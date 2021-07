Dassault Systèmes : Bilan semestriel du Contrat de liquidité Dassault Systèmes conclu avec Oddo BHF SCA

English French

Bilan Semestriel du Contrat de liquidité Dassault Systèmes conclu avec Oddo BHF SCA

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 13 juillet 2021 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #14003TT8, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2021 :

74 424 titres Dassault Systèmes, et

17 702 359,64 €.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 d’euros en espèces ;



que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 €.



que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;



qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces ;





Sur la période du 4 janvier 2021 au 30 juin 2021, ont été exécutées :

4 000 transactions à l’achat ;

4 058 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

289 516 titres et 53 002 759,8 € à l’achat ;

277 180 titres et 51 492 407,1 € à la vente.

Ci-après, est indiqué le détail des transactions effectuées durant cette période :

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 4 000 289 516 53 002 760 4 058 277 180 51 492 407 04/01/2021 0 0 0 47 4 000 672 100 05/01/2021 54 5 000 836 150 0 0 0 06/01/2021 180 9 000 1 484 320 0 0 0 07/01/2021 12 1 000 163 000 0 0 0 08/01/2021 0 0 0 95 7 000 1 161 950 11/01/2021 51 3 023 503 584 39 3 000 502 800 12/01/2021 94 7 000 1 153 400 0 0 0 13/01/2021 62 3 000 488 250 0 0 0 14/01/2021 8 1 000 163 500 11 400 65 960 15/01/2021 69 4 000 651 827 0 0 0 18/01/2021 80 5 000 803 300 0 0 0 19/01/2021 4 1 000 160 000 37 2 000 321 089 20/01/2021 0 0 0 69 4 000 649 700 21/01/2021 0 0 0 37 3 000 491 600 22/01/2021 82 5 000 814 300 58 5 000 821 800 25/01/2021 0 0 0 53 4 000 667 994 26/01/2021 13 904 151 284 45 4 000 679 000 27/01/2021 84 4 000 672 558 11 2 000 338 141 28/01/2021 96 7 000 1 166 200 45 1 000 167 750 29/01/2021 29 2 000 328 000 0 0 0 01/02/2021 0 0 0 76 6 000 1 003 111 02/02/2021 0 0 0 67 6 000 1 019 200 03/02/2021 76 4 000 679 100 0 0 0 04/02/2021 0 0 0 97 6 000 1 058 256 05/02/2021 70 3 000 551 075 39 3 000 557 100 08/02/2021 0 0 0 78 4 000 741 600 09/02/2021 69 6 000 1 119 500 32 3 600 682 900 10/02/2021 61 4 000 754 237 68 4 000 758 800 11/02/2021 22 2 000 377 000 46 2 000 380 029 12/02/2021 25 2 000 378 000 56 4 000 758 936 15/02/2021 78 7 000 1 320 850 0 0 0 16/02/2021 0 0 0 30 3 000 567 950 17/02/2021 76 7 000 1 310 300 0 0 0 18/02/2021 52 4 000 745 900 37 6 000 1 126 000 19/02/2021 0 0 0 52 6 000 1 132 400 22/02/2021 91 9 000 1 655 450 0 0 0 23/02/2021 104 9 000 1 589 134 9 1 000 176 750 24/02/2021 69 4 000 699 350 19 2 000 352 400 25/02/2021 36 4 500 781 050 15 1 000 175 900 01/04/2021 0 0 0 174 10 000 1 860 221 06/04/2021 35 2 272 424 523 12 2 000 380 000 07/04/2021 74 6 500 1 211 225 52 2 000 373 950 08/04/2021 0 0 0 148 8 000 1 506 892 09/04/2021 20 1 500 283 000 22 1 500 285 150 12/04/2021 87 8 500 1 610 500 0 0 0 13/04/2021 53 3 000 563 850 246 13 500 2 564 154 14/04/2021 91 5 000 954 089 55 3 000 575 000 15/04/2021 32 2 400 459 050 36 3 000 577 975 16/04/2021 7 600 114 450 22 1 062 204 085 19/04/2021 1 1 000 192 000 3 1 118 215 733 20/04/2021 97 6 000 1 143 300 0 0 0 21/04/2021 21 2 000 380 400 110 7 000 1 342 350 22/04/2021 0 0 0 86 6 000 1 170 000 23/04/2021 22 1 000 194 700 6 2 000 391 850 26/04/2021 64 4 000 778 850 0 0 0 27/04/2021 51 4 000 777 550 32 2 000 390 800 28/04/2021 87 5 000 974 766 23 2 000 393 000 29/04/2021 39 1 594 310 989 42 3 000 592 250 30/04/2021 106 9 000 1 744 150 11 1 000 196 150 03/05/2021 13 1 000 192 800 23 2 000 388 600 04/05/2021 104 9 000 1 709 900 0 0 0 05/05/2021 0 0 0 133 5 000 944 000 06/05/2021 98 7 000 1 311 900 0 0 0 07/05/2021 0 0 0 86 5 000 940 750 10/05/2021 83 6 000 1 118 500 0 0 0 11/05/2021 70 6 000 1 095 500 20 4 000 735 600 12/05/2021 41 5 000 912 100 0 0 0 13/05/2021 38 2 000 362 000 151 10 000 1 832 100 14/05/2021 61 4 000 732 325 77 6 000 1 108 000 17/05/2021 13 2 500 460 175 10 1 500 278 850 18/05/2021 39 6 000 1 096 070 90 4 000 735 400 19/05/2021 158 7 000 1 270 650 0 0 0 21/05/2021 0 0 0 86 8 000 1 498 431 24/05/2021 0 0 0 34 4 000 752 069 25/05/2021 0 0 0 42 2 000 379 900 26/05/2021 13 700 132 782 45 3 000 571 900 27/05/2021 97 7 000 1 316 245 11 1 000 190 250 28/05/2021 30 1 523 282 821 110 7 500 1 414 080 31/05/2021 31 2 000 377 300 18 1 500 284 750 01/06/2021 44 5 000 938 750 24 3 000 568 650 02/06/2021 45 3 000 560 150 0 0 0 03/06/2021 65 5 500 1 015 600 16 1 500 277 500 04/06/2021 0 0 0 29 2 000 370 600 15/06/2021 0 0 0 165 4 000 780 951 16/06/2021 0 0 0 52 4 000 779 300 17/06/2021 98 6 500 1 256 600 115 6 500 1 271 225 18/06/2021 0 0 0 136 6 000 1 184 789 21/06/2021 9 1 500 295 275 26 1 500 296 175 22/06/2021 38 2 000 395 750 60 5 500 1 097 550 23/06/2021 25 1 500 300 000 8 500 100 650 24/06/2021 0 0 0 45 7 000 1 420 900 25/06/2021 31 2 000 409 750 0 0 0 28/06/2021 5 1 000 204 200 71 4 000 825 460 29/06/2021 75 5 000 1 024 900 0 0 0 30/06/2021 42 3 000 612 706 27 2 000 413 200

