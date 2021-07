Coveo est nommée dans un rapport 2021 sur la recherche cognitive d’une firme de recherche indépendante

English French

MONTRÉAL, 13 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo, un chef de file dans les plateformes de pertinence propulsées par l’IA qui transforment la recherche, les recommandations et la personnalisation des expériences numériques, annonce aujourd’hui avoir été reconnue comme leader dans The Forrester Wave™ : Cognitive Search, Q3 2021.

Le rapport évalue 13 vendeurs selon 26 critères, regroupés par Offre actuelle, Stratégie et Présence sur le marché. Coveo a reçu la note la plus élevée dans la catégorie Offre actuelle. Coveo a également obtenu l’une des meilleures notes dans le critère Données, et a reçu les meilleures notes possibles dans les critères Développement, Opérations, Performance, Habilitation et Connaissance du marché.



« Coveo veut aider ses clients à utiliser la recherche pour "offrir des expériences numériques révolutionnaires" pour le commerce numérique, le service à la clientèle et la connaissance en milieu de travail », indique le rapport. « L’utilisation de l’IA par Coveo, notamment pour comprendre les nuances de l’intention des acheteurs, conduit à une meilleure expérience et à davantage de conversions. Coveo applique la même technologie à l’assistance à la clientèle et compte de nombreux clients dans le monde. L’entreprise dispose d’intégrations avec d’autres plateformes, notamment Salesforce, Sitecore et ServiceNow. »



« Nous sommes honorés d’être reconnus comme leader dans The Forrester Wave™: Cognitive Search, Q3 2021 », a déclaré Louis Têtu, chef de la direction et président du conseil de Coveo. « Notre position dans ce rapport reflète notre innovation et le succès que nous avons eu en collaborant avec nos clients partout dans le monde, dont certains sont les marques les plus avant-gardistes. Ils s’appuient sur la plateforme d’IA Coveo Relevance Cloud™ parce qu’il y a de l’intelligence derrière les parcours numériques de leurs clients, partenaires et employés. »

Selon le rapport The Forrester Wave™ :



« Coveo possède des atouts en matière d’intelligence intentionnelle, d’outils d’ajustement, de sécurité des données, d’outils de développement, d’applications et d’analyse de l’utilisation. Elle a de nombreux points forts, et Coveo est certainement un bon choix pour les entreprises qui veulent une recherche cognitive de classe mondiale, intégrée dans des plateformes partenaires comme Salesforce. Cependant, son meilleur atout convient aux entreprises qui veulent utiliser la recherche cognitive pour améliorer les expériences client pour le commerce numérique et le service à la clientèle. »



Coveo a investi dans l’innovation, poussant le code vers la production plusieurs fois par jour, et livrant fréquemment de nouvelles intégrations, versions et solutions. L’entreprise a récemment lancé le Coveo Relevance Cloud™, la prochaine génération de la technologie de recherche cognitive de Coveo. Le Coveo Relevance Cloud utilise l’IA (l’apprentissage machine, l’apprentissage profond et la compréhension du langage naturel) qui a été conçue spécifiquement pour les applications de sites Web, de commerce électronique, de service à la clientèle et de milieu de travail numérique. La plateforme peut contribuer à rendre chaque interaction plus pertinente, à commencer par la recherche. L’apprentissage contextuel permet d’offrir des recommandations automatisées pour, ultimement, assembler les comportements des utilisateurs dans tous les parcours pour offrir une personnalisation avancée. Le Coveo Relevance Cloud est utilisé par les entreprises qui cherchent à améliorer leurs revenus de première ligne, à réduire les coûts d’assistance et à améliorer la compétence de leur main-d’œuvre.



Le positionnement du rapport The Forrester Wave™ dépend de l’évaluation de Forrester sur la présence de marché, la stratégie et l’offre actuelle en matière de recherche cognitive. Pour être pris en compte dans le rapport, les fournisseurs doivent disposer d’une solution de recherche cognitive qui n’est pas intégrée technologiquement dans une application particulière. Les fournisseurs doivent aussi avoir des clients référençables qui utilisent la solution de recherche cognitive.



Pour plus de détails sur le placement de Coveo, veuillez consulter le rapport complet .

À propos de Coveo

Nous pensons que la pertinence est essentielle pour gagner dans la nouvelle économie de l’expérience numérique. Coveo, leader sur le marché, est une plateforme de pertinence alimentée par l’IA. Notre objectif est d’aider nos clients à offrir les expériences pertinentes que les gens recherchent dans la nouvelle économie numérique. Notre plateforme SaaS infonuagique et multilocataire propose des solutions de recherche, de recommandation et de personnalisation pour les expériences numériques.



Nous offrons des solutions pour le commerce électronique, les services, les sites Web et les applications pour le milieu de travail. Celles-ci sont conçues pour apporter une valeur tangible à nos clients en contribuant à la croissance de leur chiffre d’affaires, à la réduction des coûts de l’assistance client, à l’augmentation de la satisfaction client et de l’engagement sur leur site Web, et à l’amélioration de la compétence et de la satisfaction des employés.



Notre IA alimente des interactions pertinentes pour des centaines des marques les plus innovantes au monde et est soutenue par un vaste réseau d’intégrateurs de systèmes mondiaux et de partenaires de mise en œuvre.



Coveo est une marque commerciale de Coveo Solutions, inc.



