MT Højgaard Holding A/S: Enemærke & Petersen vinder renoveringsopgave til 1,1 mia. kr.

MT Højgaard Holdings forretningsenhed Enemærke & Petersen A/S er af BO-VEST blevet tildelt hovedentreprisen på renovering af boligbebyggelsen Galgebakken i Albertslund. Opgaven har en samlet værdi på 1,1 mia. kr. over knap 4 år og er Enemærke & Petersens hidtil største renoveringsopgave.

Bebyggelsen er opført i 1972-1974 og rummer ca. 700 lejemål fordelt på supplementsrum, rækkehuse og gårdhuse på hhv. 1, 2, 3, 4 og 5 værelser. Den omfattende renovering udføres ifølge en helhedsplan, som er udarbejdet med støtte fra Landsbyggefonden.

Renoveringen indledes i november 2021 og udføres etapevis. Renoveringen ventes afsluttet i 2025.

”Vi glæder os til at være med at sikre sunde og fremtidssikrede boliger og fællesarealer, så Galgebakken fortsat kan være et velfungerende og attraktivt boligområde. Opgaven bekræfter den solide efterspørgsel på modernisering og energisikring af almene boliger – et område, hvor vi og vores søstervirksomhed MT Højgaard Danmark har stærke kompetencer,” siger adm. direktør Henrik Mielke, Enemærke & Petersen.

Ordren ændrer ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2021, hvor koncernen fortsat venter en omsætning på 6,8 mia. kr. og et driftsresultat på 160 mio. kr. før særlige poster og særlige afskrivninger.

BO-VEST administrerer 15.000 boliger i Albertslund, Brøndby, Greve, Ishøj og København på vegne af boligorganisationerne Albertslund Boligselskab, Bo-Vita, Tranemosegård og Vridsløselille Andelsboligforening.

Henvendelse til koncernchef i MT Højgaard Holding, Morten Hansen, eller administrerende direktør for Enemærke & Petersen, Henrik Mielke, kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

