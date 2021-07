Midland et Wallbridge préparent un important programme de forage sur Casault, à l’ouest de Fenelon Gold

English French

MONTRÉAL, 13 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD), en partenariat avec Wallbridge Mining Company Ltd. (« Wallbridge »), a le plaisir d’annoncer qu’un important programme de forage est en cours de préparation sur de nouvelles cibles prioritaires identifiées sur le projet Casault. Ce projet, détenu à 100 % par Midland et qui est sujet à une entente d’option depuis juin 2020 avec Wallbridge (voir le communiqué de presse de Midland du 18 juin 2020), est situé le long de la faille Sunday Lake, et s’étend de 10 à 45 kilomètres à l’ouest de la propriété Fenelon Gold détenue par Wallbridge où un programme de forage est en cours en support à un premier calcul de ressources est présentement en préparation.



Le 30 juin 2021, Midland a reçu de Wallbridge un paiement de 110 000 $ qui était dû au premier anniversaire de l’entente d’option. Une rencontre du comité technique est planifiée vers la mi-juillet afin de finaliser la priorisation des cibles qui seront testées dans le cadre d’un programme de forage d’environ 5 000 mètres qui débutera au cours du mois d’août 2021. Ces cibles incluront entre autres des anomalies géophysiques positionnées stratégiquement à proximité de structures interprétées comme étant favorables ainsi que de nouvelles cibles géologiques suite aux travaux de reconnaissance de terrain présentement en cours dans la partie nord de la propriété. Ces cibles se trouvent dans un environnement géologique similaire aux gîtes sur Martinière détenus par Wallbridge, situés à moins de 5 kilomètres à l’est avec une ressource indiquée historique 7 919 598 tonnes à 2,32 g/t Au pour 590 642 onces d’or et une ressource inférée historique de 363 420 tonnes à 4,57 g/t Au pour 53 344 onces d’or.

Le projet Casault consiste en 322 claims (177 km carrés) et couvre la faille de Sunday Lake sur plus de 20 kilomètres. La propriété est également située à environ 40 kilomètres à l’est de la mine Detour Lake.

Mise en garde :

Les minéralisations retrouvées à Detour Lake, à Fenelon Gold et Martinière peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur le projet Casault de Midland décrits dans ce communiqué.

À propos de Wallbridge

Wallbridge avance actuellement les travaux d’exploration et le développement sur sa propriété aurifère Fenelon Gold, détenue à 100 % par Wallbridge et située le long du couloir aurifère Detour-Fénélon, une ceinture aurifère émergente dans le nord-ouest du Québec. Wallbridge a complété approximativement 102 000 mètres de forage en 2020 et a débuté un programme pleinement financé pour 2021 d’environ 170 000 mètres de forage et de 2 500 mètres de développement souterrain d’exploration (phase 1 d’un programme de 10 000 mètres). Wallbridge entend compléter un premier calcul de ressources minérales pour le système aurifère de Fenelon Gold au cours du troisième trimestre de 2021.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Wallbridge Mining Company Ltd, BHP Canada Inc., Probe Metals Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.explorationmidland.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

Figure 1 accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39875b1c-ab06-4ee3-9d42-c6dcceeb2a06