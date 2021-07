Velan Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021/22

English French

MONTRÉAL, 13 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l’un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour son premier trimestre terminé le 31 mai 2021.



Faits saillants : Les ventes sont demeurées stables et les résultats se sont détériorés en raison des frais d’administration plus élevés et d’autres facteurs temporaires, mais la Société est néanmoins encouragée par l’amélioration notable des marges de ses opérations mondiales et le renforcement de son carnet de commandes.

Carnet de commandes 1 de 607,2 millions de dollars à la fin du trimestre, ce qui représente le plus important carnet de commandes 1 de la Société depuis le mois d’août 2012. La portion du carnet de commandes 1 actuel livrable dans les neuf prochains mois devrait être de 323,1 millions de dollars.

de 607,2 millions de dollars à la fin du trimestre, ce qui représente le plus important carnet de commandes de la Société depuis le mois d’août 2012. La portion du carnet de commandes actuel livrable dans les neuf prochains mois devrait être de 323,1 millions de dollars. Les nouvelles affaires 1 se sont établies à 116,4 millions de dollars pour le trimestre, une augmentation de 39,6 millions de dollars ou 51,7%, ce qui a permis à la Société de présenter un solide ratio commandes/chiffre d’affaires 1 de 1,56, obtenu principalement par l’enregistrement de commandes significatives dans les marchés maritime et miniers et dans le secteur en aval de l’industrie pétrolière et gazière.

La marge brute pour le trimestre s’est chiffrée à 20,0 millions de dollars, une augmentation de 1,6 million de dollars ou 280 points de base comparativement au premier trimestre de l’exercice précédent. Cette amélioration a été obtenue principalement par des améliorations des marges réalisées au cours des derniers exercices dans le cadre du plan de restructuration et transformation V20.

Perte nette 2 de 5,1 millions de dollars et BAIIA 1 négatif de 0,9 million de dollars pour le trimestre principalement attribuable à une augmentation des frais d’administration et une réduction des subventions salariales d’urgence du Canada (« SSUC »); Ces deux principaux facteurs entraînent le recul des résultats pour le trimestre comparativement à l’exercice précédent malgré des marges nettement améliorées a un niveau de ventes similaires.

Yves Leduc, chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Tout d’abord, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Benoit Alain, qui est devenu officiellement notre directeur financier le 1 juin; il connaît un excellent départ et je parlerai en son nom aujourd’hui puisque le premier trimestre de l’exercice s’est terminé avant le début de son mandat.

Sur le front du coronavirus, la situation est stable, hormis la situation en Inde que nous surveillons de très près. Notre première préoccupation est le bien-être de nos employés indiens, et c’est pourquoi nous avons mis en place les mesures nécessaires pour les protéger. La situation semble revenir à la normale à la suite d’un confinement national de trois jours ordonné par le gouvernement indien en mai. D'une manière plus générale, nous observons une lente progression en ce qui a trait au redressement du marché nord-américain qui montre les premiers signes d'une reprise d'ici la fin de l'année; mais l'économie mondiale est toujours entravée par la pandémie, et les perturbations constantes de logistique internationale continuent d'affecter notre chaîne d'approvisionnement. Nous ne sommes pas au bout de nos peines, mais nos employés font un travail fantastique pour gérer la situation et nos ventes et nos opérations se sont incroyablement bien adaptées.

Les résultats de notre premier trimestre ont été variés : les ventes sont restées stables, principalement en raison de retards d'expédition temporaires et de la baisse de commandes de nos canaux de distribution lors de trimestres précédents. Par exemple, nos opérations italiennes, qui exécutent efficacement un carnet de commandes record, ont vu l’expédition de certaines commandes importantes retardées par leurs clients ou des perturbations de logistique mondiale. Cependant, leur performance est prévue d’être nettement supérieure lors des prochains trimestres de l’exercice courant. Nous sommes extrêmement encouragés par la hausse de la marge brute de l'entreprise de près de 27 %, près de trois pourcents par rapport à l'année dernière, grâce en grande partie à notre programme V20 dont l'objectif principal était précisément de faire grimper les marges de nos opérations nord-américaines. Nous avons néanmoins été déçus par plusieurs facteurs non opérationnels qui ont fait augmenter nos frais d'administration à un niveau nettement plus élevé que l'an dernier, éclipsant ainsi l'amélioration de la santé commerciale de nos opérations mondiales. En parlant de santé commerciale, nous prévoyons une croissance de nos ventes grâce à un autres trimestre solide en termes de prises de commandes, comme en témoigne notre ratio commandes/chiffres d’affaires de 1,56, portant notre carnet de commandes à son plus haut niveau depuis août 2012. Nos cinq activités stratégiques connaissent du succès grâce à une concentration accrue et à une coopération inter divisions, notamment dans les secteurs nucléaire, minier et en aval de l’industrie pétrolière et gazière, ainsi qu'en Inde et en Chine, où nos activités de fabrication sont florissantes.

