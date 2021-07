Hardbacon lance une première campagne publicitaire nationale pour encourager les Canadiens à magasiner leurs produits financiers

English French

MONTRÉAL, 13 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon, une application de finances personnelles, lance aujourd’hui une campagne de publicité nationale encourageant les Canadiens à magasiner leurs produits financiers, tout en mettant en lumière la meilleure façon de le faire.



Dans le cadre d’une nouvelle campagne dont le slogan est « Compare. Fais de l’argent. », Hardbacon souhaite inciter les Canadiens à prendre leur contrôle de leurs finances personnelles en utilisant l’application et le site Web de Hardbacon pour comparer leurs produits financiers, dont les cartes de crédit, les comptes bancaires, les hypothèques et les courtiers en ligne. Créée par EKO production, une société de production montréalaise, la campagne comprend une série de publicités ludiques, créées pour conscientiser les Canadiens à l’importance de comparer avant de choisir un produit financier.

« Les Canadiens laissent beaucoup d’argent sur la table en choisissant le premier produit financier qui leur est offert, au lieu de magasiner pour obtenir les meilleurs frais et taux, déclare Julien Brault, PDG de Hardbacon. Nous souhaitons faciliter la recherche et la comparaison des meilleurs produits financiers. »

La campagne comprend un mélange de publicités à la télévision et de publicités numériques. Les publicités sont diffusées dans le cadre de Zone économie, une émission animée par Gérald Fillion sur les ondes de Radio-Canada, et de L’Indice McSween, une émission animée par Pierre-Yves McSween sur les ondes de Télé-Québec. La campagne se décline également en version numérique avec des campagnes sur Facebook et YouTube.

Hardbacon a été lancée comme une application pour les investisseurs autonomes et s’est transformée en une application aidant tous les Canadiens à prendre le contrôle de leurs finances durant la pandémie de COVID-19.

La campagne est maintenant lancée et les publicités peuvent être visionnées sur YouTube.

Comparer les cartes de crédit :

https://www.youtube.com/watch?v=S6LIhZKVCuI

Comparer les courtiers en ligne :

https://www.youtube.com/watch?v=RrEDvdzpCJc

Comparer les comptes bancaires :

https://www.youtube.com/watch?v=QVmthIFdNA4

Comparer les hypothèques :

https://www.youtube.com/watch?v=YUU-9Y11bzE