SPINEWAY Chiffre d'affaires consolidé 1er semestre 2021 : une belle dynamique et une croissance prometteuse

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : + 30%

Un semestre dynamique porteur de croissance

Reprise confirmée sur le 2 ème trimestre 2021

1ère étape dans la construction d’un acteur européen





Dans un contexte international encore perturbé par la pandémie mondiale, Spineway enregistre une hausse de 153% de son chiffre d’affaires sur le 2nd trimestre 2021 par rapport au T2 2020, porté par la reprise de son activité sur ses principales zones et l’intégration de la société Distimp. Cette bonne orientation et les efforts du Groupe pour accompagner ses clients permettent de porter le chiffre d’affaires à 1 885 K€ au 30 juin 2021 et d’afficher une hausse de 30% par rapport au S1 2020.

En milliers d’euros 2021* 2020 Variation



en % CA 1er trimestre 866 1 046 - 17% CA 2e trimestre 1 029 407 + 153% CA 1er semestre 1 885 1 452 + 30% CA proforma 1er semestre ** 2 140 1 452 + 47%

*Chiffres non-audités incluant le CA de la société Distimp depuis sa date d’acquisition soit du 26 juin 2021 au 30 juin 2021 pour 11 k€.

** Le chiffre d’affaires proforma non audité comprend le CA de la société Distimp dès le 1er janvier 2021.

Sur ce 1er semestre 2021, chacun des territoires du Groupe enregistre une nette hausse de son chiffre d’affaires, laquelle devrait permettre de retrouver progressivement le niveau du chiffre d’affaires de 2019. La poursuite de son développement à l’international porte ses fruits, l’Amérique latine qui demeure la 1ère zone du Groupe (45% du CA) voit ses ventes progresser de 38% à fin juin (850 k€) ; la zone Asie affiche une hausse de son chiffre de 30% pour se porter à 438 k€. L’Europe enregistre pour sa part une hausse de 18% (423 K€) tirée par la forte croissance de la France (+43%).Les USA enregistrent des premières commandes auprès d’un nouveau distributeur situé dans l’Ohio1 sur le second trimestre 2021.

Un semestre dynamique porteur de croissance

Les différentes actions commerciales et les développements du Groupe mis en place au cours de ce semestre ont permis à Spineway d’enregistrer une croissance de 32% de ses ventes d'implants et de 22% de ses ventes d’instruments par rapport au 1er semestre 2020. Cet effet volume conjugué à l’augmentation du prix de vente moyen ont ainsi contribué à l’amélioration des performances sur la période.

La signature d’un accord de distribution national en Malaisie2, l’organisation d’un workshop en Thaïlande consacré à l’utilisation de ses produits notamment Mont Blanc MIS et la signature d’un contrat aux États-Unis3 démontrent la volonté du Groupe d’accroître ses ventes à travers le monde.

Déterminé à construire un acteur de référence européen dans le secteur du rachis, le Groupe a également fait l’acquisition de la start-up Distimp4 afin d’accroître son offre produits pour le rachis et ses positions en Europe et notamment en France. Cette acquisition qui offre de nombreuses synergies avec le Groupe, lui ouvre de nouvelles perspectives de croissance et marque la première étape de la construction d’un acteur de référence européen dans le secteur du rachis.

Fort de ce semestre dynamique et d’une capacité d’investissement intacte, Spineway démontre sa volonté de renforcer ses positions sur le secteur de la chirurgie du rachis et sa capacité à accroître ses ventes à travers le monde en saisissant les opportunités de croissance pouvant offrir des synergies créatrices de valeur pour le Groupe.

