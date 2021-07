Juniper Systems Limited lance sa tablette robuste CT8X2

French German

BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 13 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited , fabricant de robustes ordinateurs portables et récepteurs GNSS, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle tablette robuste Cedar™ CT8X2 , fonctionnant avec le système d'exploitation Android™ 10. Une puissance de traitement, une mémoire RAM et un espace de stockage accrus sont disponibles, tout en conservant la même robustesse et la même fonctionnalité GNSS puissante que celles de son prédécesseur, la tablette robuste CT8.



Désormais disponible dans toute l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique (EMEA) et l'Inde, la tablette robuste CT8X2 est alimentée par le processeur Qualcomm® Snapdragon™ à huit cœurs, qui offre une expérience utilisateur rapide et réactive, même lorsque des applications exigeantes sont exécutées.

« Avec plusieurs décennies d'expérience dans le secteur des tablettes robustes, nous savons que répondre aux demandes des utilisateurs ne consiste pas seulement à leur fournir un ordinateur portable », a déclaré Simon Bowe, directeur général de Juniper Systems Limited, basé près de Birmingham, au Royaume-Uni. « Il s'agit de fournir une expérience informatique et une assistance supérieures à chaque utilisateur. »

La CT8X2 fonctionne avec le puissant système d'exploitation mobile Android™ 10. De plus, il s'agit d'un appareil certifié Services Google Mobile (GMS), qui fournit aux utilisateurs un accès aux logiciels et services dont les travailleurs sur le terrain ont besoin.

Les fichiers plus volumineux et les tâches à plus forte intensité de données peuvent être complétés facilement grâce aux 4 Go de mémoire RAM de la tablette. Le stockage embarqué a été porté à 64 Go pour les données et les fichiers, offrant beaucoup d'espace pour les applications et éliminant le besoin de décharger constamment les données. Ces progrès en matière de performance ont été réalisés tout en maintenant un prix abordable.

La tablette robuste CT8X2 est classée IP67, avec une résistance intégrée à l'eau et à la poussière (pas de housse nécessaire). Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements extrêmes, y compris la chaleur et le froid intenses, la pluie, la neige et une forte humidité.

« Les progrès en matière de performance et la précision des GNSS font de la CT8X2 notre meilleure tablette robuste Cedar à ce jour », a déclaré M. Bowe. « Sa robustesse en fait un choix polyvalent et pratique pour de nombreuses industries différentes, le tout à un prix abordable. »

Pour plus d'informations sur la tablette robuste Cedar CT8X2, rendez-vous ici .

À propos de Juniper Systems Limited

