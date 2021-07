21Shares Und comdirect Geben Exklusive Krypto-Partnerschaft Für Sparpläne bekannt

English German

Der größte digitale ETP-Emittent und die beliebteste deutsche Online-Plattform schließen sich zusammen, um zukünftig investitionen in Bitcoin, Ethereum und Co. auch in Form eines monatlichen Sparplans zu ermöglichen.

13. Juli 2021 - Zürich | Quickborn - Die 21Shares AG, der wegweisende Emittent von Krypto Exchange Traded Products (ETPs), hat heute seine exklusive Partnerschaft mit der größten deutschen Online-Handelsplattform comdirect bekannt gegeben. In dieser innovativen Partnerschaft wurde 21Shares zum alleinigen Anbieter von 100%-physisch hinterlegten Krypto-ETPs für das Sparplanprogramm des Online-Brokers ernannt.

Elf der derzeit in Deutschland gelisteten Exchange Traded Products von 21Shares sind auf der comdirect-Plattform ohne Order-Provisionen ab jetzt verfügbar.

Derzeit bedient die comdirect mehr als 2,9 Millionen Kunden (Sept 2020) mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen; die Einführung von Bitcoin-Sparplänen ist somit eine logische Folge Ihrer Innovationskraft. Die Partnerschaft ist ebenfalls eine Premiere für Investoren, die Krypto-Assets in ihre Sparkonten aufnehmen möchten – ohne Orderentgelte hierfür entrichten zu müssen.

Hany Rashwan, CEO von 21Shares, kommentierte die Nachricht: "Wir waren der erste Krypto-Emittent, der 2019 an den meisten deutschen Börsen ein vollständig besichertes, zu 100% physisch hinterlegtes Bitcoin-ETP angeboten hat. Heute sind wir der einzige Emittent, der allein vier Krypto-ETPs am regulierten Markt Xetra zugelassen hat. In unserem Gründungsjahr 2018 legten wir bereits den ersten Meilenstein mit der Notierung des weltweit ersten physisch besicherten Krypto-ETP an der SIX Swiss Exchange in Zürich. Wir freuen uns sehr, den Kunden der comdirect ab sofort den Zugang zu einem breiten Krypto-Universums anbieten zu können, welches sich weit über Bitcoin und Ethereum hinaus erstreckt.“

Marco Infuso, Managing Director Business Development der DACH-Region, ergänzt: "Kunden endlich den breiten Zugang zu Kryptowährungen in ihrem gewohnten und sicheren Umfeld zu ermöglichen ist unsere oberste Priorität. Eine phantastische Möglichkeit nun für alle Investoren, die über den Kauf von Bitcoin und Co. schon lange nachgedacht haben, aber nicht über die richtigen Anlageinstrumente verfügten. Diese Partnerschaft macht es jetzt möglich - ein weiterer Meilenstein in der Demokratisierung von Krypto-Investitionen.”

comdirect Produktmanager und Krypto-Sparplan-Initiator, Rene Louis Delrieux fügt hinzu: "Für ein vollumfassendes Kundenerlebnis können Investoren jetzt Krypto-ETPs von 21Shares verwenden, die den Bedürfnissen unserer anspruchsvollen Kunden entsprechen und die Marktteilnahme an Kryptos sicherstellen. Dieser zusätzliche Service bietet Flexibilität und Innovation zugleich. Zusammen mit unserem Partner 21Shares ist es comdirect gelungen, Kryptoinvestitionen erstmals subventioniert in Sparplänen anbieten zu können, was sich unsere Kunden schon seit Langem gewünscht haben.”

Ausgewählte Zertifikate des Anbieters 21Shares auf Kryptowährungen : https://www.comdirect.de/geldanlage/wertpapier-sparplan.html#neueWertpapiere





Über 21 Shares



Die 2018 gegründete 21Shares AG (früher AMUN) ist der führende Krypto-Asset Manager in der Schweiz. Vom Hauptsitz im Kanton Zug aus agiert 21Shares mit Niederlassungen in Zürich sowie New York City und verwaltet derzeit Assets in der Höhe von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar. Um immer auf dem neusten Stand zu sein, hat 21Shares AG ein hauseigenes Research-Team gegründet. Die ETP-Suite von 21Shares mit 15 börsengehandelten Produkten in allen wichtigen europäischen Währungen ist heute das weltweit umfassendste Krypto-Portfolio, das in einem regulierten Rahmen am offiziellen Markt der Deutschen Börse, SIX Swiss Exchange, BX Swiss, der Wiener Börse und MTF an der Börse Stuttgart in CHF, USD, GBP und EUR erhältlich ist. Es handelt sich um physisch besicherte ETPs mit Exposure in Bitcoin, Bitcoin Cash, Binance BNB, Bitwise 10, Ethereum, Polkadot, Ripple XRP, Sygnum Plattform Winners. Tezos, Stellar, Cardano und Solana. Zudem bietet 21Shares mit dem HODL Krypto Basket Index das erste ETP, das einen Index auf die fünf größten Kryptowährungen nachbildet und auf dem regulierten Markt der DACH-Region gehandelt werden kann. Als Spezialist für Krypto-Investments sieht sich 21Shares daneben in der Rolle eines Wissensvermittlers zwischen der zukunftsweisenden Blockchain-Technologie und der klassischen Finanzwelt. So engagiert sich das Unternehmen als Informationsplattform inmitten zahlreicher Initiativen für den Ausbau der Bildung im Bereich digitaler Assets.

Weitere Informationen: https://21shares.com/







Rechtliche Hinweise:

Das in dieser Pressemitteilung enthaltene Material dient ausschließlich Informationszwecken. Die 21Shares AG und ihre verbundenen Unternehmen empfehlen keine Maßnahmen auf der Grundlage dieser Informationen. Das Material ist weder als Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, noch als Anlageberatung auszulegen. Darüber hinaus stellen diese Informationen keine Zusicherung dar, dass die hier beschriebenen Anlagen für eine Person geeignet oder sinnvoll sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige Kursentwicklungen.