En résumé, grâce à notre programme d'initiatives stratégiques entrepris au cours des deux dernières années, nous avançons sur la voie d’un retour à une rentabilité soutenue. Notre carnet de commandes est solide et croissant, notre capacité de fabrication mondiale de plus en plus flexible devient un avantage concurrentiel très efficace et, plus particulièrement, nos marges sont à leur plus haut niveau depuis longtemps. Tout cela nous permet de porter beaucoup plus d'attention à notre stratégie de croissance. »

Faits saillants financiers

Trimestres clos les



(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) 31 mai

2021

31 mai

2020

Chiffre d’affaires $ 74 529 $ 76 653 Marge brute 19 994 18 392 Marge brute % 26,8 % 24,0 % Perte nette2 (5 073 ) (1 886 ) Perte nette2 par action – de base et dilué (0,24 ) (0,09 ) BAIIA1 (941 ) 2 638 BAIIA1 par action – de base et dilué (0,04 ) 0,12

Premier trimestre de 2022 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au premier trimestre de 2021) :

Le chiffre d’affaires a diminué de 2,1 millions de dollars, ou 2,8 %, au cours du trimestre. L’écart est attribuable à des retards temporaires des livraisons aux opérations italiennes de la Société en raison de problèmes liés à des clients et de facteurs de logistique mondiale. En conséquence, la livraison de certaines commandes importantes par les opérations italiennes, dont le carnet de commandes atteint actuellement un sommet, devrait se produire au deuxième trimestre de l’exercice en cours. Ce changement a eu un impact négatif sur les données comparatives en raison du chiffre d’affaires particulièrement élevé enregistré par les opérations italiennes de la Société au premier trimestre de l’exercice précédent. D’autre part, l’augmentation des livraisons aux opérations françaises de la Société a compensé en partie les répercussions négatives du fléchissement du chiffre d’affaires en Italie. De plus, les ventes non liées à des projets pour le trimestre a subi l’incidence négative de la persistance des conditions de marché défavorables occasionnées par la pandémie mondiale provoquée par le nouveau coronavirus (la « COVID-19 »), conditions qui ont eu un impact considérable sur les nouvelles affaires des réseaux de distribution de la Société à l’exercice précédent. La diminution des nouvelles affaires des réseaux de distribution vers la fin de l’exercice précédent s’est traduite par la baisse des livraisons de ce type de commandes au cours du trimestre considéré.

Les nouvelles affaires 1 se sont chiffrées à 116,4 millions de dollars, une augmentation de 39,6 millions de dollars, ou 51,7 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette augmentation est attribuable principalement à des commandes liées à des projets d’envergure prises en charge par les opérations nord-américaines et italiennes de la Société, notamment sur les marchés maritime et miniers et dans le secteur en aval de l’industrie pétrolière et gazière.

ont surpassé le chiffre d’affaires pendant le trimestre considéré, le ratio commandes/chiffre d’affaires de la Société s’est établi à un niveau solide 1,56 pour la période. De plus, le carnet de commandes total a augmenté de 44,7 millions de dollars, ou 7,9 %, depuis le début de l’exercice, pour s’établir à 607,2 millions de dollars au 31 mai 2021. La marge brute a augmenté de 1,6 million de dollars, ou 8,7 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, tandis que le pourcentage de la marge brute a grimpé de 280 points de base, passant de 24,0 % à 26,8 %. L’augmentation du pourcentage de la marge brute a plus que compensé la diminution de 1,3 million de dollars de SSUC par rapport à l’exercice précédent. Les subventions ont été réparties entre le coût des ventes et les frais d’administration. L’amélioration du pourcentage de marge brute est attribuable principalement à une plus grande proportion de ventes de produits à marge élevée et à l’accroissement des marges résultant des activités d’amélioration mises en œuvre par la Société au cours des derniers exercices dans le cadre du plan de restructuration et de transformation V20.

