fremtind – halvårsresultat 2021

SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,5 % i SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1 Gruppen AS eier 65 % av Fremtind. Fremtind sitt resultat før skatt pr. 30. juni 2021 var på 1 668 mill. kroner. Gjennom eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS er Sparebank 1 SMN sin andel av Fremtind sitt resultat før skatt pr. 30. juni 2021 på 211,4 mill. kroner.



Styret i Fremtind behandler halvårsregnskapet 10. august.

Trondheim, 13. juli 2021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12