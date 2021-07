KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOSKIEN SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VUODEN 2021 OSAVUOSIKATSAUSTA 1.1. – 30.06.2021

English Finnish

SSH Communications Securityn osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021 julkaistaan tiistaina 20.7.2021 noin klo 9.00.

Toimitusjohtaja Teemu Tunkelo ja talousjohtaja Niklas Nordström esittelevät osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle suunnatussa videokokouksessa klo 10.00 samana päivänä.

Esitysmateriaalit tulevat saataville SSH:n verkkosivuille (www.ssh.com) esityksen jälkeen.



Aika: 20.7.2021 klo 10.00–11.00

Paikka: Videokokous



Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 19.7.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kristian.nieminen@ssh.com. Linkki videokokoukseen lähetetään ilmoittautuneille osallistujille iltapäivän 19.7. aikana.





SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ



Niklas Nordström

Talousjohtaja