La perte nette 2 s’est établie à 5,1 millions de dollars, ou 0,24 $ par action, comparativement à 1,9 million de dollars, ou 0,09 $ par action, à l’exercice précédent. Le BAIIA 1 s’est établi à un montant négatif de 0,9 million de dollars, ou 0,04 $ par action, comparativement à un montant positif de 2,6 millions de dollars, ou 0,12 $ par action, à l’exercice précédent. La variation défavorable du BAIIA 1 éclipse la rentabilité et les marges améliorées des opérations mondiales de la Société. Malgré un chiffre d’affaires essentiellement inchangé par rapport à l’exercice précédent, la marge brute de la Société s’est améliorée, reflétant une gamme de produits et des marges considérablement améliorées découlant des efforts ciblés de la Société dans le cadre de son plan V20. La Société a également bénéficier de la diminution de 1,2 million de dollars des frais de restructuration et transformation, reflétant également les progrès réalisés par la Société au cours de l’exercice précédent dans le déploiement de son plan V20. Ces améliorations n’ont cependant pu compenser que partiellement l’incidence négative des délais de livraisons des opérations italiennes de la Société et l’augmentation de 6,1 millions de dollars des frais d’administration, soit 34,6 %. L’augmentation est attribuable principalement à une augmentation de 2,1 millions de dollars des frais constatés à l’égard des poursuites relatives à l’amiante en instance dont la Société fait l’objet, une diminution de 1,1 million de dollars de SSUC reçues par la Société par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent et l’augmentation générale des frais d’administration qui avaient été considérablement réduits lorsque la pandémie mondiale a éclaté à l’exercice précédent. La fluctuation des frais liés à ces poursuites pour le trimestre découle davantage de l’échelonnement des règlements sur les deux périodes que de changements dans les tendances à long terme. Les subventions ont été réparties entre le coût des ventes et les frais d’administration

Compte tenu des taux de change moyens, l’euro s’est raffermi de 9,7 % par rapport au dollar américain comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent. En conséquence, le montant des profits nets et des nouvelles affaires des filiales européennes de la Société a été plus élevé après la conversion en dollars américains pour le trimestre considéré. Compte tenu des taux de change moyens, le dollar canadien s’est raffermi de 12,7 % par rapport au dollar américain comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent. En conséquence, le montant des dépenses en dollars canadiens de la Société a été plus élevé après la conversion en dollars américains pour le trimestre considéré. Les fluctuations des taux de change susmentionnées ont eu une incidence nette généralement défavorable sur les résultats de la Société.





Dividende

A la fin de l’exercice financier 2020, le conseil d’administration a jugé approprié de suspendre le dividende trimestriel. La décision demeure inchangée et sera révisé trimestriellement.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du premier trimestre qui aura lieu mercredi, le 14 juillet 2021, à 11 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-747-9564, code d’accès 21995868. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253, code d’accès 21995868.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 302,1 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie près de 1 700 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d’exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles de comparaison avec des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Ces rapprochements et définitions sont présentés à la page suivante.

Bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »)

Trimestres clos les





(en milliers, sauf les montants par action) 31 mai

2021

$ 31 mai

2020

$ Perte nette1 (5 073 ) (1 886 ) Adjustements au titre des éléments suivants: Amortissement des immobilisations corporelles 2 414 2 525 Amortissement des immobilisations incorporelles 558 568 Charges financières, montant net 529 318 Impôt sur le résultat 631 1 113 BAIIA (941 ) 2 638 BAIIA par action - De base et dilué (0,04 ) 0,12

Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le « BAIIA par action » s’obtient en divisant le BAIIA par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles affaires nettes » et « nouvelles affaires » s’entendent des commandes fermes, net des annulations, enregistrées par la Société au cours d’une période. Les nouvelles affaires varient en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication de la performance des opérations de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes

Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles affaires prises en charge par la Société et restant à livrer. Le carnet de commandes varie en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société sera confrontée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes.

Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

__________________________

1 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – Voir les explications ci-haut.

2 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

États de la situation financière consolidés (non audité) (en milliers de dollars américains) Au 31 mai

