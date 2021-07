Harfang fore 3,61 g/t Au sur 5,90 m et annonce un deuxième programme de forage sur Serpent (Québec)

English French

MONTRÉAL, 13 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (“Harfang”) (TSX-V: HAR) is fière d’annoncer les derniers résultats du programme de forage de l’hiver 2021 sur sa propriété Serpent (“Propriété”) qu’elle détient à 100% dans la région Eeyou Istchee Baie-James (Québec) (Fig. 1). Ces récents résultats permettent de mieux définir la structure Stu et suggère l’existence d’une structure aurifère parallèle au nord sous la zone marécageuse. Harfang se prépare avec confiance pour la seconde phase de forage sur la Propriété qui débutera en août.



Faits saillants

Jusqu’à 3,61 g/t Au sur 5,90 m , incluant 8,87 g/t Au sur 2,05 m (or visible) , dans SER-21-017 (structure nord);

, incluant , dans SER-21-017 (structure nord); Tous les trous de forage situés le long de la structure sud ont recoupé des intervalles aurifères ( jusqu’à 2,55 g/t Au sur 4,00 m );

); Un programme de forage estival (2 500 m) testera les deux structures aurifères et d’autres cibles de première priorité (p. ex. Moby-Dick, 7,78 g/t Au sur 6,15 m).



Stratégie de forage

La première campagne de forage (4,336 m, 27 trous) a été conçue pour tester des minéralisations aurifères potentielles à la surface du socle rocheux qui pourraient être la source des grains d'or qui se sont accumulés en grande quantité dans le till et le sol pour former la vaste anomalie aurifère dans les tills (>8 km2). Les trous ont été positionnés 1) pour tester des cibles isolées de première priorité et 2) le long d’un transect nord-sud recoupant perpendiculairement les principales structures interprétées dans la zone marécageuse. Ce communiqué de presse divulgue les résultats des trous SER-21-014 à SER-21-027 (Figs. 2 et 3). Neuf de ces 14 trous ont intersecté des intervalles aurifères (Tableau 1; facteur métal [g/t Au x mètres] supérieur à 1). Consulter le communiqué de presse publié le 20 mai 2021 pour les premiers résultats de forage (SER-21-001 à SER-21-013).

Tableau 1. Intervalles aurifères significatifs (facteur métal >1) de SER-21-014 à SER-21-027.

Trou De (m) À (m) Longueur-carotte (m)* Au (g/t)

Non coupé SER-21-014 102,00 105,00 3,00 0,79 incluant 102,00 103,00 1,00 1,59 SER-21-016 30,00 31,00 1,00 2,35 38,70 43,80 5,10 0,35 66,50 68,20 1,70 1,67 SER-21-017 178,40 183,00 4,60 0,37 190,20 196,10 5,90 3,61 incluant 191,20 193,25 2,05 8,87 SER-21-019 110,00 110,80 0,80 1,39 204,05 205,95 1,90 0,57 SER-21-020 84,30 91,00 6,70 1,07 incluant 85,55 86,70 1,15 3,74 incluant 90,00 91,00 1,00 2,24 97,50 103,60 6,10 0,67 incluant 101,15 103,60 2,45 1,27 104,85 106,80 1,95 3,81 incluant 104,85 105,85 1,00 7,16 SER-21-022 19,00 24,00 5,00 0,70 SER-21-023 23,80 25,60 1,80 4,51 163,10 164,60 1,50 5,56 SER-21-027 49,20 51,00 1,80 0,67 97,70 101,70 4,00 2,55 incluant 97,70 99,70 2,00 4,81

* Les épaisseurs vraies ne peuvent être déterminées avec l’information disponible à ce jour.

Résultats de forage

Les résultats de forage précédemment annoncés ont révélé l’existence d’une structure aurifère d’envergure kilométrique reliant les trous SER-21-002 et SER-21-013 ainsi que des indices aurifères en surface (Fig. 2). Cette structure, orientée à N285°, a été intersectée avec succès dans les trous SER-21-014, 020, 023 et 027. Les intervalles minéralisés significatifs dans ces trous incluent :

SER-21-014 : 0,79 g/t Au sur 3,00 m;

SER-21-020 : 1,07 g/t Au sur 6,70 m, 0,67 g/t Au sur 6,10 m, 3,81 g/t Au sur 1,95 m;

SER-21-023 : 5,56 g/t Au sur 1,50 m;

SER-21-027 : 2,55 g/t Au sur 4,00 m.

