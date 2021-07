English French

Paris, le 13 juillet 2021

BELIEVE : Mise en œuvre d’un Contrat de Liquidité avec NATIXIS ODDO BHF

BELIEVE (Code ISIN : FR0014003FE9, Mnémonique : BLV), l’un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique, annonce confier à NATIXIS et ODDO BHF SCA, à compter du 13 juillet 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA de l’action BELIEVE sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de :

2 000 000€ (2 millions d’euros) (1)





Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021

en cas cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée Générale de la Société ;

ou, à la demande de BELIEVE, sous sa responsabilité.





Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par BELIEVE à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS et/ou ODDO BHF SCA avec un préavis de deux semaines.

(1) Un montant de 500 000 euros est alloué au contrat de liquidité pendant les 30 premières séances de négociation de l’action, conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021

A propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1.270 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints.

www.believe.com

Pièce jointe