Des chercheurs canadiens étudient les meilleures approches concernant les éventuels effets indésirables de la vaccination contre la COVID-19

HALIFAX, 13 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement du Canada, par l’entremise de son Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC) et de son Groupe de référence sur la surveillance des vaccins (GRSV), investit environ 800 000 $ dans une étude qui vise à améliorer l’identification et la réponse du Canada aux effets indésirables que les gens peuvent manifester après la vaccination contre la COVID-19 dans 10 provinces. Cette étude est une prolongation d’un programme existant de sécurité des vaccins qui fournit d’importants renseignements de santé publique sur les effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI) pour tous les vaccins dont l’utilisation est autorisée chez les adultes et les enfants.



« Bien que les avantages du vaccin contre la COVID-19 continuent de l’emporter sur les risques, lorsqu’un patient présente un effet indésirable inattendu ou grave qui nécessite des soins médicaux, il est important de déterminer le rôle possible du vaccin et l’innocuité de l’administration de futures doses du vaccin à cette personne en particulier ou à des personnes présentant des effets indésirables similaires », explique la Dre Karina Top, chercheuse principale du projet et du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI) du Réseau des cliniques spécialisées en immunisation (CSI) (Special Immunization Clinic Network), qui mène l’étude. La Dre Top est également professeure agrégée aux départements de pédiatrie et de santé communautaire et d’épidémiologie de l’Université Dalhousie et chercheuse au Canadian Center for Vaccinology.

« Nous ferons part de nos résultats aux autorités de santé publique et aux prestataires de soins de santé afin de les aider à fournir des solutions à d’éventuels problèmes en matière de sécurité et à formuler des recommandations relatives au vaccin contre la COVID-19 pour les personnes ayant présenté un effet indésirable », explique la Dre Top.

Le Réseau des CSI a été créé en 2013 et compte désormais 17 sites couvrant 10 provinces. Le réseau entretient également des liens internationaux afin de se conformer aux normes internationales et d’intégrer des données probantes mondiales dans le contexte canadien. Pour être inclus dans l’étude, les patients qui présentent un effet indésirable à la suite d’un vaccin contre la COVID-19 peuvent être orientés vers le Réseau des CSI par un prestataire de soins de santé pour faire l’objet d’une évaluation plus approfondie. Cette évaluation peut inclure des antécédents médicaux détaillés, des examens supplémentaires tels que des tests d’allergie cutanés et un traitement comme une revaccination supervisée pour toute réaction allergique. Le Réseau des CSI peut également coordonner l’orientation vers d’autres spécialistes pour aider à confirmer le diagnostic.

« Les vaccins contre la COVID-19 autorisés par Santé Canada se sont révélés incroyablement sûrs, surtout si l’on considère les millions de personnes dans le monde qui ont reçu un vaccin et le faible nombre d’effets indésirables à ce jour », déclare le Dr Scott Halperin, coprésident du GRSV, qui est également cochercheur de l’étude et chercheur principal du RCRI. « Cela dit, la surveillance de la sécurité des vaccins est extrêmement importante. Nous devons systématiquement documenter et suivre les patients qui éprouvent un effet indésirable significatif ou inattendu sur le plan médical. Ces renseignements sont nécessaires pour garantir que les patients reçoivent des soins appropriés et pouvoir faire des recommandations sur les vaccinations futures. Les résultats aident également les responsables de la santé publique à prendre des décisions importantes concernant les vaccins, lorsque cela est nécessaire. »

« Il n’y a jamais eu de moment plus critique pour recueillir des données probantes en temps réel afin d’éclairer la pratique, les politiques et la prise de décision », déclare la Dre Alice Aiken, vice-présidente de la recherche et de l’innovation à l’Université Dalhousie. « Nous sommes très fiers de la Dre Karina Top et du travail important qu’elle accomplit pour garantir que les vaccins que nous utilisons sont sûrs et efficaces, et pour aider à stopper la propagation de la COVID-19. »

Les résultats de cette recherche seront régulièrement communiqués aux autorités de santé publique ainsi qu’aux comités consultatifs fédéraux et provinciaux/territoriaux.

Si vous êtes médecin et souhaitez référer un patient, veuillez consulter https://cirnetwork.ca/sic-network-patient-referrals/ pour trouver le site le plus proche de chez vous. Pour obtenir des renseignements sur les effets indésirables à signaler suite à la vaccination contre la COVID-19, veuillez consulter le site https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/securite-vaccins/sommaire.html.