2021 28 février

2021 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 80 356 74 688 Placements à court terme 471 285 Créances d'exploitation 120 906 135 373 Impôt sur le résultat à recouvrer 4 738 3 798 Stocks 236 585 204 161 Acomptes et charges payées d’avance 11 231 8 670 Actifs dérivés 194 196 454 481 427 171 Actifs non courants Immobilisations corporelles 93 628 96 327 Immobilisations incorporelles et goodwill 17 206 17 319 Impôt sur le résultat à recouvrer 5 927 5 927 Impôt sur le résultat différé 33 366 33 140 Autres actifs 906 949 151 033 153 662 Total des actifs 605 514 580 833 Passifs Passifs courants Dette bancaire 9 119 11 735 Dettes d'exploitation et charges à payer 106 290 90 840 Impôt sur le résultat à payer 1 474 1 609 Acomptes de clients 71 177 62 083 Provisions 29 382 29 515 Passifs dérivés 71 303 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 635 1 578 Partie à court terme de la dette à long terme 9 303 9 902 228 451 207 565 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 12 669 12 649 Dette à long terme 55 562 48 189 Impôt sur le résultat à payer 1 410 1 410 Impôt sur le résultat différé 2 479 2 545 Autres passifs 8 393 8 254 80 513 73 047 Total des passifs 308 964 280 612 Total des capitaux propres 296 550 300 221 Total des passifs et des capitaux propres 605 514 580 833





États des résultats consolidés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes les

31 mai

2021 31 mai

2020 $ $ Chiffre d’affaires 74 529 76 653 Coût des ventes 54 535 58 261 Marge brute 19 994 18 392 Frais d’administration 23 779 17 667 Frais de restructuration et transformation - 1 176 Autres charges 121 24 Résultat d'exploitation (3 906 ) (475 ) Produits financiers 172 116 Charges financières (701 ) (434 ) Charges financières, montant net (529 ) (318 ) Résultat avant impôt (4 435 ) (793 ) Impôt sur le résultat 631 1 113 Résultat net de la période (5 066 ) (1 906 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (5 073 ) (1 886 ) Participation ne donnant pas le contrôle 7 (20 ) Résultat net de la période (5 066 ) (1 906 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué (0,24 ) (0,09 ) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et dilué 21 585 635 21 585 635







États du résultat global consolidés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les

31 mai

2021 31 mai

2020 $ $ Résultat global Résultat net de la période (5 066 ) (1 906 ) Autres éléments du résultat global Écart de conversion sur des établissements à l’étranger dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie de présentation (dollar américain) 1 395 906 Résultat global (3 671 ) (1 000 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (3 702 ) (930 ) Participation ne donnant pas le contrôle 31 (70 ) Résultat global (3 671 ) (1 000 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés.





États des variations des capitaux propres consolidés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote

subalterne et d’actions à droit de vote multiple Capital social Suplus

d'apport Cumul des

autres

éléments du

résultat global Résultats non

distribués Total Participation

ne donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Solde au 29 février 2020 72 695 6 260 (34 047 ) 236 269 281 177 3 684 284 861 Résultat net de la période - - - (1 886 ) (1 886 ) (20 ) (1 906 ) Autres éléments du résultat global - - 956 - 956 (50 ) 906 Solde au 31 mai 2020 72 695 6 260 (33 091 ) 234 383 280 247 3 614 283 861 Solde au 28 février 2021 72,695 6,260 (21,007 ) 239,136 297,084 3,137 300,221 Résultat net de la période - - - (5 073 ) (5 073 ) 7 (5 066 ) Autres éléments du résultat global - - 1 371 - 1 371 24 1 395 Solde au 31 mai 2021 72 695 6 260 ( 19 636 ) 234 063 293 382 3 168 296 550





États des flux de trésorerie consolidés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les

31 mai

2021 31 mai

2020 $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (5 066 ) (1 906 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 2 412 4 626 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 3 549 16 523 Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 895 19 243 Activités d'investissement Placements à court terme (186 ) (1 137 ) Entrées d'immobilisations corporelles (1 739 ) (2 531 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (288 ) (257 ) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 132 40 Variation nette des autres actifs (12 ) (22 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d’investissement 907 (3 907 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple - (482 ) Emprunts bancaires à court terme - (982 ) Variation nette de la facilité de crédit renouvelable 9 626 - Remboursement de la dette à long terme (3 167 ) (759 ) Remboursement des obligations locatives à long terme (413 ) (431 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 6 046 (2 654 ) Incidence des écarts de change sur la trésorerie 436 948 Variation nette de la trésorerie au cours de la période 8 284 13 630 Trésorerie, montant net, au début de la période 62 953 31 010 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 71 237 44 640 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 80 356 84 426 Dette bancaire (9 119 ) (39 786 ) Trésorerie, montant net, à la fin de la période 71 237 44 640 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) (350 ) (348 ) Impôt sur le résultat reçu (payé) (1 121 ) (555 )

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Yves Leduc, Chef de la direction

ou

Benoit Alain, Directeur financier

Tél. : 514-748-7743

Téléc. : 514-748-8635

Web : www.velan.com