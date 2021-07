Børsmeddelelse nr. 15.2021, Stor handelsakvititet i selskabets aktier

SmallCap Danmark A/S har d. 13. juli 2021 noteret sig en usædvanlig høj handelsaktivitet i selskabets aktier til markant stigende priser.

SmallCap Danmark A/S er ikke bekendt med væsentlige ændringer i selskabets forhold, herunder væsentlige ændringer i selskabets indre værdi.

Den 11. juni 2021 indgik SmallCap Danmark A/S en intentionsaftale om erhvervelse af anpartskapitalen i Ennogie ApS mod udstedelse af nye aktier i SmallCap Danmark A/S (intentionsaftalen er nærmere beskrevet i selskabets meddelelse nr. 11.2021 af d. 11. juni 2021). Der er ikke væsentligt nyt at oplyste om den påtænkte transaktion.

Bytteforholdet i intentionsaftalen er baseret på en værdiansættelse af SmallCap Danmark A/S’ aktier på DKK 8,00 pr. aktie.

Det understreges at der er tale om en intintionsaftale og at der således ikke er sikkerhed for aftalens gennemførelse og at væsentlige ændringer i Ennogie ApS’ og SmallCap Danmark A/S’ respektive forhold, herunder børskursen på SmallCap Danmark A/S’ aktier, kan påvirke den påtænkte transaktions bytteforhold og dens gennemførelse.

SmallCap Danmark A/S

Steffen Schouw

Direktør