Au sujet du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI)

Le Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI) est un réseau national de chercheurs clés dans le domaine des vaccins qui élaborent et testent des méthodologies liées à l’évaluation des vaccins en ce qui concerne l’innocuité, l’immunogénicité et l’efficacité, ainsi que la mise en œuvre et l’évaluation de programmes. L’objectif du RCRI est de renforcer davantage la capacité de recherche, la base de données probantes et l’expertise du Canada dans le domaine de l’immunisation et des vaccins contre les maladies évitables par la vaccination. En tant que « réseau ou réseaux », le RCRI joue un rôle essentiel dans l’encadrement des chercheurs en début de carrière, le recrutement de nouveaux chercheurs, les possibilités offertes aux stagiaires et la participation significative des intervenants à toutes les étapes de la recherche.

Le RCRI est composé des huit réseaux suivants : le Réseau national canadien d’évaluation pour la sécurité des vaccins (CANVAS), le Réseau de réalisation d’essais cliniques (CTN), le Réseau SOS (Serious Outcomes Surveillance), le Réseau de cliniques d’immunisation spéciales (SIC), le Réseau de collaboration provinciale (PCN), le Réseau de sciences humaines et sociales (SSHN), le Réseau de recherche en modélisation et en économie (ModERN) et le Réseau de laboratoires de référence (RLN).

Le Réseau a été créé en 2013 pour uniformiser et améliorer la prise en charge des patients présentant des effets indésirables à la suite d’une vaccination et déterminer les risques de récurrence d’un effet indésirable lors de futures vaccinations.

Au sujet de l’Université Dalhousie

L’Université Dalhousie est la principale université canadienne axée sur la recherche dans les Maritimes. Située au cœur d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, avec un campus agricole à Truro/Bible Hill, Dalhousie est une université véritablement nationale et internationale, plus de la moitié des quelque 20 000 étudiants de l’université venant de l’extérieur de la province. Les 6 000 membres du corps enseignant et du personnel de Dalhousie forment une communauté diversifiée et motivée, qui rayonne dans 13 facultés et qui mène pour plus de 194 millions de dollars de recherche par an. Faisant partie d’un groupe identifié comme l’un des principaux centres internationaux de recherche océanographique, l’université a fièrement célébré son 200e anniversaire en 2018.

À propos du Groupe de référence sur la surveillance des vaccins (GRSV)



Le Groupe de référence sur la surveillance des vaccins (GRSV) finance la surveillance de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins COVID-19 au Canada. Il s’agit d’un consortium d’organisations canadiennes – l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI), le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC) – qui travaillent en collaboration pour mettre en commun leur expertise en matière de surveillance des vaccins. Le GRSV relève de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et est financé par le secrétariat du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC). Il est coprésidé par les dirigeants du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI). Parmi ses responsabilités, le GRSV, par l’intermédiaire du Comité exécutif du GTIC, fait des recommandations à l’ASPC sur le financement d’équipes de recherche qui peuvent se pencher sur des aspects importants de la réponse immunitaire, de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 ayant une pertinence en matière de santé publique et en portant attention à tous les groupes prioritaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : https://www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/groupe-de-reference-sur-la-surveillance-des-vaccins-grsv/

Au sujet du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID (GTIC)

Le gouvernement du Canada a créé le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 à la fin avril 2020. Le Groupe de travail est supervisé par un groupe de direction composé de bénévoles qui comprend des scientifiques canadiens de premier plan et des experts provenant d’universités et d’établissements de soins de santé de partout au Canada, qui tentent de comprendre la nature de l’immunité associée au nouveau coronavirus responsable de la COVID-19. À cette fin, le GTIC finance de nombreuses études visant à déterminer l’étendue de l’infection par le CoV-2 du SRAS au Canada (dans la population générale ainsi que dans des communautés spécifiques et des populations prioritaires), à comprendre la nature de l’immunité après l’infection, à mettre au point des méthodes améliorées de test des anticorps et à aider à surveiller l’efficacité et l’innocuité des vaccins au fur et à mesure de leur déploiement dans tout le Canada. Le groupe de travail et son secrétariat travaillent en étroite collaboration avec toute une série de partenaires, notamment les gouvernements, les organismes de santé publique, les institutions, les organisations sanitaires, les équipes de recherche, les autres groupes de travail, et mobilise les collectivités et les parties prenantes. Plus récemment, le groupe a été invité à jouer un rôle majeur dans le soutien à la surveillance de l’efficacité et de la sécurité des vaccins. Notre objectif principal est de générer des données et des idées qui serviront de base aux interventions visant à ralentir et, à terme, à arrêter la propagation du SRAS-CoV-2 au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/

Renseignements aux médias :

Pour discuter avec l’un des chercheurs de l’étude :

Caitlynne Hines

Coordonatrice des communications Coordinator, Canadian Center for Vaccinology

Caitlynne.hines@iwk.nshealth.ca

Cell. : +1.902.412.5325



Pour discuter avec l’un des membres du GTIC/GRSV

media@covid19immunitytaskforce.ca

Rebecca Burns, Cell. : +1.438.871.8763

Caroline Phaneuf, Cell. : +1 514 444-4532