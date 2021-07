Pixium Vision annonce la reprise de la cotation le 14 juillet

Paris, France, 13 juillet 2021 – 14.00 CET - Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641 - ALPIX) (« Pixium Vision » ou la « Société »), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants afin de permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce avoir réalisé une opération d’augmentation de capital auprès d’investisseurs US d’environ 8 millions d’Euros (voir communiqué de presse précédent). Dans l’attente de la publication du communiqué relatif à la réalisation de cette opération, la Société avait demandé à Euronext Paris de procéder à la suspension de la cotation de son titre (FR0011950641 - ALPIX), à partir de ce jour, mardi 13 juillet 2021. La reprise de la cotation est prévue demain le 14 juillet 2021.

CODES DE L’ACTION

Libellé : Pixium Vision

Code ISIN : FR0011950641

Mnémonique : ALPIX

ICB Classification : 4535 Medical Equipment

Lieu de cotation : Euronext Growth Paris

Code LEI : 96950046OPLRLKKEOO08

Contacts

Pixium Vision

Offer Nonhoff

Directeur Financier

investors@pixium-vision.com

+33 1 76 21 47 68 Relations Mediaş



LifeSci Advisors

Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49 Relations investisseurs

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

gvanrenterghem@lifesciadvisors.com

+41 76 735 01 31





À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La Société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

