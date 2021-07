Juniper Systems Limited bringt CT8X2 Rugged Tablet auf den Markt

French German

BIRMINGHAM, Großbritannien, July 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited , ein Hersteller von robusten Handheld-Computern und GNSS-Empfängern, hat heute die Markteinführung des neuen Cedar™ CT8X2 Rugged Tablet mit dem Betriebssystem Android™ 10 bekanntgegeben. Es bietet eine höhere Verarbeitungsleistung sowie mehr RAM und Speicher und besticht dabei mit der gleichen Robustheit und leistungsstarken GNSS-Funktionalität wie das Vorgängermodell, das CT8 Rugged Tablet.



Das CT8X2 Rugged Tablet ist jetzt in ganz Europa, dem Nahen Osten, Afrika (EMEA) und Indien erhältlich und verfügt über eine Octa-Core Qualcomm® Snapdragon™ CPU, die auch bei anspruchsvollen Anwendungen ein schnelles und reaktionsschnelles Benutzererlebnis bietet.

„Aufgrund unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung mit robusten Tablets wissen wir, dass es nicht reicht, einfach nur einen Handheld-Computer bereitzustellen“, so Simon Bowe, Managing Director bei Juniper Systems Limited mit Sitz in Birmingham, Großbritannien. „Es geht darum, jedem Benutzer ein überragendes Computererlebnis und großartigen Support zu bieten.“

Der CT8X2 läuft mit dem leistungsstarken mobilen Betriebssystem Android™ 10. Darüber hinaus ist es ein zertifiziertes GMS-Gerät (Google Mobile Services), das Benutzern Zugriff auf die Software und Dienste bietet, die Außendienstmitarbeitern benötigen.

Größere Dateien und datenintensive Aufgaben können dank 4 GB RAM problemlos bearbeitet werden. Der integrierte Speicher wurde auf 64 GB für Daten und Dateien erhöht, wodurch ausreichend Platz für Anwendungen zur Verfügung steht, sodass es nicht ständig notwendig ist, Daten auszulagern. Die Leistungsverbesserungen werden zu einem erschwinglichen Preis bereitgestellt.

Das CT8X2 Rugged Tablet ist gemäß IP67 ausgelegt und bietet eine integrierte Wasser- und Staubbeständigkeit (keine Staubschutzabdeckungen erforderlich). Es eignet sich perfekt für den Einsatz in extremen Umgebungen, wie beispielsweise bei starker Hitze und Kälte, Regen, Schnee und hoher Luftfeuchtigkeit.

„Die Leistungsverbesserungen und die GNSS-Genauigkeit machen das CT8X2 zu unserem bisher besten robusten Cedar-Tablet“, so Bowe. „Dank seiner Robustheit ist es vielseitig einsetzbar und die perfekte Wahl für verschiedene Branchen – und das alles zu einem günstigen Preis.“

Weitere Informationen zum Cedar CT8X2 Rugged Tablet finden Sie hier .

Über Juniper Systems Limited

Juniper Systems ( https://junipersys.com ) mit Unternehmenssitzen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Großbritannien, ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern und bietet Datenerfassungslösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 nutzen Fachleute die innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Geomatik, Industrie, natürliche Ressourcen, Militär, Versorgung und öffentliche Dienste.