Le trou SER-21-017 a donné 3,61 g/t Au sur 5,90 m (incluant 8,87 g/t Au sur 2,05 m) entre 190,20 et 196,10 m (profondeurs le long du trou). Cet intervalle suggère qu’une autre structure aurifère, probablement parallèle à la structure Stu, est présente au nord sous le marécage. L’intervalle aurifère près de la surface dans SER-21-023, ayant donné 4,51 g/t Au sur 1,80 m, pourrait faire partie de cette structure au nord.

De l’or visible a été observé dans SER-21-002, 017 et 027.

Neuf trous (SER-21-009 à SER-21-017) ont été réalisés le long d’un transect nord-sud de 770 m de longueur en amont glaciaire des plus hautes valeurs aurifères dans les tills et les sols. Il est intéressant de noter que 7 d’entre eux ont recoupé des intervalles aurifères avec un facteur métal supérieur à 1 démontrant l’abondance de structures minéralisées qui nécessitent d’être davantage testées par forage dans le secteur. La figure 3 montre que la zone prospective peut correspondre à un couloir de déformation (Domaine structural Stu) défini par des structures à N285° et N245°.

Les intervalles aurifères correspondent à des gabbros et des diorites quartzifères cisaillés et altérés associés à des veines de quartz. Les altérations contemporaines à l’enrichissement en or incluent des minéraux tels l’actinote, la biotite, la chlorite, la pyrite (<2%), la calcite, la tourmaline et le quartz. La cartographie a confirmé que l’intrusion de diorite/gabbro, considérée comme un métallotecte favorable pour l’or, occupe une superficie de 8 km x 2 km qui dépasse largement la zone couverte par les forages actuels. Harfang continue de croire qu’aucun des trous faits à ce jour expliquent les hautes teneurs aurifères dans les sédiments glaciaires, suggérant que d’autres zones aurifères restent à découvrir sous la zone marécageuse.

Programme d’exploration estival

Harfang poursuit son programme d’exploration estival qui est entièrement financé et une importante campagne de décapage est en cours dans le secteur immédiat des trous de forage. Les décapages permettront de mieux comprendre les caractéristiques géologiques et exposera possiblement les intervalles aurifères obtenus en forage. Une nouvelle interprétation structurale effectuée à partir d’un récent levé LiDAR volé sur la Propriété est un outil utile pour notre équipe de terrain à la recherche de linéaments potentiellement minéralisés. De la prospection et des levés géochimiques additionnels, qui ont démontré leur efficacité dans le positionnement des trous de forage, font aussi partie de notre programme.

Une seconde campagne de forage (2 500 m) se déroulera à partir de la mi-août. Elle sera réalisée en utilisant une foreuse héliportée qui testera plusieurs cibles de première priorité, les extensions des structures aurifères kilométriques intersectées lors des précédents forages et des linéaments aurifères additionnels à l’échelle de la propriété, incluant Moby-Dick.

Pour visualiser les FIGURES 1 à 3, s’il vous plaît cliquer sur le lien suivant.

L’information technique et scientifique incluse dans ce communiqué de presse a été préparée et approuvée par François Huot, géo., Vice-Président Exploration chez Harfang, une personne qualifiée (QP) selon le Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche discutés dans ce communiqué de presse ont été envoyés chez ALS (Val-d’Or, Québec) pour être analysés pour l’or et 33 autres éléments chimiques. L’or a été analysé par absorption atomique suite à une pyroanalyse sur une fraction de 30 g (Au-AA23). Les autres éléments ont été analysés par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61). Les échantillons avec >3 g/t Au ont été réanalysés avec un fini gravimétrique (Au-GRA21). Les analyses pour l’or grossier (« Metallic Sieve ») ont suivi la procédure Au-SCR21. La préparation des échantillons et la détermination analytique ont été effectuées dans différents laboratoires d’ALS.

Les procédures d’échantillonnage et le contrôle de la qualité ont suivi les protocoles développés par Harfang et ALS. L’interprétation préliminaire des données a été réalisée par Harfang.

À propos d’Harfang

Harfang est une société d’exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d’exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l’entremise d’ententes avec des compagnies d’exploration et minières d’envergure.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

François Goulet

Président et Chef de la direction

Tél : 514 940-0670 #339

Courriel : fgoulet@harfangexploration.com

Web : www.harfangexploration.com

